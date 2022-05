Des frappes russes frappent les régions de Kharkiv, Jitomir et Odessa en Ukraine (Vidéo)

Les troupes russes continuent de mener des frappes précises sur les installations militaires des forces armées ukrainiennes, notamment les entrepôts, les dépôts de carburant et les voies ferrées stratégiques.

Depuis le début de l’opération militaire russe, l’armée ukrainienne utilise des infrastructures civiles à des fins militaires. Après une frappe directe sur les bases militaires de l’AFU dans toute l’Ukraine, de nombreuses bases et dépôts militaires ont été organisés dans diverses installations civiles. Dès que ces endroits sont découverts et détruits par des missiles russes, les responsables de Kiev utilisent des vidéos des attaques comme une autre fausse preuve de la guerre inhumaine de la Russie.

L’utilisation d’installations civiles pour stocker des armes n’aide que l’armée ukrainienne dans les médias, mais ne la protège pas des frappes russes.

Le 20 mai, une série de frappes ont été menées sur leurs cibles dans différentes régions d’Ukraine.

Les forces armées russes ont frappé la ville de Lozovaya dans la région de Kharkiv. En conséquence, le bâtiment du Palais de la Culture local a été détruit. L’attaque a vraisemblablement été menée par un bombardier à longue portée Tu-22M3 avec un missile de croisière X-22.

Selon les renseignements, le bâtiment servait d’entrepôt temporaire d’armes et de munitions, y compris celles provenant de pays occidentaux. À en juger par la vidéo, la grande explosion a été le résultat de la détonation des munitions stockées dans le bâtiment.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/Lozovaya.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/Od-1.mp4?_=2

Une alerte aérienne a été déclarée sur la quasi-totalité du territoire ukrainien. Le même jour, l’attaque a été signalée dans les régions d’Odessa et de Poltava.

Selon les images de la région d’Odessa, une frappe de missile a frappé l’usine portuaire d’Odessa.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/Od-2.mp4?_=3

Auparavant, une frappe de missile avait frappé la gare de Malin dans la région de Jytomyr. Les résidents locaux ont rapporté que la défense aérienne ukrainienne a réussi à intercepter un missile, les deux autres ont atteint leurs cibles. En conséquence, les voies ferrées et le train avec une cargaison inconnue ont été endommagés.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/IMG_9250.mp4?_=4

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Zone de l’usine entièrement débarrassée de l’acier Azov

Les derniers membres du bataillon néo-nazi Azov à Marioupol se sont rendus. L’ensemble des locaux de l’usine et donc aussi les bunkers souterrains sont désormais sous le contrôle de l’armée russe. Ainsi, la ville de Marioupol est maintenant complètement libérée.

Source : AFP © Handout / Ministère russe de la Défense / AFP

Des combattants néo-nazis qui ont quitté « Azov-Stahl » et se sont rendus sont fouillés par des soldats russes, ici le 16 mai 2022

L’ensemble du site du complexe Azov Steel à Marioupol a été libéré, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense. 2 439 personnes encerclées depuis près d’un mois, dont des soldats ukrainiens et des membres de l’unité néonazie Azov, ont déposé les armes et se sont rendues.

« Le dernier groupe de 531 combattants s’est rendu aujourd’hui », a déclaré le porte-parole de l’armée russe, le général de division Igor Konashenkov, dans un communiqué. Il a ajouté qu’un total de « 2 439 nazis d’Azov » et de soldats ukrainiens avaient déposé les armes depuis le 16 mai et que l’ensemble du complexe sidérurgique d’Azov est désormais sous le contrôle des forces russes.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a rendu compte au président russe Vladimir Poutine de la libération complète de la ville de Marioupol des militants ukrainiens. Les installations souterraines de la moissonneuse-batteuse sont sous le contrôle des troupes russes, rapporte RIA Novosti.

Les militants d’Azov et les restes des troupes ukrainiennes régulières se sont retirés dans les aciéries tentaculaires de la côte de Marioupol, où ils ont été complètement encerclés le 21 avril. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à l’armée de ne pas prendre d’assaut le complexe mais de le bloquer « afin qu’aucune mouche n’y entre » et de forcer les combattants à se rendre.

Le ministère de la Défense a également déclaré que pour sa sécurité et pour éviter les représailles de la population locale pour ses nombreuses atrocités, le commandant Azov avait été emmené hors de l’usine dans un véhicule blindé spécial.

Comme l’écrit TASS, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré que les « forces de sécurité » ukrainiennes qui se sont rendues à l’armée russe à l’usine sidérurgique d’Azov à Marioupol avaient parfaitement le droit de « sortir et de sauver leur vie » et qu’elles avaient reçu l’autorisation du Commandement des forces armées ukrainiennes de le faire.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, le commandant d’Azov, Sivatoslav « Kalyna » Palamar, a nié avoir quitté l’usine et a déclaré qu’il menait une « opération spécifique » dont il ne savait pas que les détails pourraient être révélés. Palomar a remercié « le monde » et l’Ukraine pour leur soutien et a dit au revoir.

Dans une courte vidéo du ministère russe de la Défense, publiée entre autres par TASS, on peut voir le dernier groupe de combattants néonazis d’Azov après avoir quitté les locaux de l’usine et s’être rendu. Elle est soumise à un premier interrogatoire par des militaires russes :

https://t.me/tass_agency/135793?embed=1

Après la reddition du premier groupe de militants lundi, le gouvernement de Kiev a annoncé la « fin des hostilités » à Marioupol et a déclaré qu’il avait ordonné aux troupes d’Azov Steel de leur sauver la vie. Le président Vladimir Zelensky a personnellement déclaré le 18 mai que la « mission d’évacuation » d’Azov-Steel serait supervisée « par nos officiers militaires et de renseignement » avec la participation des « médiateurs internationaux les plus influents ».

L’Ukraine et la plupart des médias occidentaux ont évité le mot « reddition » et n’ont parlé que d' »évacuation », alors même que l’armée russe a diffusé des vidéos montrant clairement les combattants déposant les armes.

En savoir plus – Les nazis « Azov » de l’aciérie de Marioupol capitulent – la campagne des martyrs médiatiques a échoué

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT