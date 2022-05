La Russie s’apprête à se retirer de l’OMC, selon l’OMS

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en avril que le gouvernement devrait revoir l’approche de la Russie à l’OMC d’ici le 1er juin. Il semble maintenant qu’ils vont de l’avant alors que la Russie se retire de l’OMC et de l’OMS.

Selon Piotr Tolstoï, vice-président du parlement, la chambre basse du parlement russe, la Douma d’État, envisagera une éventuelle sortie du pays de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Le ministère des Affaires étrangères a envoyé une liste de ces accords à la Douma d’État, et avec le Conseil de la Fédération [chambre haute du parlement], nous prévoyons de les évaluer et de proposer ensuite de nous en retirer », a déclaré Tolstoï mardi.

La Russie a précédemment mis fin à sa participation au Conseil de l’Europe, selon le vice-président, et quittera bientôt l’OMC et l’OMS.

« La Russie s’est retirée du Conseil de l’Europe, maintenant la prochaine étape est de se retirer de l’OMC et de l’OMS, qui ont négligé toutes les obligations vis-à-vis de notre pays », a-t-il déclaré.

Tolstoï a également déclaré que l’administration prévoyait de revoir les responsabilités et les traités internationaux de la Russie, qui ne procurent désormais aucun avantage à la nation mais lui nuisent directement.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en avril que les restrictions « illégales » imposées par les États occidentaux aux entreprises russes violent les règles de l’OMC et que le gouvernement devrait revoir l’approche de la Russie au sein de l’organisation d’ici le 1er juin.

La décision est intervenue à la suite de vastes sanctions occidentales imposées à Moscou en réponse à son opération militaire en Ukraine, qui a débuté fin février. Depuis lors, la Russie a fait l’objet de plus de 10 000 sanctions ciblées, ce qui en fait le pays le plus sanctionné de la planète.

La Russie n’exportera pas de nourriture au détriment de son propre marché – haut responsable

Dmitri Medvedev a imputé la crise alimentaire mondiale imminente au « crétinisme cosmique » de l’Occident

La Russie n’exportera pas de nourriture au détriment de son propre marché, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président Dmitri Medvedev, ajoutant que l’Occident doit blâmer son propre « crétinisme cosmique » pour la crise qui se profile.

Dans un long article de Telegram, Medvedev a commenté les récentes déclarations des dirigeants occidentaux sur la sécurité alimentaire. La Russie et l’Ukraine étant les principaux fournisseurs de blé, représentant quelque 30 % des exportations mondiales, les prix ont considérablement augmenté depuis le lancement de l’offensive militaire russe dans l’État voisin et les sanctions subséquentes imposées à Moscou par les États-Unis, l’UE, la Royaume-Uni et certains autres pays occidentaux. Mercredi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les engrais et les produits alimentaires en provenance de Russie devraient être disponibles sur les marchés mondiaux sans obstacles.

Medvedev a convenu que sans blé et autres approvisionnements alimentaires en provenance de Russie, les pays importateurs « vivraient une période très difficile », en particulier, a-t-il noté, parce que, sans les engrais russes, « seules des mauvaises herbes juteuses [pouvaient] pousser » sur leurs champs.

« Eh bien… c’est triste. Ils ont eux-mêmes à blâmer », a-t-il écrit.

Pour Medvedev, l’Occident « fait marche arrière » car « toutes ces sanctions infernales ne valent rien quand il s’agit de choses vitales », comme la nourriture ou l’énergie.

Les sanctions interfèrent avec le désir de chacun de vivre une vie normale et prospère, a fait valoir l’ancien président russe. L’élargissement de l’OTAN et le « gâchis avec les calculs des dettes, des paiements et d’autres choses » ont aggravé la situation, a-t-il dit.

« Et ce qui interfère le plus, c’est le propre crétinisme cosmique [de l’Occident] », a-t-il affirmé.

Selon Medvedev, la Russie est prête à remplir toutes ses obligations, mais elle est en droit d’attendre de l’aide de ses partenaires commerciaux. Sinon, a-t-il souligné, il n’y aurait aucune logique à cela : « D’une part, des sanctions insensées nous sont imposées, et, d’autre part, [l’Occident] exige des vivres ».

« Cela n’arrivera pas, nous ne sommes pas des idiots », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y aurait pas de livraisons à l’exportation au détriment du marché russe.

« La nourriture pour les citoyens russes est une question sacrée », a-t-il déclaré.

Plus tôt jeudi, le conseiller présidentiel russe Maxim Oreshkin a prédit une famine mondiale qui, selon lui, commencerait « d’ici la fin de l’automne ou d’ici la fin de l’année ».

Depuis le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine fin février, Moscou, Kiev et divers acteurs occidentaux se pointent du doigt sur la crise alimentaire qui se profile.

Lors du sommet du G7 en mars, le président français Emmanuel Macron a proposé une « initiative mondiale pour la sécurité alimentaire ». Il s’agit d’un plan d’urgence pour la libération des stocks en cas de crise, d’un engagement multilatéral à ne pas imposer de restrictions à l’exportation de matières premières agricoles, d’un relèvement temporaire des seuils de production, d’un soutien à la production alimentaire durable dans les pays les plus vulnérables, et créer un mécanisme qui permettrait de leur fournir des produits agricoles « en quantité suffisante et à des prix raisonnables », si besoin est.

Zelensky admet « de lourdes pertes » dans un centre d’entraînement à Desna, Tchernihiv (plus de 300 soldats morts)

« Zelensky: Un coup terrible de l’armée russe sur le centre des Forces armées ukrainiennes, un grand nombre de morts, l’enlèvement des décombres se poursuit »

>La ville de Desna abrite un important centre d’entraînement militaire (169e centre d’entraînement) des forces terrestres ukrainiennes.

Les États-Unis commandent des MILLIONS de vaccins contre la variole au milieu d’une épidémie mondiale de monkeypox, selon les experts, restez calmes

Les États-Unis commandent des MILLIONS de vaccins contre la variole au milieu de l’épidémie mondiale de monkeypox, disent les experts, restez calmes. Jusqu’à présent, sept pays différents signalent des cas confirmés ou potentiels de monkeypox.

Monkeypox est très similaire à la variole et avec les États-Unis ayant commandé tant de vaccins, beaucoup se demandent si le gouvernement sait quelque chose qu’ils ne partagent pas.

Actuellement, les médecins et les experts disent qu’il n’y a rien à craindre, mais beaucoup croient encore aux théories sur Bill Gates car il a mis en garde contre la variole il y a quelques mois à peine.

C’est l’une des pires blessures liées au vaccin Covid que j’ai vues jusqu’à présent…

Comme si je pouvais réellement les classer ou les noter d’une manière ou d’une autre. Désolé, je n’ai pas d’histoire avec celui-ci, mais je ne vois pas comment il peut survivre à ça. Certains ont de la chance que cela les tue rapidement, d’autres doivent d’abord souffrir pendant des mois et des années.

Dr Lee Merritt – « Votre ADN, l’OTAN et Biolabs des États-Unis »

BIO :

