Les preuves sont à la vue de tous – Les injections de Covid sont dangereuses

Steve Kirsch a récemment envoyé huit sondages différents à ses lecteurs pour avoir une idée de la réalité. Ce qu’il a trouvé était cohérent avec tout ce qu’il dit depuis plus d’un an maintenant, à savoir que les « vaccins » Covid sont trop dangereux à utiliser et surtout mortels pour les enfants.

« Les pilleurs bleus diraient: » C’est une enquête biaisée parce que vos lecteurs sont tous des anti-vaccins avec un agenda « . Oh vraiment? Excellent argument de la main, mais où est votre preuve que les réponses étaient erronées ? Si vous êtes un vérificateur des faits ou travaillez au HHS, je suis heureux de vous donner les données complètes sous NDA afin que vous puissiez réellement consulter les données AVANT de porter vos accusations. Après tout, cela devrait être le bon ordre, non ? Preuve avant accusation ? Kirsch a écrit: «Je suis également heureux de discuter des résultats de l’enquête lors d’un appel vidéo en direct enregistré et diffusé en continu. Après tout, je n’ai rien à cacher. »

Kirsch invite tout expert en vaccins qui pense pouvoir argumenter avec succès l’un des points qu’il a soulevés dans son article à une discussion enregistrée avec lui « où vous prouvez, avec des preuves, qu'[il a] tort ».

Par Steve Kirsch

Voici une vidéo récapitulative des deux enquêtes les plus récentes que j’ai faites et qui montrent que les vaccins augmentent le cancer, provoquent des décès excessifs comparables aux décès de Covid et augmentent considérablement les taux de fausses couches.

Si vous ne regardez qu’une seule vidéo cette année, c’est celle-là qu’il faut regarder.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour regarder la vidéo sur Rumble.

Steve Kirsch : Deux autres enquêtes confirment que les vaccins COVID ne sont ni sûrs ni efficaces, 23 mai 2022 (17 min)

Nous vous recommandons également une autre vidéo récapitulative de 17 minutes qui présente les faits saillants de 8 enquêtes que j’ai récemment réalisées plus tôt.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour regarder la vidéo sur Rumble.

Steve Kirsch : Huit enquêtes montrent toutes que les vaccins COVID doivent être immédiatement arrêtés, 21 mai 2022 (17 min)

Les sondages concernent mes lecteurs et certaines personnes pensent que mes lecteurs donnent des résultats biaisés à ces questions. Bien sûr qu’ils le font. Toutes les enquêtes sont biaisées. C’est pourquoi vous devriez répéter ces sondages vous-même avec vos amis.

Le but de cet article est de résumer les résultats à ce jour de mes lecteurs. Même avec des biais, il serait difficile de surmonter un signal aussi important.

Par exemple, comment expliquez-vous un embaumeur où plus de 90% de ses cas avaient de graves caillots sanguins si les vaccins sont parfaitement sûrs. Comment expliquez-vous cela? Les résultats de l’enquête doivent être cohérents avec la réalité.

Si les gens ne mouraient pas, j’attendrais les résultats de l’enquête sur un public plus large (que nous avons commencé le 23 mai 2022 en utilisant un organisme de sondage tiers). Le principe de précaution de la médecine m’oblige à publier maintenant ces résultats préliminaires.

Les résultats préliminaires de ces sondages montrent :

Les vaccins ont déjà tué à peu près le même nombre d’Américains que Covid.

Pour les enfants de 5 à 11 ans, les données du rapport de décès de 5 à 11 ans indiquent que nous tuons 336 enfants pour chaque enfant que nous pourrions sauver du COVID si le vaccin était parfait à 100 % pour protéger contre la mort.

La deuxième dose est la plus dangereuse et semble augmenter la mortalité toutes causes confondues (ACM) au cours des 30 prochains jours d’environ 8X, les premier et troisième dose augmentent l’ACM d’environ 6X et 4,8X respectivement. Même pour moi, cela semble trop élevé pour le croire, mais c’est ce que disent les chiffres.

Il semble que le nombre réel de décès par Covid, de décès par vaccin et de décès annuels dus à des crises cardiaques soit relativement comparable les uns aux autres (dans un facteur de 2) depuis janvier 2020 jusqu’à aujourd’hui. Cela suggère que seulement environ 700 000 personnes sont réellement décédées de la COVID et un nombre comparable des vaccins Covid. Cela est conforme à notre estimation minimale VAERS des décès excédentaires causés par le vaccin : 12 000 décès excédentaires VAERS aux États-Unis * 41 (le facteur de sous-déclaration minimum) = 492 000 décès que nous savions être un minimum.

