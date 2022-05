Les États-Unis achètent pour 119 millions de dollars de vaccins contre le monkeypox après une simulation de pandémie

Un rapport a mis en garde contre un nouvel avertissement de pandémie après que 250 millions de personnes sont mortes d’une souche génétiquement modifiée de monkeypox dans une simulation de jeu de guerre similaire à Event-201 menée juste avant que COVID-19 ne frappe le monde. Suite à la simulation, les États-Unis achètent pour 119 millions de dollars de vaccins contre la variole du singe.

Après que la première incidence de monkeypox aux États-Unis ait été vérifiée cette année dans le Massachusetts le 18 mai, le gouvernement Biden a acheté des millions de doses d’un vaccin qui protège contre la variole et le monkeypox.

Depuis début mai, le monkeypox, une maladie virale généralement confinée à l’Afrique, a été enregistré dans de nombreux pays, avec plus de 25 cas signalés.

Bavarian Nordic, une entreprise de biotechnologie danoise, a reçu la commande le 18 mai, incitant l’entreprise à transformer son vaccin antivariolique liquide en vrac en versions lyophilisées avec une durée de conservation plus longue.

Selon Bavarian Nordic, la vaccination en masse a déjà été effectuée et facturée dans le cadre de contrats antérieurs avec le gouvernement américain. Aux États-Unis, la vaccination est appelée « JYNNEOS ».

Les vaccins Jynneos d’une valeur de 119 millions de dollars seront produits et facturés en 2023 et 2024, selon la commande.

L’administration Biden a la possibilité de passer une autre commande de 180 millions de dollars dans le cadre de l’accord. D’ici 2024 et 2025, environ 13 millions de doses lyophilisées du vaccin contre la variole Jynneos seraient disponibles. Selon la firme, la majorité du vaccin en vrac pour ces dosages a déjà été produite et facturée.

Bavarian Nordic a déclaré plus tard le 19 mai qu’il fournirait son vaccin contre la variole à « un pays européen non divulgué ». Il est approuvé pour la variole en Europe sous le nom de marque « IMVANEX », bien que la société affirme qu’il était auparavant utilisé hors AMM pour le monkeypox.

Le vaccin Jynneos de la société a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en septembre 2019 pour le traitement de la variole et de la variole du singe chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Le vaccin serait « disponible pour les personnes jugées à haut risque d’infection par la variole ou la variole du singe ».

« Il s’agit du seul vaccin actuellement approuvé par la FDA pour la prévention de la maladie du monkeypox », a déclaré la FDA à l’époque.

La variole, un virus hautement contagieux, « pourrait avoir un effet dévastateur » sur « la libération intentionnelle », a déclaré Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA à l’époque.

Le scénario actuel de la variole du singe en Europe, selon le président et chef de la direction de Bavarian Nordic, Paul Chaplin, « appelle une approche rapide et coordonnée des autorités sanitaires », et la société est « heureuse d’aider dans cette situation d’urgence ».

En 2004, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a attribué à Barvarian Nordic un contrat de 100 millions de dollars (lire ci-dessous) dans le cadre du projet BioShield, une initiative gouvernementale visant à encourager les entreprises privées à créer des vaccins et d’autres stratégies d’atténuation pour faire face aux produits chimiques, menaces biologiques, radiologiques et nucléaires.

Les symptômes de l’un des premiers cas connus de virus de la variole du singe sont montrés sur la main d’un patient le 27 mai 2003. (CDC/Getty Images)

Cas croissants de monkeypox

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le monkeypox chez les personnes présente des symptômes comparables à la variole mais plus doux. La fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et la fatigue sont des symptômes courants, tout comme les lésions cutanées qui peuvent persister jusqu’à un mois.

Après l’apparition d’une fièvre, les patients peuvent développer une éruption cutanée qui commence sur le visage et progresse vers d’autres régions du corps. Selon le CDC, le monkeypox induit un gonflement des ganglions lymphatiques alors que la variole ne le fait pas.

Les autorités d’un certain nombre de pays ont signalé que la grande majorité des cas impliquent des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, mais elles n’ont pas encore vérifié comment les gens sont infectés. Le monkeypox « peut être transmis par exposition à des gouttelettes via de grosses gouttelettes exhalées et par contact avec des lésions cutanées infectées ou des matériaux contaminés », selon l’Organisation mondiale de la santé.

Le 20 mai, l’Italie, la Suède et l’Australie ont chacune annoncé leurs premiers cas confirmés de monkeypox de l’année.

Le 19 mai, le Canada a confirmé les deux premiers cas au Québec et 17 cas suspects font l’objet d’une enquête dans la grande région de Montréal.

Le 18 mai, les États-Unis ont signalé un cas dans le Massachusetts. À New York, un cas probable de monkeypox est en cours d’examen après qu’un homme est apparu avec des signes le 19 mai.

Le 19 mai même, l’Espagne a identifié sept cas, tandis que le Portugal a signalé 14 cas confirmés. Plus de 40 cas de monkeypox ont été signalés en Espagne et au Portugal. La France a confirmé son premier cas probable dans la région Paris/Ile-de-France le même jour.

Au Royaume-Uni, où les premiers cas hors d’Afrique ont été enregistrés, il y a neuf cas confirmés de monkeypox. Le 7 mai, le premier cas au Royaume-Uni a été enregistré, impliquant un patient qui s’était récemment rendu au Nigeria.

Les experts ont récemment fait part de leurs inquiétudes quant aux dangers croissants posés par la production de maladies mortelles dans les laboratoires, qui pourraient être libérées dans la nature accidentellement ou délibérément par des acteurs peu scrupuleux.

Pendant ce temps, un rapport a mis en garde contre un nouvel avertissement de pandémie après que 250 millions de personnes sont mortes d’une souche génétiquement modifiée de monkeypox dans une simulation de jeu de guerre similaire à Event-201 menée juste avant que COVID-19 ne frappe le monde.

L’UE veut voler des milliards aux oligarques russes pour payer la reconstruction de l’Ukraine

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’Union européenne prévoit d’utiliser les avoirs gelés des oligarques russes pour financer la reconstruction de l’Ukraine juste après la guerre.

La commission a suggéré mercredi un prêt de 9 milliards d’euros à l’Ukraine pour maintenir le pays à flot alors qu’il combat l’invasion russe et cherche à établir une installation de reconstruction après la guerre.

« Nos avocats travaillent intensément pour trouver des moyens possibles d’utiliser des assligarques congelés pour la reconstruction de l’Ukraine. Je pense que la Russie devrait également apporter sa contribution », a-t-elle déclaré à la télévision ZDF.

Von der Leyen a également plaidé pour lier la réhabilitation à long terme de l’Ukraine aux réformes nécessaires à son adhésion à l’Union européenne.

Alors que les Ukrainiens voient leur avenir dans l’UE, certains critères doivent être remplis pour l’adhésion, notamment l’État de droit, l’économie et la politique, a-t-elle expliqué.

« Le processus d’adhésion dépend beaucoup de la façon dont le candidat se comporte et de ce qu’il fait. L’Ukraine veut rejoindre l’UE à tout prix, ce qui signifie que la motivation est grande pour entreprendre les réformes nécessaires », a-t-elle déclaré.

« Nous devrons cofinancer la reconstruction de l’Ukraine… il est logique de s’attaquer aux réformes en même temps, par exemple contre la corruption ou la construction de l’État de droit », a-t-elle déclaré.

