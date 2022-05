Nous sommes très probablement au début d’une crise qui prendra du temps à se résoudre. Il est évident que l’Ukraine n’est que le point de départ d’une crise plus grave et il est essentiel d’observer comment elle se déroule.

Pourquoi chaque Russe et Ukrainien devrait-il se préoccuper des relations russo-ukrainiennes ? Dans un certain sens, ce qui se passe est une guerre civile retardée, qui aurait pu se produire au début des années 1990 avec la dissolution de l’Union soviétique, lorsque la première génération de dirigeants russes et ukrainiens a affirmé qu’ils avaient échappé à un divorce brutal comme la Yougoslavie, écrit Andrey Sushentsov dans Russia Today.

Tout le monde en Russie a des relations dans le pays voisin, donc ce qui s’y passe est avant tout une question de politique intérieure. Si le gouvernement ukrainien, par exemple, ferme les églises orthodoxes russes ou interdit une organisation politique d’opposition pro-russe, la nouvelle est diffusée presque immédiatement à la télévision d’État et les politiciens russes répondent.

Chacun des gouvernements post-soviétiques a acquis son indépendance le même jour, et chacun d’eux est une expérience de construction d’État et de création de politiques stratégiques internationales et internes d’une manière ou d’une autre.

Le défi suivant met en évidence le caractère unique de l’expérience de l’État ukrainien : comment concilier les deux pierres angulaires de l’État ukrainien – l’Ukraine galicienne et la population de l’est de la Russie ? Le dernier Maïdan a été gagné parce que des individus des régions de l’Ouest avaient un bâton dans leurs mains et ont commencé à le manier dans leur discours avec ceux qui représentaient l’Est. La trajectoire de l’expérience ukrainienne démontre une réduction progressive de l’existence et de l’importance de l’identité russe.

Lors de sa campagne dans l’est du pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis qu’il n’interdirait jamais l’enseignement du russe dans les écoles, et a déclaré qu’il garantirait la réputation du russe en tant que langue lors de la communication avec les agences gouvernementales, et qu’il sauvegarderait la mémoire de la Grande Guerre patriotique. Il était évident dès qu’il a pris le contrôle que ses objectifs étaient de faire tout le contraire.

Actuellement, tout est dépeint dans les médias occidentaux comme si la Russie massive et puissante avait attaqué la faible Ukraine. Cependant, du point de vue du rapport de force tactique, le tableau est moins clair. En termes de taille physique, l’Ukraine est le deuxième plus grand pays d’Europe après la Russie. L’Ukraine a une population de près de 40 millions d’habitants, ce qui est substantiel selon les normes européennes.

Après la Russie et la Turquie, l’Ukraine possède la troisième plus grande armée d’Europe, avec entre 220 000 et 240 000 soldats. Les dépenses militaires en pourcentage du PIB ont atteint environ 6% (à égalité avec Israël), les services armés ont été modernisés et Kiev a acheté du matériel militaire de pointe à l’Occident. Des instructeurs occidentaux avaient formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens, selon le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. L’Occident espérait établir un contrepoids à la Russie en armant l’Ukraine et en l’affrontant d’une manière qui consommerait entièrement son attention et ses ressources, à l’instar de la confrontation du Pakistan avec l’Inde.

Quelques semaines plus tôt, des farceurs russes ont téléphoné au secrétaire britannique à la Défense au nom du Premier ministre ukrainien, demandant comment la Grande-Bretagne réagirait si le pays prévoyait de construire des armes nucléaires. Le ministre de la Défense a déclaré que le Royaume-Uni serait toujours aux côtés de ses alliés ukrainiens.

Beaucoup pensent que l’Occident ne permettrait jamais à l’Ukraine d’acquérir des armes nucléaires, mais il est plausible que l’Occident réponde de la même manière qu’Israël : Officiellement, Israël manque d’armes nucléaires, mais comme l’a dit un dirigeant israélien : « Si nécessaire, alors nous l’utiliserons. Dans un sens métaphorique, les Américains pourraient mettre un gilet pare-balles aux Ukrainiens, leur donner un casque et les pousser en Russie en disant : « Succès, mon pote ». Tout cela a abouti à une relation de dépendance unilatérale. L’Ukraine est fortement dépendante de l’Occident, mais ce dernier ne veut pas continuer à le faire indéfiniment.

Que feraient les Américains si la Russie ripostait avec une menace similaire ? « La Russie étend sa présence dans la région en concurrence directe avec les États-Unis pour l’influence dans notre hémisphère », a déclaré l’amiral américain Kurt W. Tidd lors d’une des sessions du Sénat. Considérez ce qui se passerait si la Russie s’approchait du Mexique de la même manière que l’Occident s’approche de l’Ukraine : le Mexique, à la surprise des Américains, commence à se militariser agressivement, compte tenu de son propre programme de missiles et d’armes nucléaires. Les Mexicains se souviennent des griefs du XIXe siècle, lorsque le Texas ne faisait toujours pas partie des États-Unis. Compte tenu des nouvelles fuites révélant la volonté de l’ancien président Donald Trump d’envahir le Venezuela « en raison d’une menace pour la sécurité régionale », que feraient les États-Unis ?

