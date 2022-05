Prochaine grande peur virale ? Les États-Unis et l’Europe stockent des millions de vaccins contre la variole du singe

LES MONDIALISTES EUGÉNISTES TRANSHUMANISTES A LA MANŒUVRE!

Soudain, tout le monde parle de Monkeypox, la maladie semblable à la variole qui a fait surface ces derniers jours à la fois en Europe et aux États-Unis.

Les autorités sanitaires des deux continents n’ont pour l’instant identifié que quelques dizaines de cas. Et bien qu’il n’y ait aucune raison de s’inquiéter pour le moment, voici ce qui m’a convaincu de mettre cela sur votre radar.

Tard hier soir, le gouvernement américain a décidé de commander des millions de doses de vaccin contre la variole du singe.

Selon un communiqué de presse de la société pharmaceutique européenne Bavarian Nordic, les États-Unis ont exercé une option de 119 millions de dollars sur les doses. Les vaccins ont été achetés par l’intermédiaire de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Le gouvernement américain dispose de 180 millions de dollars supplémentaires en options s’il choisit de les exercer.

De plus, jeudi, Bavarian Nordic a annoncé qu’il allait approvisionner « un pays européen non divulgué » en vaccins Monkeypox.

A LIRE AUSSI: Les mondialistes se réunissent cette semaine en Suisse pour préparer leur attaque finale afin de mettre en œuvre leur nouvel ordre mondial

Les États-Unis ont probablement les premiers avis sur le produit car le vaccin a été développé avec le soutien américain. Le NIAID d’Anthony Fauci a soutenu Bavarian Nordic avec plus de 100 millions de dollars de subventions. On ne sait pas si Fauci et ses collègues recevront des pots-de-vin et des redevances pour ce vaccin.

Bavarian Nordic a reçu l’approbation de la FDA pour son vaccin en septembre 2019, deux mois seulement avant le début de COVID Mania.

La déclaration de la FDA incluait la possibilité que ce vaccin soit nécessaire pour le marché en cas d’événement de guerre biologique concernant la «libération intentionnelle» de la variole.

Le président et chef de la direction de Bavarian Nordic a publié une déclaration jeudi :

« Alors que toutes les circonstances entourant les cas actuels de monkeypox en Europe restent à élucider, la vitesse à laquelle ceux-ci ont évolué, combinée au potentiel d’infections au-delà du cas initial non détecté, appelle une approche rapide et coordonnée des autorités sanitaires, et nous sommes heureux d’aider dans cette situation d’urgence. Le contrôle des infections a été une priorité élevée pour les sociétés pendant la COVID-19, et cette situation nous rappelle malheureusement que nous ne pouvons pas baisser la garde, mais que nous devons continuer à construire et à renforcer notre préparation aux maladies infectieuses pour garder le monde ouvert.

Selon le CDC : « la variole du singe a été découverte pour la première fois en 1958 lorsque deux épidémies d’une maladie semblable à la variole se sont produites dans des colonies de singes destinées à la recherche, d’où le nom de ‘variole du singe’. Le premier cas humain de variole du singe a été enregistré en 1970 dans la République démocratique République du Congo pendant une période d’intensification des efforts pour éliminer la variole. Depuis lors, la variole du singe a été signalée chez l’homme dans d’autres pays d’Afrique centrale et occidentale.

LIRE PLUS: Une souche génétiquement modifiée de monkeypox tue 250 millions de personnes dans une simulation de jeu de guerre provoquant un nouvel avertissement de pandémie

Le monkeypox est actuellement compris comme une infection rare principalement propagée par des animaux sauvages en Afrique de l’Ouest. Ses symptômes seraient similaires à ceux de la varicelle. Les estimations du taux de létalité pour le monkeypox d’origine humaine en Afrique varient de 1% à 15%.

JUST IN: Un résident du Massachusetts a été testé positif au monkeypox, confirme le département de la santé de l’État. https://t.co/0RBA2F11Rb

– ABC News (@ABC) 18 mai 2022

Les premiers rapports européens semblent indiquer que Monkeypox ne se propage qu’au sein de la communauté gay, car des cas sont signalés exclusivement chez des hommes homosexuels. La dynamique de transmission reste floue, mais cela n’a pas empêché les promoteurs de panique habituels de faire des déclarations hystériques.

