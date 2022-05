Des dizaines de gouvernements s’engagent à signer le traité de l’OMS sur la pandémie

Merci à Sovereigntea pour la publication de cet article

Par Keean Bexte

Plusieurs gouvernements se sont engagés à signer le traité mondial de l’OMS sur la pandémie, qui cédera la souveraineté sanitaire à l’Organisation mondiale de la santé.

Qui soutient le traité pandémique de l’OMS ?

MISE À JOUR: L’Inde a rejoint la liste des pays qui soutiennent l’octroi de plus de pouvoirs à l’OMS.

Lors du deuxième Sommet mondial sur la COVID, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré : « Il est clair qu’une réponse mondiale coordonnée est nécessaire pour lutter contre les futures urgences sanitaires. Nous devons construire une chaîne d’approvisionnement mondiale résiliente et permettre un accès équitable aux vaccins et aux médicaments… Nous appelons également à la rationalisation du processus d’approbation de l’OMS pour les vaccins et les produits thérapeutiques afin de maintenir la stabilité et la prévisibilité des chaînes d’approvisionnement. En tant que membre responsable de la communauté mondiale, l’Inde est prête à jouer un rôle clé dans ces efforts.

Le 30 mars, l’Organisation mondiale de la santé a publié la liste suivante de 25 dirigeants mondiaux qui se sont engagés à travailler ensemble « vers un nouveau traité international pour la préparation et la réponse à la pandémie » :

Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni ; Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine ; Erna Solberg, Premier ministre de Norvège ; Antonio Luís Santos da Costa, Premier ministre du Portugal ; Mario Draghi, Premier ministre italien ; Klaus Iohannis, président de la Roumanie ; Emmanuel Macron, président de la France ; Angela Merkel, Chancelière d’Allemagne ; Charles Michel, président du Conseil européen ; Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de Grèce ; Pedro Sanchez, Premier ministre d’Espagne ; Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas ; Sebastián Piñera, président du Chili ; Aleksandar Vucic, président de Serbie ; Andrej Plenkovic, Premier ministre de Croatie ; Moon Jae-in, président de la République de Corée ; J. V. Bainimarama, Premier ministre des Fidji ; Prayut Chan-o-cha, Premier ministre de Thaïlande ; Paul Kagame, président du Rwanda ; Uhuru Kenyatta, président du Kenya ; Carlos Alvarado Quesada, président du Costa Rica ; Edi Rama, Premier ministre d’Albanie ; Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud ; Keith Rowley, Premier ministre de Trinité-et-Tobago ; Kais Saied, président de la Tunisie ; Macky Sall, président du Sénégal ; Joko Widodo, président de l’Indonésie ; et, bien sûr, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. [Soulignement ajouté et ordre modifié]

Le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent être ajoutés à cette liste.

Le 29 novembre 2021, la Presse canadienne a confirmé que « le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le Canada appuie l’élaboration d’une nouvelle convention mondiale sur la préparation et la réponse à une pandémie qui sera débattue aujourd’hui lors d’une réunion spéciale de l’Assemblée mondiale de la santé ».

Quant aux États-Unis, l’administration Biden mène la charge en modifiant le Règlement sanitaire international de l’OMS, dans le but explicite d’augmenter la capacité de surveillance de l’OMS et d’étendre son pouvoir d’application de leurs réglementations.

Les modifications proposées par l’administration Biden seront développées ci-dessous.

L’Australie a également été influente, l’ambassadrice Sally Mansfield aidant à rédiger la décision de faire en sorte que l’Assemblée mondiale de la santé commence à négocier le traité sur la pandémie.

La Nouvelle-Zélande, bien sûr, soutient également la renonciation à sa souveraineté sanitaire, le directeur général Tedros remerciant personnellement le ministre néo-zélandais des affaires étrangères pour l’avoir fait.

« C’est un honneur d’accueillir l’honorable Nanaia Mahuta à l’OMS et d’exprimer ma profonde gratitude à la Nouvelle-Zélande pour son leadership en matière de santé publique et son soutien inestimable à l’OMS, y compris le traité sur la pandémie et l’augmentation des contributions obligatoires », a déclaré Tedros en février.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni sous Boris Johnson semble être l’un des plus grands partisans de la création d’un traité mondial sur la pandémie, Johnson contribuant personnellement à un article commun proclamant la nécessité d’une approche « One Health » qui verrait l’OMS prendre en charge les soins de santé. décisions de presque toutes les nations de la planète.

« … Nous pensons que les nations devraient travailler ensemble vers un nouveau traité international pour la préparation et la réponse à la pandémie », écrit Johnson.

« L’objectif principal de ce traité serait de favoriser une approche de l’ensemble du gouvernement et de l’ensemble de la société, renforçant les capacités nationales, régionales et mondiales et la résilience aux futures pandémies. Cela comprend le renforcement considérable de la coopération internationale pour améliorer, par exemple, les systèmes d’alerte, le partage de données, la recherche et la production et la distribution locales, régionales et mondiales de contre-mesures médicales et de santé publique telles que les vaccins, les médicaments, les diagnostics et les équipements de protection individuelle. « , poursuit Johnson.