Nous sommes très probablement au début d’une crise qui prendra du temps à se résoudre. La proposition diplomatique initiale de la Russie au début du conflit était que l’Ukraine reste neutre, que la Crimée soit reconnue comme territoire russe et que les républiques du Donbass soient reconnues comme indépendantes. L’Ukraine a répondu avec ses propres exigences : le rapatriement complet de ses territoires d’avant 2014 et aucune avancée vers la Russie. L’escalade des demandes ukrainiennes indique qu’un point d’équilibre dans l’assaut militaire continu n’a pas encore été établi. Il a cependant ses propres choix de développement.

Dès le premier scénario, l’actuel gouvernement ukrainien et la Russie parviennent à un accord qui tient compte des exigences russes, et l’Occident reconnaît ces accords comme faisant partie d’un accord global sur la sécurité européenne. Le conflit russo-ukrainien conduirait à une confrontation militaro-politique entre la Russie et l’Occident, semblable à la guerre froide.

Le deuxième scénario envisage des événements se déroulant en réponse à la situation militaire sur le terrain. En conséquence, soit un compromis est atteint, soit l’une des parties l’emporte. Dans ce cas, il y a une chance que l’Occident rejette les résultats de l’accord, entraînant la formation d’une nouvelle administration ukrainienne qui sera rejetée par le gouvernement en exil. Un système de soutien à la clandestinité ukrainienne sera mis en place depuis l’Occident, comparable à celui qui prévalait dans l’ouest de l’Ukraine dans les années 1950.

Une escalade rapide des tensions entre la Russie et l’Occident est la troisième option. Il est probable que la crise s’étendra aux pays de l’OTAN, ou que la campagne de sanctions contre la Russie s’intensifiera dans l’espoir de bouleverser les fondements de l’État russe. Dans ces circonstances, les chances d’une guerre nucléaire augmentent. Cependant, jusqu’à présent, les politiciens occidentaux se sont éloignés de telles intentions, déclarant que les forces de l’OTAN ne seront pas envoyées dans cette bataille. Néanmoins, nous avons vu l’Occident violer régulièrement ses propres «lignes rouges» et cela pourrait se reproduire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les États-Unis recrutent des terroristes de l’EI pour combattre en Ukraine, selon les renseignements russes

Le SVR affirme que Washington est « prêt à utiliser tous les moyens », y compris l’embauche de combattants de l’EI comme mercenaires

© Getty Images / John Moore / Personnel

Les États-Unis ont «recruté activement» des terroristes pour combattre en Ukraine, a affirmé mardi le service de renseignement extérieur russe (SVR), affirmant que cela illustre la volonté de Washington «d’utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs géopolitiques».

Le SVR a révélé dans un communiqué que, selon les renseignements qu’il reçoit, « les États-Unis recrutent activement même des membres d’organisations terroristes internationales, y compris le groupe État islamique (ISIS) interdit en Fédération de Russie, comme mercenaires pour participer aux hostilités en Ukraine. »

Le service de renseignement russe pointe du doigt la base militaire américaine en Syrie appelée al-Tanf, qui est située près des frontières avec la Jordanie et l’Irak. Selon ses sources, cette base et ses environs se sont transformés en une sorte de « hub » terroriste où jusqu’à 500 ISIS et autres djihadistes peuvent être « recyclés » simultanément. Le SVR a affirmé que le mois dernier, 60 militants de l’Etat islamique, qui avaient été libérés des prisons contrôlées par les Kurdes syriens, avaient été transférés à al-Tanf « en vue d’un transfert ultérieur sur le territoire ukrainien ».

Le SVR a précisé que lors d’un cours de formation à al-Tanf, les militants sont formés à l’utilisation des systèmes de missiles antichars, des drones de reconnaissance et de frappe, des équipements de communication et de surveillance avancés.

Des volontaires militaires étrangers partagent leurs expériences de combat en Ukraine LIRE PLUS : Des volontaires militaires étrangers partagent leurs expériences de combat en Ukraine

De l’avis du SVR, ces données confirment que « les États-Unis sont prêts à utiliser tous les moyens pour atteindre leurs objectifs géopolitiques, sans exclure le parrainage de groupes terroristes internationaux ».

Le service de renseignement a conclu en disant que l’administration américaine ne considère pas les conséquences de telles actions, « même lorsqu’il s’agit de menaces pour la sécurité des alliés européens et même pour la vie des Américains ».

Washington a insisté sur le fait qu’« il n’y a pas de soldats américains en Ukraine ».

Pendant ce temps, la présence de troupes américaines sur le territoire syrien à la base d’al-Tanf, que le SVR mentionne dans son communiqué, a longtemps été considérée par Moscou et Damas comme illégale. L’administration américaine précédente avait promis que les forces américaines quitteraient le nord-est de la Syrie, mais seulement après la défaite des militants de l’EI et la protection des Kurdes.

Le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, a clairement indiqué qu’une autre tâche des forces américaines à al-Tanf était de contrer l’influence iranienne dans la région.

En octobre 2021, selon des sources de la défense israélienne, environ 350 militaires et civils utilisaient encore al-Tanf, dont certaines forces britanniques et françaises décrites comme des « experts du renseignement ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT