Le processus de fabrication de Pfizer exposé par un avocat dénonciateur – Problèmes de cohérence et d’intégrité de l’ARNm

« Vous obtenez une grande variété de vous savez, de concentration des particules d’ARNm. »

Bien que les gens fassent de leur mieux pour surmonter la pandémie de COVID-19 qui n’a pas arrêté le virus mais a causé des difficultés financières, de nombreux rapports, données et informations continuent de faire surface autour du médicament COVID-19 promu dans le monde entier. Rien qu’en Amérique, le président Joe Biden a fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre la drogue dans les bras des Américains. À un moment donné, l’administration Biden a tenté de l’imposer à la main-d’œuvre américaine, mais cela s’est rapidement effondré à mesure que de nouveaux effets secondaires ont été signalés. Maintenant, un avocat dénonciateur, Warner Mendenhall, a affirmé que les fabricants de COVID-19 savaient non seulement que le médicament pouvait être potentiellement nocif, mais que le processus de fabrication de Pfizer était condamné dès le départ.

Discutant des mesures prises par Pfizer pendant la pandémie de COVID-19, Mendenhall, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, a expliqué : « Lipide signifie gras. Les nanoparticules lipidiques ont tendance à se séparer dans n’importe quelle concoction dans laquelle elles flottent. Et le problème qui m’a été décrit est qu’elles sont créées dans ces grandes cuves. Vous parliez de l’intégrité de l’ARNm, où vous ne pouvez pas secouer les cuves parce que l’intégrité de l’ARNm est perturbée par cela. Ainsi, vous obtenez tous ces morceaux en particules. Et le niveau de base de morceaux et de particules qu’ils veulent avoir, je pense que c’est 50% s’ils atteignaient 50% de cohérence dans l’ARNm, ils étaient d’accord, ils approuveraient les lots.

Mendenhall ne s’est pas arrêté là, ajoutant que les concentrations dans les cuves étaient complètement éteintes. « Mais l’autre chose qui se passe juste au cours du processus, c’est qu’il y a cette petite séparation et agrégation des graisses, des lipides. Et donc nous savons qu’ils montent vers le haut dans la marmite sur la cuisinière. La même chose se produit lorsque les flacons passent par le bas. Vous obtenez donc des concentrations très différentes. C’est ce que je comprends, comme ces flacons sont remplis, et comme cette cuve est vide, donc ça peut être très peu au début, et ça peut être très fort au sommet. Et juste en un seul processus, vous obtenez une grande variété de, vous savez, de concentration des particules d’ARNm. C’est très différent du haut de la cuve au bas du dos.

Travaillant aux côtés de Brook Jackson, qui a poursuivi Pfizer pour fraude à l’essai de médicaments, le procès intenté en janvier 2021 se lisait comme suit : « Les accusés ont dissimulé des violations à la fois de leur protocole d’essai clinique et de la réglementation fédérale, y compris la falsification de documents d’essai clinique. En raison du stratagème des défendeurs, des millions d’Américains ont reçu un vaccin mal étiqueté qui n’est potentiellement pas aussi efficace que représenté.

Selon Jackson, «De 2020 à nos jours, les défendeurs [Ventavia et Pfizer] ont sciemment fabriqué, utilisé ou fait fabriquer ou utiliser de faux enregistrements ou déclarations qui étaient importants pour des réclamations fausses et / ou frauduleuses payées ou approuvées par les États-Unis. États [ministère de la Défense, ou DoD]. Ces faux enregistrements ou déclarations incluent le protocole d’essai clinique que Pfizer a soumis aux États-Unis et les documents et données sources falsifiés derrière les résultats d’essai et la demande d’EUA des défendeurs.

