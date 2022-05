Des documents montrent que le laboratoire de Wuhan a récemment assemblé des souches de monkeypox créant des agents pathogènes contagieux

L’Institut de virologie de Wuhan a admis que ses locaux manquaient de mesures de sécurité de laboratoire de base tout en entreprenant des recherches comparables sur des souches de coronavirus de chauve-souris tueuses qui pourraient potentiellement infecter des individus. Maintenant, des documents explosifs montrent que le laboratoire de Wuhan a récemment assemblé des souches de monkeypox créant des agents pathogènes contagieux.

L’Institut de virologie de Wuhan a construit un génome du virus monkeypox, permettant au virus d’être détecté par des tests PCR, en utilisant une technologie qui, selon les scientifiques, pourrait entraîner la création d’un « agent pathogène contagieux ».

L’article (lire ci-dessous) a été publié pour la première fois en février 2022, quelques mois seulement avant la plus récente épidémie internationale de cas de monkeypox, qui s’est maintenant propagée aux États-Unis.

Le rapport, rédigé par neuf experts de l’Institut de virologie de Wuhan et publié dans la revue scientifique trimestrielle du laboratoire Virologica Sinica, suit également l’utilisation généralisée des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour détecter les patients positifs au COVID-19.

Dans l’étude «Efficient Assembly of a Large Fragment of Monkeypox Virus Genome as a qPCR Template Using Dual-Selection Based Transformation-Associated Recombination», les scientifiques semblaient reconnaître une partie du génome du virus monkeypox, permettant aux tests PCR de détecter le virus.

Les virus de la variole du singe, ou « MPXV », contiennent des souches qui sont « plus pathogènes et [ont] été signalées comme infectant les humains dans diverses parties du monde », selon l’article.

« L’amplification en chaîne par polymérase quantitative (qPCR) est l’étalon-or pour la détection des orthopoxvirus (y compris le MPXV). Pour la détection des pan-orthopoxvirus, le gène E9L (ADN polymérase) s’est avéré être une excellente cible pour les tests qPCR.

Pour la détection MPXV, Li et al. ont rapporté que le gène C3L (protéine de liaison au complément) pourrait être utilisé comme cible qPCR pour la souche MPXV du bassin du Congo », mentionnant que la Chine manque d’informations génétiques suffisantes sur l’agent pathogène pour la détection par PCR, explique le document :

« Étant donné que l’infection par le MPXV n’a jamais été associée à une épidémie en Chine, le matériel génomique viral requis pour la détection par qPCR n’est pas disponible. Dans ce rapport, nous avons utilisé un TAR à double sélectivité pour assembler un fragment génomique MPXV de 55 kb qui englobe E9L et C3L, deux cibles qPCR précieuses pour détecter MPXV ou d’autres orthopoxvirus. »

« L’objectif principal de l’assemblage d’un fragment du génome du MPXV est de fournir une matrice nucléotidique pour la détection du MPXV », a déclaré l’étude, qui a utilisé la technique TAR (recombinaison associée à la transformation) pour isoler un segment génomique du virus du monkeypox.

« En tant qu’outil efficace pour assembler de grands fragments d’ADN jusqu’à 592 kb de longueur, l’assemblage de TAR est devenu essentiel pour préparer des clones infectieux de grands virus à ADN/ARN », ont expliqué les chercheurs.

Le document a reconnu que le TAR « appliqué dans la recherche virologique pourrait également soulever des problèmes de sécurité potentiels, en particulier lorsque le produit assemblé contient un ensemble complet de matériel génétique qui peut être récupéré dans un agent pathogène contagieux ».

« Dans cette étude, bien qu’un génome viral complet soit le modèle de référence idéal pour détecter le MPXV par qPCR, nous avons uniquement cherché à assembler un fragment viral de 55 kb, soit moins d’un tiers du génome du MPXV. Ce produit d’assemblage est à sécurité intégrée en éliminant pratiquement tout risque de récupération dans un virus infectieux tout en fournissant plusieurs cibles qPCR pour détecter MPXV ou d’autres Orthopoxvirus », ont spéculé les chercheurs.

La découverte intervient après que l’Institut de virologie de Wuhan a admis que ses locaux manquaient de mesures de sécurité de laboratoire de base tout en entreprenant des recherches comparables sur des souches de coronavirus de chauve-souris qui pourraient potentiellement infecter des individus.

Les experts ont récemment fait part de leurs inquiétudes quant aux dangers croissants posés par la production de maladies mortelles dans les laboratoires, qui pourraient être libérées dans la nature accidentellement ou délibérément par des acteurs peu scrupuleux.

S’il est concevable que la maladie se soit d’abord propagée en Afrique, les scientifiques pensent que ce qui se passe actuellement est sans précédent. Les scientifiques africains sont déconcertés par les cas de monkeypox en Europe et aux États-Unis.

«Je suis abasourdi par cela. Chaque jour, je me réveille et il y a plus de pays infectés », a déclaré Oyewale Tomori, un virologue qui était auparavant président de l’Académie nigériane des sciences et siège maintenant à divers comités consultatifs de l’OMS.

« Ce n’est pas le genre de propagation que nous avons vu en Afrique de l’Ouest, donc il se peut qu’il se passe quelque chose de nouveau en Occident », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un rapport a mis en garde contre un nouvel avertissement de pandémie après que 250 millions de personnes sont mortes d’une souche génétiquement modifiée de monkeypox dans une simulation de jeu de guerre similaire à Event-201 menée juste avant que COVID-19 ne frappe le monde.

Lire le document ci-dessous :

