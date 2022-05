La pandémie crée un nouveau milliardaire toutes les 30 heures – poussant des millions de personnes dans l’extrême pauvreté

Selon la directrice générale d’Oxfam Australie, Lyn Morgain, la pandémie a créé un nouveau milliardaire toutes les 30 heures et plongé un million dans l’extrême pauvreté toutes les 33 heures.

Pendant la pandémie, un nouveau milliardaire a été produit toutes les 30 heures, le même rythme auquel un million de personnes pourraient sombrer dans l’extrême pauvreté cette année, selon un nouveau dossier d’Oxfam publié aujourd’hui.

Profiter de la douleur est publié au moment où le Forum économique mondial, le rassemblement le plus exclusif au monde de l’élite mondiale, se réunit à Davos, en Suisse, pour la première fois depuis la pandémie.

Les milliardaires convergeant vers Davos, selon Lyn Morgain, directrice générale d’Oxfam Australie, ont connu une formidable augmentation de leur fortune au cours de cette période.

« La pandémie et maintenant les fortes augmentations des prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont, tout simplement, été une aubaine pour ces milliardaires. Pendant ce temps, des décennies de progrès en matière de lutte contre l’extrême pauvreté sont désormais inversées et des millions de personnes sont confrontées à des augmentations impossibles du coût du simple fait de rester en vie.

Pendant la pandémie, 573 personnes sont devenues milliardaires à raison d’une toutes les 30 heures, avec cinq nouveaux milliardaires frappés en Australie en une seule année, selon le rapport. Pendant ce temps, Oxfam estime que 263 millions de personnes supplémentaires tomberont dans l’extrême pauvreté cette année, à raison d’un million toutes les 33 heures.

La richesse des milliardaires a augmenté davantage au cours des deux premières années de COVID-19 qu’au cours des 23 années précédentes combinées. La richesse combinée des milliardaires du monde représente désormais 13,9 % du PIB mondial. C’est trois fois plus qu’en 2000 (4,4 %).

« La fortune des milliardaires n’a pas augmenté parce qu’ils sont maintenant plus intelligents ou travaillent plus dur. Les travailleurs travaillent plus dur, pour un salaire moindre et dans des conditions pires. Les super-riches ont truqué le système en toute impunité pendant des décennies et ils en récoltent maintenant les bénéfices. Ils ont saisi une quantité choquante de la richesse mondiale à la suite de la privatisation et des monopoles, sapant la réglementation et les droits des travailleurs tout en cachant leur argent dans des paradis fiscaux – le tout avec la complicité des gouvernements », a déclaré Mme Morgain.

« Pendant ce temps, des millions d’autres sautent des repas, éteignent le chauffage, prennent du retard sur leurs factures et se demandent ce qu’ils peuvent faire ensuite pour survivre. Dans toute l’Afrique de l’Est, une personne meurt probablement de faim chaque minute. Cette inégalité grotesque rompt les liens qui nous unissent en tant qu’humanité. Il est source de division, corrosif et dangereux. C’est une inégalité qui tue littéralement.

La nouvelle étude d’Oxfam révèle également que les entreprises des secteurs de l’énergie, de l’alimentation et de la pharmacie – qui ont toutes des monopoles – réalisent des bénéfices records, malgré des salaires qui bougent à peine et des travailleurs aux prises avec des prix élevés depuis des décennies face à la COVID-19. Au cours des deux dernières années, la fortune des milliardaires de l’alimentation et de l’énergie a augmenté de 453 milliards de dollars américains, soit 1 milliard de dollars tous les deux jours. Cinq des principales sociétés énergétiques mondiales (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon et Chevron) génèrent 2 600 dollars de bénéfices chaque seconde, tandis que 62 nouveaux milliardaires de l’alimentation ont émergé.

Des prix alimentaires mondiaux record provoquent des troubles sociaux et politiques du Sri Lanka au Soudan. 60 % des pays à faible revenu sont sur le point de faire défaut sur leur dette. Alors que les prix augmentent partout, ils sont les plus dommageables pour les travailleurs à bas salaire, en particulier les femmes, les personnes racialisées et marginalisées, dont la santé et les moyens de subsistance étaient déjà menacés par la COVID-19. Les habitants des pays pauvres consacrent plus de deux fois plus de leurs revenus à l’alimentation que les habitants des pays riches.

