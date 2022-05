Mise à jour des opérations militaires russes en Ukraine du 17 mai 2022 : Brian Berletic

1. La Russie continue de faire des progrès lents et réguliers dans le Donbass, le principal domaine d’intérêt de la Russie ;

2. D’autres saillants et encerclements russes prennent forme dans la zone beaucoup plus vaste chaudron d’Izyum, Lyman, Severodonetsk, Papasnya;

3. « L’offensive » ukrainienne au nord-est de Kharkov semble avoir été une séance photo coûteuse et rien de plus ;

4. Les militants ukrainiens cachés dans le complexe industriel d’Azovstal commencent à se rendre, portant un coup essentiellement politique à l’Ukraine ;

5. Les militants ukrainiens étaient depuis longtemps hors de combat (de la mi-avril à la fin avril) ;

6. Le Pentagone affirme que la plupart des obusiers M777 sont déjà sur le front à Kharkov et dans le Donbass ;

7. Les M777 américains n’ont pas encore fait de différence perceptible sur le champ de bataille ;

8. Le Pentagone admet que la Russie dispose toujours de la majorité de sa puissance de combat préparée contre l’Ukraine ;

Traduction : MIRASTNEWS

MARIOUPOL, UKRAINE: LE MINISTRE DE LA DÉFENSE RUSSE MONTRANT LA REMISE DE 265 AZOV ET UKRAINIENS DE L’USINE D’AZOVSTAL

Source : Tap News