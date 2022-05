Pfizer déclare  au juge fédéral que Pfizer est propriétaire du gouvernement fédéral et est donc à l’abri du droit normal des contrats

Message invité par Paul Craig Roberts

Pfizer affirme que son accord avec Washington en vertu d’une « autre autorité de transaction » permet à Pfizer de violer les réglementations sur les essais cliniques et les lois fédérales protégeant le public.

En d’autres termes, Pfizer a le pouvoir légal de commettre une fraude qui tue des gens.

Comme je l’ai expliqué à maintes reprises, le gouvernement américain est privatisé. Il est géré par des intérêts privés dont les représentants se trouvent auprès de la SEC, de la FDA, de l’EPA, de la Réserve fédérale et de toutes les autres agences de réglementation. Comme George Stigler l’a clairement indiqué il y a 60 ans, les organismes de réglementation américains sont capturés par les industries qu’ils sont censés réglementer. Le pouvoir des intérêts privés vient aussi du fait que les intérêts privés sont les financeurs des campagnes politiques. Chaque élu – Chambre, Sénat, Président – et chaque représentant de l’État et local sait qu’il est en poste en raison des contributions à la campagne. Cela signifie que les élus sont responsables devant leurs donateurs, et non devant les électeurs. Le pouvoir des intérêts privés a été renforcé par la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a donné aux entreprises une capacité essentiellement illimitée d’acheter le gouvernement pour servir leurs intérêts.

C’est la vraie image des États-Unis d’aujourd’hui. Les États-Unis sont un pays qui ne peut servir que des intérêts privés, jamais l’intérêt public, lui-même un intérêt difficile à définir dans un pays où la politique identitaire est omniprésente.

En Amérique aujourd’hui, l’intérêt public est « l’intérêt de qui ? » Le multiculturalisme ne peut jamais aboutir à un intérêt commun. Aujourd’hui, il existe un éventail d’intérêts qui essaient de tout avoir tout en supprimant d’autres intérêts. Les féministes, autrefois une force puissante, perdent face aux « transgenres ». Même les anciens héros féministes sont désormais annulés et déclassés. Les Américains blancs, qualifiés de «racistes aversifs», ont perdu contre les Noirs qui ont obtenu des préférences juridiques, violant ainsi le 14e amendement à la Constitution américaine qui a été adopté dans le but explicite d’établir l’égale protection de la loi. Autrefois, les hétérosexuels sanrosact répondent désormais à d’anciens homosexuels criminels et sont tenus de suivre une « formation de sensibilité » pour apprendre la déférence envers les homosexuels, les minorités préférées et les demandeurs transgenres. Aujourd’hui, la discrimination est contre l’homme hétérosexuel blanc qui est qualifié de «terroriste domestique» à moins qu’il ne se joigne à la persécution des hommes hétérosexuels blancs et n’ait pas voté pour Donald Trump. Le Parti démocrate américain a défini son rival, le Parti républicain, comme le parti des suprématistes blancs, le parti des « Trump déplorables ».

La société qui existe aujourd’hui aux États-Unis est tellement divisée qu’elle ne constitue plus un pays. Il n’y a AUCUNE CROYANCE OU PRINCIPE UNIFIANT. Les États-Unis sont devenus une tour de Babel, et les Américains ignorent qui leur a apporté cette affliction et l’effondrement de la société qu’elle entraîne.

The burningplateform.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Breaking: Monkeypox made in Wuhan, l’OMS complote un gouvernement mondial, les mondialistes volent les élections

BREAKING: Monkeypox Made in WUHAN, l’OMS complote un gouvernement mondial, les mondialistes volent les élections https://rumble.com/v15z0me-breaking-monkeypox-made-in-wuhan-who-plots-one-world-government-globalists-.html

Mardi 24 mai, The Stew Peters Show vous propose un show très important !

Alors que l’Australie se prépare déjà à un autre verrouillage étant donné que MonkeyPox balaie le monde, le Dr Gaston Cornu a une solution pour empêcher l’agenda mondialiste de reprendre le monde !

Kristi Noem n’est rien d’autre qu’un COMPLICE profond. Steve Haugaard ne s’arrêtera PAS tant que les mensonges de Crooked Noem ne seront pas révélés !

Le journaliste d’investigation Ed Szall a trouvé de nouvelles informations qui pourraient éventuellement découvrir plus de laboratoires d’armes biologiques qui ont été utilisés pour créer cette nouvelle pandémie.

Et Maria Zeee rejoint The Stew Peters Show pour donner ses prédictions sur ce que cela pourrait signifier pour l’Australie à l’avenir.

Ne manquez pas un instant de l’édition de mardi du Stew Peters Show, en direct sur StewPeters.com