« Cela inclurait également la reconnaissance d’une approche « One Health » qui relie la santé des humains, des animaux et de notre planète. Et un tel traité devrait conduire à plus de responsabilité mutuelle et de responsabilité partagée, de transparence et de coopération au sein du système international et avec ses règles et normes.

Bien que le terme «responsabilité mutuelle» soit vague, le directeur général Tedros a indiqué qu’il pensait que «l’exploration des sanctions pourrait être importante». Oui, Tedros pense que sanctionner les pays qui ne respectent pas les règles de l’Organisation mondiale de la santé devrait être sur la table. Cela pourrait être ce que Johnson entend par « responsabilité mutuelle ».

Dans l’état actuel des choses, The Counter Signal n’a pas encore trouvé de leader mondial qui ait explicitement déclaré qu’il s’opposerait au traité sur la pandémie ou aux amendements au Règlement sanitaire international, bien que davantage de députés, de membres du Congrès et de députés européens tirent la sonnette d’alarme maintenant que les informations sur le traité a proliféré.

Qu’est-ce que le traité mondial sur la pandémie et pourquoi est-il si inquiétant ?

Comme indiqué précédemment par The Counter Signal, l’OMS a commencé à rédiger son traité en décembre 2021 lors d’une session spéciale intitulée « Le monde ensemble ».

Le traité doit être confirmé par la constitution de l’OMS, qui, en vertu de l’article 19, « [confère] à l’Assemblée mondiale de la santé le pouvoir d’adopter des conventions ou des accords sur toute question relevant de la compétence de l’OMS ». [Soulignement ajouté]

Cette autorité a été initialement conçue pour ne concerner que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, mais est en train d’être élargie pour inclure la dictée des futures réponses pandémiques des États membres.

« Lorsqu’il y a une crise sanitaire ou une pandémie comme celle que nous venons de traverser, l’Organisation mondiale de la santé pourra dicter les conditions », a déclaré l’auteur Nick Corbishley lors d’une interview avec The Epoch Times.

« Ils seront en mesure de dire aux pays, plus ou moins, comment réagir. »

Comme l’a souligné la députée Leslyn Lewis, le traité permettrait également à l’OMS de déterminer ce qu’est une pandémie et quand elle se produit, même sur quelque chose de non viral comme une crise d’obésité. Cela donnerait effectivement à l’organisation le pouvoir de prendre le contrôle des systèmes de santé des États membres chaque fois qu’elle le jugerait nécessaire.

« Plus préoccupant encore, si ce traité est inscrit, l’OMS aurait le plein contrôle sur ce qu’on appelle une pandémie », a écrit Lewis dans un communiqué.

«Ils pourraient dicter comment nos médecins peuvent réagir, quels médicaments peuvent et ne peuvent pas être utilisés, ou quels vaccins sont approuvés. Nous nous retrouverions avec une approche unique pour le monde entier… Une réponse unique à une crise sanitaire ne fonctionne même pas à travers le Canada, et encore moins dans le monde entier.

Beaucoup ont exprimé des inquiétudes au sujet du traité; cependant, certains sont moins convaincus que cela passera.

Par exemple, alors que l’auteur Matt Ridley reconnaît que le traité sur la pandémie représente une immense menace pour la démocratie et donnerait peut-être à la Chine, par son contrôle sur le directeur général Tedros et l’OMS, un pouvoir sans précédent sur les États-nations, il pense qu’il ne sera pas en mesure de passer le Sénat américain et que la Chine n’accepterait jamais d’être éventuellement remplacée par sa propre « agence internationale pour animaux de compagnie ».

« L’Union européenne, fidèle à elle-même, a fait pression pour un « traité » pandémique juridiquement contraignant à la place, mais cela n’arrivera pas pour deux raisons : le Sénat américain aurait besoin d’une majorité des deux tiers pour le ratifier ; et le gouvernement chinois ne permettrait même pas à son agence internationale favorite de lui dire quoi faire », écrit Ridley.

« Mais l’accord aurait toujours une force substantielle de droit international derrière lui, pour obliger les gouvernements à imposer des confinements nationaux, par exemple – malgré les propres chiffres de l’OMS montrant peu de corrélation entre la gravité du confinement et les taux de mortalité. »

Cependant, bien qu’il soit possible que Ridley ait raison, il semble que l’administration Biden ait trouvé une solution de contournement au cas où le nouveau traité sur la pandémie ne serait pas adopté : il suffit de modifier le Règlement sanitaire international déjà existant afin qu’il contienne les pouvoirs que l’OMS veut leur pandémie. traité pour leur accorder.

Quels amendements l’administration Biden propose-t-elle ?

L’administration Biden a envoyé sa proposition à l’Organisation mondiale de la santé le 18 janvier, mais celle-ci n’a été rendue publique que le 12 avril – susceptible d’atténuer la réaction du public que plus de temps aurait permis de développer. Les États membres voteront sur les amendements proposés dans moins d’une semaine entre le 22 et le 28 mai lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé.

