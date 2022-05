La campagne secrète britannique de propagande noire dévoilée + Coup d’État soutenu par l’Occident déjoué, selon le gouvernement malien

Une campagne menée par l’Information Research Department (IRD), qui a été créé par le gouvernement travailliste britannique pour diffuser la propagande noire secrète, a récemment été révélée après la déclassification de certains documents.

Selon des documents récemment déclassifiés, le gouvernement britannique a mené une campagne secrète de « propagande noire » pendant des décennies, ciblant l’Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l’Asie avec des tracts et des rapports provenant de fausses sources visant à déstabiliser les adversaires de la guerre froide en incitant aux tensions raciales, en semant chaos, incitant à la violence et renforçant les idées anticommunistes.

Du milieu des années 1950 à la fin des années 1970, une unité du ministère des Affaires étrangères à Londres s’est concentrée sur les ennemis de la guerre froide tels que l’Union soviétique et la Chine, ainsi que sur les mouvements de libération de gauche et les dirigeants que le Royaume-Uni considérait comme des menaces pour ses intérêts.

La campagne visait également à rallier les musulmans contre Moscou en encourageant le conservatisme religieux et les croyances extrêmes. Pour paraître authentiques, les documents ont promu un sentiment anti-israélien.

Des centaines d’opérations étendues et coûteuses sont révélées dans des documents du gouvernement britannique récemment déclassifiés.

« Ces sorties sont parmi les plus importantes des deux dernières décennies. Il est très clair maintenant que le Royaume-Uni s’est engagé dans plus de propagande noire que ne le supposent les historiens et que ces efforts étaient plus systémiques, ambitieux et offensifs. Malgré les démentis officiels, [ceci] est allé bien au-delà de la simple révélation de la désinformation soviétique », selon Rory Cormac, un expert en subversion et en renseignement qui a découvert le matériel en recherchant son nouveau livre, How to Stage a Coup: And Ten Other Lessons from the World of Secret Statecraft, qui sera publié le mois prochain.

L’Information Research Department (IRD) a été créé par le gouvernement travailliste après la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre les attaques de propagande soviétiques contre le Royaume-Uni. Ses activités correspondaient aux opérations de propagande de la guerre froide de la CIA ainsi qu’aux efforts considérables de l’Union soviétique et de ses satellites.

Alec Douglas-Home, qui a demandé à l’IRD de cibler le Ghana en 1964

L’année dernière, The Observer a révélé la campagne massive de l’IRD en Indonésie en 1965, qui a contribué à encourager les meurtres anticommunistes qui ont tué des centaines de milliers de personnes. Là, l’IRD a préparé des brochures apparemment rédigées par des nationalistes indonésiens mais en réalité écrites par des propagandistes britanniques, exhortant les Indonésiens à exterminer le PKI, le plus grand parti communiste du monde à l’époque.

Cependant, l’analyse par Cormac de centaines d’articles déclassifiés fournit l’image la plus complète à ce jour des activités de tromperie de l’IRD.

« Les Britanniques n’étaient qu’un acteur parmi tant d’autres, et un acteur assez mineur aussi, par rapport à la quantité de matériel produit et diffusé par les plus grands acteurs », a déclaré Cormac, professeur de relations internationales à l’Université de Nottingham.

« Le Royaume-Uni n’a pas simplement inventé du matériel, comme le faisaient systématiquement les Soviétiques, mais ils avaient définitivement l’intention de tromper le public afin de faire passer le message. »

A son apogée au milieu des années 1960, l’IRD employait 360 salariés. Cependant, l’Unité éditoriale spéciale, qui était en charge de la campagne de propagande noire, était beaucoup plus petite. L’équipe a déployé une gamme de stratégies pour modifier l’opinion publique depuis sa base dans un bureau ordinaire à Westminster.

L’une consistait à rédiger des «rapports» qui étaient distribués à d’autres pays, médias et groupes de réflexion pour les avertir de la «subversion soviétique» ou d’autres menaces.

Les rapports contenaient des faits et des analyses soigneusement sélectionnés, qui semblaient émaner d’analystes et d’institutions prétendument indépendants qui étaient en réalité mis en place et gérés par l’IRD. Le Comité international d’enquête sur les organisations du Front communiste a été l’un des premiers, fondé en 1964.

Une autre stratégie consistait à fabriquer des déclarations officielles des institutions et agences soviétiques. L’IRD a falsifié au moins 11 déclarations de Novosti, le service d’information d’État soviétique, entre 1965 et 1972. L’une est intervenue après la défaite de l’Égypte lors de la guerre de six jours contre Israël en 1967 et a exprimé le mécontentement soviétique face au « gaspillage » de tant de choses par l’Égypte. des armes et du matériel que Moscou avait fournis.