Aujourd’hui, 2 668 milliardaires – 573 de plus qu’en 2020 – possèdent 12,7 billions de dollars, soit une augmentation de 3,78 billions de dollars.

Les dix hommes les plus riches du monde possèdent plus de richesses que les 40 % les plus pauvres de l’humanité, soit 3,1 milliards de personnes.

Les 20 milliardaires les plus riches valent plus que l’ensemble du PIB de l’Afrique subsaharienne.

Un travailleur appartenant aux 50 % inférieurs devrait travailler pendant 112 ans pour gagner ce qu’une personne appartenant aux 1 % supérieurs gagne en une seule année.

La pandémie a également entraîné la création de 40 nouveaux milliardaires pharmaceutiques. Les sociétés pharmaceutiques telles que Moderna et Pfizer profitent de 1 000 dollars chaque seconde de leur contrôle monopolistique du vaccin COVID-19, malgré des milliards de dollars de financement public pour sa recherche. Les gouvernements sont facturés jusqu’à 24 fois le coût potentiel de la production de génériques. Pendant ce temps, 87 % des habitants des pays à faible revenu n’ont pas reçu tous leurs vaccins.

« Les extrêmement riches et puissants profitent de la douleur et de la souffrance. C’est inadmissible. Certains se sont enrichis en refusant à des milliards de personnes l’accès aux vaccins, d’autres en exploitant la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. Ils versent des bonus et des dividendes massifs tout en payant le moins d’impôts possible. Cette richesse croissante et cette pauvreté croissante sont les deux faces d’une même médaille, preuve que notre système économique fonctionne exactement comme les riches et les puissants l’ont conçu.

Nous avons besoin que les gouvernements commencent à s’attaquer à cette catastrophe en mettant en œuvre la solution la plus sensée et la plus transformationnelle que nous ayons : en taxant les richesses extrêmes, en taxant les grandes entreprises », a déclaré Mme Morgain.

Oxfam exhorte les gouvernements à :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

L’unité occidentale s’effondre au Forum économique mondial de Davos alors que l’armée ukrainienne s’effondre également dans le Donbass

(334) Les médias britanniques déclarent que la Russie est « proche d’une victoire majeure » dans le Donbass, l’unité occidentale s’effondre à Davos – YouTube

mise à jour sur la situation militaire à donetsk – chute rapide de deux villes clés.

Parti vert en Allemagne belliciste pour faire respecter l’embargo russe sur le pétrole, quel que soit le préjudice causé à l’économie allemande et au peuple allemand. Beaucoup plus de détails sur la folie occidentale massive qui se poursuit pendant que la Russie gagne la guerre économique et militaire. Tant de mots ne prouvent rien face à des événements réels. Le parti vert en Allemagne est belliciste pour faire respecter l’embargo russe sur le pétrole, quel que soit le préjudice causé à l’économie allemande et au peuple allemand. Beaucoup plus de détails sur la folie occidentale massive qui se poursuit pendant que la Russie gagne la guerre économique et militaire. Tant de mots ne prouvent rien face aux événements réels.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Kissinger veut que le conflit en Ukraine soit terminé avant que la guerre chaude entre la Russie et l’OTAN n’éclate et que les structures de pouvoir mondialistes ne se désintègrent.

Il dit qu’il reste deux mois avant que la guerre ne dégénère en une troisième guerre mondiale. Les mondialistes s’inquiètent des Mid-terms en novembre et veulent un cessez-le-feu alors que la Russie s’en sort si bien. Ils veulent une rampe de sortie de ce conflit.

Entre-temps, les Russes sont de plus en plus déterminés à mener à bien la guerre. Medvedev ridiculise les propositions de paix italiennes. La Russie ne permettra pas à l’Ukraine d’adhérer à l’UE. Les accords de Minsk ont été rompus par l’Ukraine et il n’y a pas de retour à ces accords. L’Ukraine ne veut pas négocier, recevant de l’argent et des armes de l’Occident. L’avenir sera basé sur l’achèvement de l’opération militaire spéciale par la Russie.

La Turquie (Erdogan) se déchaîne – Mitsodakis n’existe pas pour moi, après avoir tenté d’empêcher la Turquie d’obtenir des F16. La Grèce racontée par Nuland – nous vous possédons (aussi bien que)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News