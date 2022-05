Responsables russes: des biolabs américains en Ukraine ont mené des expériences illégales sur des rivières et infecté des enfants atteints de tuberculose

Les responsables russes affirment que les laboratoires de recherche sur les armes biologiques en Ukraine ont mené des expériences illégales sur les rivières du pays et ont délibérément infecté des enfants atteints de tuberculose. Le gouvernement russe a affirmé que les enfants infectés par la tuberculose étaient des Russes de souche vivant dans l’est de l’Ukraine.

Selon le général Igor Kirillov, commandant des troupes russes de protection nucléaire, biologique et chimique, l’enquête du ministère de la Défense sur les laboratoires d’armes biologiques financés par les États-Unis a fourni au gouvernement russe des preuves substantielles prouvant que le gouvernement ukrainien à Kiev a tenté d’infecter les habitants de la région de Louhansk avec une souche hautement pathogène de tuberculose en 2020. (Connexe: RÉCLAMATION RUSSE: Les démocrates, Soros et Gates ont créé des biolabs ukrainiens pour gagner de l’argent pour les élections.)

« Des tracts fabriqués sous la forme de faux billets de banque ont été infectés par l’agent causal de la tuberculose et distribués aux mineurs du village de Stepove », a déclaré Kirillov. Depuis 2014, ce village est occupé par des séparatistes pro-russes à Louhansk.

Kirillov a ajouté que les organisateurs de ces expériences ciblaient délibérément des enfants moins hygiéniques, y compris des enfants qui étaient plus susceptibles de mettre des choses au hasard dans leur bouche et de manipuler de la nourriture sans se laver les mains.

Le général a ajouté que des études bactériologiques chez les enfants de Stepove ont confirmé que les bactéries isolées trouvées sur les feuillets étaient résistantes aux médicaments antituberculeux de première et de deuxième ligne.

« L’infection des billets de banque était très probablement artificielle car le matériau contient des souches extrêmement dangereuses de l’agent pathogène à une concentration qui peut assurer l’infection et le développement du processus de la tuberculose », a noté Kirillov.

Kirillov a ajouté que la propagation de la tuberculose dans la région de Lougansk présentait des signes de « contamination délibérée par l’homme [utilisant] des feuillets contenant des biomatériaux hautement pathogènes ».

Le gouvernement russe a en outre affirmé que les expériences sur les enfants étaient menées par des spécialistes étrangers de nationalité incertaine qui sont entrés en Ukraine par le biais de pays tiers pour dissimuler l’implication de l’Amérique dans les expériences.

Ces spécialistes ont été rapidement évacués des biolabs des parties orientales de l’Ukraine vers l’ouest du pays peu de temps avant que la Russie ne lance son invasion. Kirillov a déclaré qu’ils avaient emporté avec eux tout leur équipement et les médicaments qu’ils utilisaient.

Lors d’une récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, Vasily Nebenzya, l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU, a allégué que les États-Unis utilisaient leur expérimentation en Ukraine pour développer des armes biologiques. Ces expériences comprennent l’étude de la propagation des agents pathogènes d’origine hydrique.

« Des spécialistes ukrainiens, sous la supervision de collègues américains, ont régulièrement effectué une collecte d’échantillons d’eau des rivières traversant l’Ukraine », a déclaré Nebenzya. « L’objectif ici est d’établir la présence en eux d’agents pathogènes dangereux spécifiques, dont le choléra, la typhoïde, les hépatites A et E et d’évaluer la manière dont ils se propagent dans l’eau afin de tirer des conclusions sur la capacité de ces agents pathogènes à neutraliser.”

« Ensuite, la collection de ces échantillons a été envoyée aux États-Unis », a poursuivi Nebenzya. « Nous avons une question logique : pourquoi ? Pourquoi une collection d’agents pathogènes dangereux est-elle collectée par les États-Unis, qui pourraient ensuite se propager dans les eaux de cette région ? »

Nebenzya a averti que les résultats de l’expérimentation américaine sur les agents pathogènes transmis par les rivières pourraient être utilisés « pour créer une catastrophe biologique, non seulement en Russie, mais dans toute [la région] à travers les eaux de la mer d’Azov et de la mer Noire et en Europe de l’Est ».

Au cours de la même réunion du Conseil de sécurité, Nebenzya a également accusé les États-Unis de refuser délibérément de renforcer la Convention sur les armes biologiques, un traité mondial interdisant l’utilisation et interdisant le développement d’armes biologiques.

Nebenzya a accusé les États-Unis de fournir des déclarations incohérentes concernant les activités de recherche biologique américaines et d’affirmer que toutes les activités « sont par définition pacifiques et « bénéfiques » pour la communauté internationale ».

Les diplomates américains refusent également de parler aux journalistes qui exigent des réponses concernant la coopération américaine avec les activités de recherche biologique ukrainiennes, y compris de telles activités qui contredisent les déclarations des principaux responsables américains.

En outre, Nebenzya a accusé les représentants américains de rejeter une initiative visant à renforcer la Convention sur les armes biologiques qui obligerait les pays à signaler les activités biologiques militaires menées au-delà de leurs territoires.

« Cela signifie que les États-Unis bloquent intentionnellement les tentatives de renforcement du régime de la Convention sur les armes biologiques, qui vise à permettre de détecter efficacement les violations de la Convention », a déclaré Nebenzya.

Bioterrorism.news en a plus sur les laboratoires biologiques financés par les États-Unis en Ukraine.

Regardez ce clip de l’épisode du 16 mai de « The Stew Peters Show » discutant des accusations de la Russie.

https://www.brighteon.com/embed/44f58f32-da28-4b58-aa99-800e9b03d884

Cette vidéo provient de la chaîne What Is Happening sur Brighteon.com.

Si même avec une nation aussi puissante que la Russie ayant les armes nucléaires les plus destructrices et les plus puissantes au monde, les États-Unis d’Amérique (EUA) mènent des activités subversives et hautement criminelles, imaginez ce que ces derniers peuvent faire dans les pays les plus faibles de la planète, en particulier dans les pays africains qui ont reçu naïvement la branche militaire Africom et des laboratoires biotechnologiques américains, prenant les paroles des autorités américaines comme des paroles d’évangile alors qu’elles sont mensongères, trompeuses et stratégiquement hautement nuisibles. En réalité avec les États-Unis d’Amérique, l’Afrique et les autres parties du monde sont en danger de propagation de maladies et pandémies artificielles et de grave danger de mort par armes biologiques.