L’IRD a également falsifié de la littérature semblant provenir des Frères musulmans, un important groupe islamiste très suivi au Moyen-Orient. Un pamphlet accusait Moscou d’être à l’origine de la guerre de 1967, critiquait l’équipement militaire soviétique et qualifiait les Soviétiques d' »athées à la langue sale » qui considéraient les Égyptiens comme des « paysans qui ont vécu toute leur vie en nourrissant des superstitions islamiques réactionnaires ».

L’IRD a également créé la Ligue des croyants, une organisation islamiste radicale complètement fictive qui ciblait les Russes comme non-croyants et attribuait les revers arabes au manque de foi religieuse, un cliché courant chez les conservateurs religieux à l’époque.

« Pourquoi la nation arabe est-elle actuellement affligée par tant de chagrin et de désastre ? Pourquoi les forces courageuses ont-elles été vaincues dans le djihad par les méchants sionistes ?… Les réponses sont [facilement] à trouver… nous nous éloignons rapidement du droit chemin, nous suivons la voie choisie pour nous par les communistes-athées pour qui la religion est une forme de maladie sociale », lit-on.

Comme une renaissance de la religion a balayé l’état stratégique vital dans les années suivantes, de telles déclarations sont devenues plus courantes.

Cormac a déclaré à l’Observer que l’IRD n’était pas au-dessus d’inciter le sentiment anti-israélien afin de rendre ses contrefaçons plus convaincantes.

Des combattants yéménites appartenant au protectorat britannique dans le sud du pays, au début des années 1960.

En février 1967, l’IRD a publié une déclaration affirmant appartenir aux Frères musulmans, accusant l’Égypte d’employer des armes chimiques au Yémen contre une coalition de conservateurs religieux et de tribus soutenues par la Grande-Bretagne et l’Arabie saoudite.

Les dépliants de l’IRD ont répété des déclarations antérieures faites par des islamistes radicaux, disant que les erreurs militaires devraient être imputées aux « Égyptiens qui sont censés être des croyants » plutôt qu’aux « athées, impérialistes ou juifs sionistes ».

« Ces assassins égyptiens sont allés trop loin dans leur hypocrisie sans être punis, mais ils ne peuvent plus prétendre croire en Dieu, en son prophète et en son livre sacré », lit-on dans un tract, demandant : « Si les Égyptiens doivent partir en guerre et combattent, pourquoi ne dirigent-ils pas leurs armées contre les Juifs ?

Les affirmations présentées, comme une grande partie de la production de l’IRD, étaient factuellement correctes, mais le ton et la fausse source visaient à tromper, selon Cormac. Le but des tracts du Yémen était de faire pression sur le gouvernement égyptien pour qu’il accepte un cessez-le-feu.

D’autres documents détaillaient la désapprobation de Moscou à l’égard de l’Organisation de libération de la Palestine et l’assistance limitée des Soviétiques aux factions nationalistes armées palestiniennes. Dans une tentative d’élargir le fossé entre les deux puissances communistes, les Chinois ont adopté une attitude plus sympathique.

Une campagne importante visait à déstabiliser le régime de Ian Smith en Rhodésie, une ancienne colonie britannique qui a déclaré unilatéralement son indépendance du Royaume-Uni en 1965 afin de maintenir le contrôle de la minorité blanche.

L’IRD a créé une fausse organisation rhodésienne blanche pour combattre Smith. Ses dépliants l’ont accusé de mentir, de provoquer le « chaos » et de faire souffrir l’économie. « Le monde entier est contre nous… Nous devons arrêter tant que nous pouvons encore sauver notre pays », a exhorté l’un d’eux.

Les tentatives d’isolement des nationalistes africains ont parfois entraîné des tensions raciales. L’IRD a fabriqué une déclaration de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, une organisation de façade soviétique, dénonçant les Africains comme non civilisés, « primitifs » et moralement faibles au début de 1963. La contrefaçon a été largement rapportée à travers l’Europe, avec de nombreux journaux qui ont répondu de manière irrationnelle.

Ian Smith, premier ministre de la Rhodésie, centre, en 1965, une autre cible des activités de l’IRD.

En 1966, un faux similaire a mis en lumière le « retard » et « l’immaturité politique » de l’Afrique. Un autre, apparemment de Novosti, a attribué les mauvais résultats scolaires d’une université internationale basée à Moscou à la mauvaise qualité des étudiants noirs africains qui s’y inscrivaient. L’IRD a distribué plus de 1 000 exemplaires à des adresses du monde entier.

