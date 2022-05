Des scientifiques africains déconcertés par des cas de monkeypox en Europe et aux États-Unis

S’il est concevable que la maladie se soit d’abord propagée en Afrique, les scientifiques pensent que ce qui se passe actuellement est sans précédent. Les scientifiques africains sont déconcertés par les cas de monkeypox en Europe et aux États-Unis.

Les scientifiques qui ont suivi les épidémies de monkeypox en Afrique pensent que la propagation actuelle de la maladie en Europe et en Amérique du Nord laisse perplexe, rapporte The Hill.

Auparavant, les cas de maladie liée à la variole n’étaient observés que chez les personnes ayant des liens avec l’Afrique centrale et occidentale. Cependant, des infections ont été détectées au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux États-Unis, en Suède et au Canada la semaine dernière, principalement chez de jeunes hommes qui ne se sont jamais rendus en Afrique.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a environ 80 incidents enregistrés et 50 cas suspects supplémentaires dans le monde. Les premiers cas ont été signalés vendredi en France, en Allemagne, en Belgique et en Australie.

«Je suis abasourdi par cela. Chaque jour, je me réveille et il y a plus de pays infectés », a déclaré Oyewale Tomori, un virologue qui était auparavant président de l’Académie nigériane des sciences et siège maintenant à divers comités consultatifs de l’OMS.

« Ce n’est pas le genre de propagation que nous avons vu en Afrique de l’Ouest, donc il se peut qu’il se passe quelque chose de nouveau en Occident », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, personne n’est décédé des suites de l’épidémie. La fièvre, les frissons, les éruptions cutanées et les lésions sur le visage ou les organes génitaux sont des symptômes courants du monkeypox. La maladie tue jusqu’à une personne sur dix, selon l’OMS, mais des vaccins contre la variole et des médicaments antiviraux sont en cours de développement.

Des responsables au Royaume-Uni enquêtent pour savoir si la maladie se transmet sexuellement. Les médecins et les infirmières ont été avertis d’être à l’affût des cas possibles, bien que les responsables affirment que le danger pour le grand public est négligeable. Tous les cas suspects doivent être isolés et les contacts à haut risque doivent être vaccinés contre la variole, selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies.

Selon l’OMS, le Nigeria compte environ 3 000 cas de monkeypox chaque année. Les épidémies sont plus fréquentes dans les zones rurales, où les gens se trouvent à proximité de rats et d’écureuils malades, selon Tomori. Il estime que de nombreux cas passent inaperçus.

Selon le Dr Ifedayo Adetifa, chef du Centre de contrôle des maladies du pays, aucune connexion nigériane des patients britanniques n’a développé de symptômes, et des enquêtes sont en cours.

Le Dr Hans Kluge, directeur de Who is Europe, a décrit l’épidémie comme « atypique », affirmant que l’émergence de la maladie dans tant de pays à travers le continent indiquait que « la transmission est en cours depuis un certain temps ». Il affirme que la majorité des instances européennes sont mineures.

Vendredi, l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni a révélé 11 cas supplémentaires de monkeypox, affirmant qu' »une proportion notable » des maladies au Royaume-Uni et en Europe concernaient de jeunes hommes homosexuels, bisexuels ou ayant eu des relations sexuelles avec des hommes et n’avaient aucune trace de voyage vers Afrique.

Les autorités espagnoles et portugaises ont déclaré que leurs cas incluaient de jeunes hommes qui avaient eu des relations sexuelles avec d’autres hommes et que les cas avaient été découverts lorsque les hommes se sont présentés dans des cliniques de santé sexuelle avec des lésions.

Les experts ont déclaré qu’ils ne savent pas si la maladie est transmise par le sexe ou tout autre contact intime.

La transmission sexuelle n’a pas été observée au Nigéria, selon Tomori, mais des virus qui n’étaient pas connus auparavant pour se transmettre par le sexe, comme Ebola, se sont avérés plus tard le faire après que des épidémies plus importantes aient révélé des schémas de distribution distincts.

La même chose pourrait être dite du monkeypox, selon Tomori.

En Allemagne, le ministre de la Santé Karl Lauterbach a exprimé sa confiance dans la capacité du gouvernement à limiter l’épidémie. Il a expliqué que le virus était séquencé pour découvrir si des modifications génétiques l’avaient rendu plus virulent.

Le professeur de maladies infectieuses Rolf Gustafson a déclaré à la télévision suédoise SVT qu’il était « très difficile » de voir la situation s’aggraver.

« Nous trouverons certainement d’autres cas en Suède, mais je ne pense pas qu’il y aura une épidémie de quelque manière que ce soit », a déclaré Gustafson. « A l’heure actuelle, rien ne permet de le suggérer ».

S’il est concevable que la maladie se soit d’abord propagée en Afrique, les scientifiques pensent que ce qui se passe actuellement est sans précédent.

« Nous n’avons jamais rien vu de tel que ce qui se passe en Europe », a déclaré Christian Happi, directeur du Centre d’excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses.

Happi a en outre suggéré que l’arrêt des campagnes de vaccination contre la variole après que la maladie a été déclarée éradiquée en 1980 pourrait avoir contribué à la propagation du monkeypox. Les vaccinations contre la variole défendent également contre la variole du singe, mais la vaccination généralisée a été interrompue pendant des décennies.

« En dehors des personnes en Afrique de l’Ouest et centrale qui peuvent avoir une certaine immunité contre la variole du singe suite à une exposition passée, l’absence de vaccination contre la variole signifie que personne n’a aucune sorte d’immunité contre la variole du singe », a déclaré Happi.

Selon Shabir Mahdi, professeur de vaccinologie à l’Université de Witwatersrand à Johannesburg, un examen attentif de l’épidémie en Europe, y compris l’identification des premiers patients, est désormais important.

« Nous devons vraiment comprendre comment cela a commencé et pourquoi le virus gagne maintenant du terrain », a-t-il déclaré. « En Afrique, il y a eu des épidémies très contrôlées et peu fréquentes de monkeypox. Si cela change maintenant, nous devons vraiment comprendre pourquoi. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia