Briefing du ministère russe de la Défense

19 mai 2022 – ⚡️Briefing du ministère russe de la Défense

▫️Les Forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

▫️Au cours des dernières 24 heures, 771 militants de l’unité nationaliste d’Azov se sont rendus à l’usine bloquée d’Azovstal à Marioupol. Au total, 1 730 militants se sont rendus depuis le 16 mai, dont 80 blessés. Tous ceux qui ont besoin d’un traitement hospitalier sont soignés dans des établissements médicaux de la République populaire de Donetsk à Novoazovsk et Donetsk.

💥Au cours de la journée, des missiles aériens de haute précision des Forces aérospatiales russes ont touché 7 postes de commandement, dont les postes de commandement de la 24e brigade d’infanterie motorisée de l’AFU à Nikolaevka et de la 104e brigade de défense territoriale à Konstantinovka, ainsi que 11 missiles et des dépôts d’armes et de munitions d’artillerie près de Bakhmut, Konstantinovka, Il’inka et Minkovka de la République populaire de Donetsk et 26 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipement militaire de l’AFU.

▫️1 bataillon de systèmes de missiles anti-aériens S-300 près de Bolshye Lomzaki, région de Nikolaev, et 1 bataillon Buk-M1 SAM près de Slavyanogorsk, République populaire de Donetsk, ont été détruits.

✈️💥L’aviation opérationnelle-tactique et de l’armée a touché 2 postes de commandement, ainsi que 58 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires ukrainiens.

▫️Les attentats ont entraîné l’élimination de plus de 340 nationalistes et jusqu’à 62 véhicules blindés et motorisés.

💥Les troupes de missiles et l’artillerie ont touché 6 postes de commandement, 295 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires de l’AFU, 43 unités ukrainiennes d’artillerie et de mortier aux positions de tir et 2 stations de guerre radio-électronique.

💥Les moyens de défense aérienne russes ont abattu 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens, dont 1 Bayraktar-TB2, près de Volchiy Yar, Borshchevka, Velikie Khutora, Malye Prokhody, Snezhkovka et Petrovskoe dans la région de Kharkov et Chernobaevka et Novaya Kakhovka dans la région de Kherson.

▫️En outre, 12 roquettes ukrainiennes à lancement multiple Smerch ont été interceptées près de Topolskoe, Malaya Kamyshevakha, Semenovka, Shpakovka, Glinskoe, Snezhkovka dans la région de Kharkov et Chernobayevka dans la région de Kherson.

📊Au total, 172 avions ukrainiens et 125 hélicoptères, 942 véhicules aériens sans pilote, 313 systèmes de missiles anti-aériens, 3 158 chars et autres véhicules de combat blindés, 395 systèmes de lance-roquettes multiples, 1 562 pièces d’artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 3 026 unités d’armes spéciales des véhicules militaires ont été détruits pendant l’opération.