Selon la proposition, tout amendement au Règlement sanitaire international (qui a jusqu’à présent été utilisé pour justifier les confinements, les fermetures de frontières et les mandats de vaccination discriminatoires) entrerait immédiatement en vigueur pour tous les États membres.

« Conformément au paragraphe 3 de l’article 55 du Règlement sanitaire international (2005), tout amendement au Règlement adopté par l’Assemblée de la Santé entrerait en vigueur pour tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du Règlement sanitaire international (2005) », lit-on dans la proposition.

En ce qui concerne les amendements déclarés proposés, l’administration Biden recommande ce qui suit : intensifier la surveillance de la santé ; la création d’un réseau mondial de communication en état constant d’évaluation des risques et de notification à l’OMS ; donner à l’OMS le pouvoir d’informer les autres États membres lorsqu’un État membre ne se présente pas et de leur recommander de prendre des mesures ; donner au directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus le pouvoir de déclarer quand une pandémie ou une urgence se produit ; donner à l’OMS le pouvoir de déterminer les mesures qu’un pays doit prendre dans sa riposte à la pandémie ; et donner à l’OMS la capacité de mobiliser des capitaux en cas de pandémie.

Comme l’explique le Dr Peter Breggin, « En vertu de la nouvelle réglementation, l’OMS ne sera pas tenue de consulter au préalable la nation identifiée pour » vérifier « l’événement avant d’agir. Cette exigence est supprimée par les modifications des États-Unis (article 9.1). Les modifications exigent une réponse dans les 24 heures de la part du pays identifié, sinon l’OMS l’identifiera comme un « rejet » et agira de manière indépendante (article 10.3). Si la nation identifiée « n’accepte pas l’offre de collaboration dans les 48 heures, l’OMS doit… partager immédiatement avec les autres États Parties les informations dont elle dispose… » (article 10.4). »

“…. En vertu de la réglementation proposée, l’OMS elle-même développerait et mettrait à jour «des critères d’alerte précoce pour évaluer et mettre à jour progressivement le risque national, régional ou mondial posé par un événement de causes ou de sources inconnues…» (nouvel article 5). Notez que l’événement mettant en danger la santé peut être si peu spécifique qu’il a des « causes ou sources inconnues ». Ainsi, Tedros et tous les futurs directeurs généraux de l’OMS se verront attribuer des pouvoirs illimités pour définir puis mettre en œuvre leurs interventions.

« Le règlement proposé, en combinaison avec les règlements existants, permet à l’OMS de prendre des mesures », « Si le Directeur général considère, sur la base d’une évaluation en vertu du présent Règlement, qu’une urgence de santé publique potentielle ou réelle de portée internationale se produit… » (Article 12.2). Autrement dit, Tedros n’a qu’à « considérer » qu’un risque « potentiel ou réel » se produit ».

De plus, un récent livre blanc de l’OMS a indiqué que l’organisation avait l’intention de créer un «Conseil mondial des urgences sanitaires» qui comprendrait un «Comité d’examen du fonctionnement du Règlement sanitaire international» qui accélérera le processus d’apporter d’autres modifications à l’avenir.

« Mais pour instaurer davantage la confiance et renforcer la gouvernance mondiale des urgences sanitaires, il est nécessaire de modifier certains articles du RSI, tout en renforçant leur mise en œuvre. Ces modifications ciblées devraient rendre l’instrument plus agile et flexible et devraient faciliter le respect de ses dispositions », lit-on dans le Livre blanc.

« Une question connexe est la nécessité de rationaliser le processus d’entrée en vigueur des modifications du RSI, ce qui, à l’heure actuelle, peut prendre jusqu’à deux ans. Veiller à ce que le RSI puisse être modifié de manière efficace et efficiente pour tenir compte de l’évolution des exigences sanitaires mondiales est essentiel pour qu’il reste pertinent et efficace. Une modification ciblée visant à réaliser cette rationalisation a été proposée et fait actuellement l’objet de discussions informelles. L’approbation de cette proposition lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé contribuera considérablement à garantir que le RSI reste un instrument juridique fondamental et pertinent en matière de santé mondiale.

Quant à la manière dont l’OMS prévoit d’appliquer son RSI, cela ressemblera probablement aux politiques et restrictions COVID observées au cours des deux dernières années.

En effet, à cette fin, l’Organisation mondiale de la santé a engagé T-Systems, filiale allemande de Deutsche Telekom, pour développer un système mondial de passeport vaccinal, avec des plans pour relier chaque personne sur la planète à une identification numérique par code QR.

S’il est adopté, les pays auront 18 mois après le vote pour retirer leur « oui » aux amendements. À ce moment-là, l’OMS aura terminé la rédaction de son traité mondial sur la pandémie, qui, comme détaillé, contient plus de la même chose.

Source : Le contre-signal