Pour les personnes qui ne sont pas décédées, si vous avez un cancer avant l’injection, 55 % des personnes ont vu leur cancer s’aggraver de façon spectaculaire après l’injection. Dans 20% des cas, le cancer est resté le même. Le cancer de personne ne s’est amélioré après le tir. 0 %. C’est vraiment magnifique. Comment le CDC expliquera-t-il celui-là? Vérifiez-le, en particulier les commentaires sur le sondage.

Les fausses couches, c’est-à-dire les avortements spontanés, ont considérablement augmenté depuis 2021. Plus de 80 % des femmes qui ont fait une fausse couche ont été vaccinées. Cela ne devrait pas du tout être une surprise puisque le VAERS montre que le symptôme élevé #1 post-vaccin est un saignement menstruel abondant qui est élevé à 8 800 fois la normale. Nous le savons depuis longtemps, mais le CDC ne l’admettra pas. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez ce sondage Gab que je viens de faire.

Le facteur de sous-déclaration du VAERS pour les décès pourrait facilement être de 100 ou plus. Parmi les décès par vaccin signalés, moins de 1 % ont été signalés au VAERS. Cependant, toutes ces personnes ne connaissaient pas tous les détails de la mort. Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il semble qu’au moins 0,7 % de tous les décès et fausses couches liés au vaccin aient été signalés au VAERS. Aucun des 15 décès d’enfants de 18 ans et moins n’a été signalé au VAERS. En d’autres termes, l’URF du VAERS pour les décès est très probablement inférieur à 142.

Ce sont toutes des estimations, mais les chiffres sont si absurdement élevés que même si vous tenez compte des biais de l’enquête, personne ne devrait prendre ces vaccins, en particulier les enfants. C’est contraire à l’éthique.

Toutes les enquêtes comportent des biais et des facteurs de confusion. Nous sommes certainement ouverts à entendre toute personne qui pense avoir une méthode d’enquête ou d’analyse plus précise. Au lieu de tirer des trous dans l’enquête, il est plus constructif de nous montrer la « bonne » voie ou le public « objectif » de l’enquête. Afin d’attaquer cette recherche, vous devez attaquer les données ou la méthodologie ou les deux en utilisant des données pour prouver que nous nous sommes trompés, et non des arguments à la main.

Ce travail ne sera jamais publié dans une revue médicale car il est contre-récit. À partir du 23 mai 2022, il sera « évalué par des pairs » par des centaines de milliers de personnes qui rechercheront une erreur et la publieront ici. Vérifiez les commentaires si vous voulez voir «l’examen par les pairs».

Je vous encourage à reproduire vous-même les sondages si vous ne me croyez pas et à les publier.

Nous sommes en train de répéter ces questions avec un groupe de personnes sélectionnées au hasard, l’enquête étant réalisée par une société de sondage indépendante. Nous devrions avoir les résultats d’ici le 27 mai 2022. Notez que certaines des sociétés d’enquête souhaitent modifier les questions afin qu’elles soient biaisées en faveur de la présentation du vaccin en toute sécurité. Ouah. C’est pourquoi nous vous encourageons à le faire vous-même.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, les statisticiens avec qui je travaille me disent que les signaux observés ici sont trop importants pour être expliqués par un biais et qu’ils sont également très cohérents avec les estimations précédentes.

Par exemple, je suis entré dans plusieurs grandes salles dans lesquelles je n’étais jamais allé auparavant et j’ai demandé au public « combien de personnes connaissez-vous qui sont mortes de n’importe quelle cause juste avant de recevoir leur première dose de vaccin ? Combien de temps après ? » Les résultats sont toujours époustouflants. C’est le moyen le plus rapide de réveiller un groupe pour qu’il soit réceptif à la possibilité qu’il ait été induit en erreur.

Si vous pensez que les gens sont avant tout honnêtes et répondent honnêtement aux questions objectives, vous devriez continuer à lire. De plus, si vous êtes prêt à interroger vos propres abonnés, continuez également à lire.

Lisez les résultats de l’enquête de Steve Kirsch dans son article ‘Dix enquêtes différentes montrent toutes que les vaccins ne sont pas » sûrs et efficaces « – même pas proches’ ICI.