Cormac pense que les hauts responsables politiques britanniques étaient au courant des efforts de l’IRD.

Alec Douglas-Home, le premier ministre conservateur, a ordonné à l’IRD de cibler le Ghana en 1964, craignant que son président erratique, Kwame Nkrumah, ne penche vers Moscou. Des mois plus tard, Patrick Gordon Walker, le nouveau ministre travailliste des Affaires étrangères, a exhorté le ministère des Affaires étrangères à conserver «le potentiel de propagande noire et, de temps en temps, à produire du matériel noir». Walker tenait particulièrement à attiser les tensions raciales entre Africains et Chinois.

L’impact des campagnes de l’IRD, comme la plupart de ces efforts, était impossible à évaluer. Les responsables de l’IRD ont pu signaler que l’un de leurs faux concernant le racisme soviétique avait été publié dans un journal de Zanzibar et que la publication avait suscité une réponse indignée. Cela a été considéré comme une réalisation importante. Les responsables étaient particulièrement heureux lorsque de fausses nouvelles concernant la bataille de six jours de 1967 sont apparues dans les journaux kenyans, ainsi que lorsqu’un faux bulletin de Novosti est apparu dans des publications dans une grande partie du monde islamique. Les journaux occidentaux ont parfois adopté involontairement des documents de l’IRD.

Malgré le fait que l’IRD ait été fermé en 1977, les chercheurs ont découvert des preuves que des activités similaires ont duré pendant près d’une autre décennie.

« Les [nouveaux documents] sont particulièrement importants en tant que précurseurs d’efforts plus modernes visant à mettre le renseignement dans le domaine public. »

«Liz Truss a une« cellule d’’information gouvernementale’, et le renseignement de la défense envoie des tweets quotidiens aux complots russes « pré-mais »et prend le dessus dans la guerre de l’information, mais pendant une grande partie de la guerre froide, le Royaume-Uni a utilisé des moyens beaucoup plus sournois », a déclaré Cormac.

Coup d’État soutenu par l’Occident déjoué, selon le gouvernement

La tentative de coup d’État au Mali survient au milieu des tensions avec la France

Coup d’État soutenu par l’Occident déjoué, selon le gouvernement PHOTO DE DOSSIER: Des soldats maliens patrouillent lors du coup d’État d’août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keita, près de Bamako. © Stringer / Agence Anadolu via Getty Images

Un groupe d’officiers maliens a tenté un coup d’État la semaine dernière avec l’aide d’un État occidental, a annoncé le gouvernement de Bamako. Bien que le gouvernement militaire n’ait pas nommé le coupable étranger présumé, l’annonce intervient au milieu de la détérioration continue des relations avec l’ancien

dirigeant colonial du Mali, la France.

« Un petit groupe d’officiers et de sous-officiers maliens anti-progressistes ont tenté un coup d’État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 », a déclaré lundi soir le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maiga, à la télévision nationale. « Ces soldats étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes. »

Le gouvernement a dénoncé « l’atteinte scandaleuse à la sûreté de l’État, dont le but est d’entraver – voire d’anéantir – les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et de retour à un ordre constitutionnel garantissant la paix et la stabilité » au Mali, mais a donné peu de détails sur le prétendu complot.

Une source militaire anonyme a déclaré à Al-Jazeera qu’environ 10 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent. Le gouvernement a confirmé que la sécurité aux points de contrôle autour de la capitale a été renforcée dans le but d’attraper les complices qui pourraient encore être en liberté.

Les revendications du coup d’État manqué sont survenues le même jour que le Mali s’est retiré de la Force du G5 Sahel, un effort multinational pour contrer les militants islamistes dans la région. Le groupe de cinq membres mis en place en 2017 comprenait également le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Nigeria.

Le Mali est actuellement dirigé par le président par intérim Assimi Goita, un colonel de l’armée qui a dirigé le coup d’État militaire de 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keita – ainsi que le coup d’État de mai 2021 contre son remplaçant Bah N’Daw.

À la suite du coup d’État de 2021, le gouvernement de Goita a été accusé par les puissances occidentales d’avoir invité des entrepreneurs militaires privés russes à aider Bamako à combattre les militants islamistes dans le nord.

Pendant ce temps, les relations de Bamako avec Paris continuent de se détériorer. Sur l’insistance de Goita, la France a retiré ses troupes du Mali en février. Le pays a banni les médias d’État français en mars, les accusant de publier de faux rapports sur les violations des droits de l’homme. Plus tôt ce mois-ci, le Mali a rompu les accords de défense avec Paris, citant des « violations flagrantes » de sa souveraineté par les troupes françaises.

