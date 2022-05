Les mondialistes se réunissent cette semaine en Suisse pour préparer leur attaque finale afin de mettre en œuvre leur nouvel ordre mondial

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à Davos, en Suisse, avec le Forum économique mondial pour planifier leur dernière étape de mise en œuvre de leurs plans pour un nouvel ordre mondial.

Que se passe-t-il après? Greg Reese résume ce qu’ils prévoient pour cette attaque finale, et comment c’est le plan luciférien pour la version de Satan de ce Nouvel Ordre Mondial.

Pour le point de vue alternatif, selon lequel Dieu utilisera Satan et ses hordes démoniaques pour mettre en œuvre son Nouvel Ordre Mondial, qui est un Nouvel Ordre Mondial Messianique, allez ici : https://created4health.org/the-most-important-truth-about -le-nouvel-ordre-mondial-à-venir-presque-personne-ne-discute/

Alors qui doit-on craindre ? Satan et ses marionnettes au Forum économique mondial, ou Dieu qui est sur le point de déchaîner ses jugements sur la terre comme prophétisé dans le livre de l’Apocalypse dans la Bible ?

Sommet à Genève, NWO Crime Syndicate déclare la guerre à l’État-nation, au populisme et à la liberté médicale

Des preuves accablantes confirment que le monkeypox a été créé dans un laboratoire pour se propager délibérément et provoquer l’hystérie en vue de nouveaux confinements. Big Pharma dirige ces attaques, et jusqu’à ce que leurs crimes soient révélés, aucun de nous n’est en sécurité. Le Dr Richard Fleming sera en studio pour présenter une analyse critique de l’état biomédical et comment l’arrêter.

Les corps de plusieurs soldats russes ont été retrouvés avec des signes évidents d’exécution.

Un reportage espagnol sur les corps de plusieurs soldats russes a été retrouvé avec des signes évidents d’exécution. Ils rapportent de Malaya Rogan, à environ 18 km à l’est du centre de Kharkiv.

Est-ce le même endroit où la vidéo des coups de genou au prisonnier de guerre russe a été filmée il y a des semaines identifiée comme une ferme dans le village de Malaya Rogan, à environ 18 km à l’est du centre de Kharkiv. Cela a été établi à l’origine par un chercheur en données ouvertes et vérifié plus tard par d’autres acteurs, dont Human Rights Watch. »