Merde—Monkeypox est probablement un aérosol aéroporté. L’étude indique que le monkeypox est stable dans les aérosols jusqu’à 90 HEURES et reste infectieux pendant cette période. Je prie pour que nous ayons appris notre leçon avec #COVIDisAirborne et ne répétons pas le non-sens gouttelettes vs aéroporté de 2 ans. https://t.co/8J6mqkzzLO pic.twitter.com/gjFv4FXndN

– Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 18 mai 2022

Jordan Schachtel est un journaliste d’investigation et analyste de politique étrangère basé à Washington, D.C. Cet article a été initialement publié sur Substack.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Une souche récente de Monkeypox provient d’un laboratoire selon un dénonciateur européen du CDC

Selon le lanceur d’alerte du CDC européen, la récente épidémie de monkeypox qui a touché le monde pourrait provenir d’un laboratoire.

Le Dr Benjamin Braddock, un enquêteur indépendant, a déclaré sur Twitter qu’une source inconnue de l’ECDC l’avait informé que l’enquête initiale sur le virus de la variole du singe avait révélé qu’il provenait d’un laboratoire et pourrait être lié à la recherche biologique américaine en Ukraine.

« Une source de l’ECDC me dit que l’analyse préliminaire du monkeypox indique qu’il s’agit d’une » troisième souche de laboratoire aux caractéristiques inconnues « et qu’il y a des discussions sur le fait que cela est en quelque sorte lié aux accusations de Moscou contre les activités biologiques américaines en Ukraine », a tweeté Braddock samedi.

Une source de l’ECDC me dit que l’analyse préliminaire du monkeypox indique qu’il s’agit d’une « troisième souche de laboratoire aux caractéristiques inconnues » et qu’il y a des rumeurs sur le fait que cela est en quelque sorte lié aux accusations de Moscou contre les activités biologiques américaines en Ukraine.

– Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 21 mai 2022

En outre, une équipe spéciale russo-chinoise étudie également «d’où il vient, s’il est détectable dans les recherches menées par les États-Unis en Ukraine, en Géorgie; s’il existe un lien avec la recherche biologique menée par les États-Unis sur la variole en Ukraine », a-t-il ajouté.

Un groupe de travail conjoint russo-chinois a été chargé d’établir : son origine, s’il est détectable dans les recherches menées par les États-Unis en Ukraine, en Géorgie ; s’il existe un lien avec la recherche biologique menée par les États-Unis sur la variole en Ukraine.

– Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 21 mai 2022

Face à une augmentation des occurrences de monkeypox aux États-Unis et en Europe, une source de l’ECDC rapporte que l’agence envisage d’acheter des vaccins contre la variole (Imvanex) à la société de biotechnologie Bavarian Nordic, malgré le fait qu’ils n’ont pas été essayés sur cette souche de monkeypox.

LIRE PLUS: Des documents montrent que le laboratoire de Wuhan a récemment assemblé des souches de monkeypox créant des agents pathogènes contagieux

« L’objectif principal de l’ECDC est actuellement d’acheter autant de vaccins que possible de BN. «Ils achètent avant de savoir s’il est même efficace contre cette souche de monkeypox. Je ne serais pas surpris s’ils omettent complètement de tester son efficacité », a tweeté Braddock.

L’objectif principal de l’ECDC est actuellement d’acheter autant que possible le vaccin de BN. « Ils achètent avant de savoir si c’est même efficace contre cette souche de monkeypox. Je ne serais pas surpris s’ils sautaient complètement les tests d’efficacité.

– Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 21 mai 2022

L’Organisation mondiale de la santé a lancé un avertissement aux autorités ukrainiennes peu de temps après l’entrée de la Russie en Ukraine, leur conseillant d’éliminer tout agent pathogène à haut risque faisant l’objet d’une enquête dans les biolabs afin d’éviter « tout déversement potentiel » dans le public.

Vendredi, la commission parlementaire russe d’enquête sur les laboratoires biologiques américains en Ukraine a accusé les États-Unis d’effectuer des recherches illégales sur la variole et Ebola dans les biolabs clandestins ukrainiens.

LIRE AUSSI: Des dizaines de gouvernements s’engagent à signer le traité de l’OMS sur la pandémie

« Aujourd’hui, nous avons présenté une analyse des agents pathogènes qui intéressaient particulièrement les États-Unis en Ukraine », a déclaré Irina Yarovaya, coprésidente du comité. « Outre les agents pathogènes qui sont territorialement liés à l’Ukraine, [les laboratoires] ont recherché des virus et des agents pathogènes qui sont endémiquement très éloignés de l’Ukraine, comme Ebola et la variole. »

Les États-Unis ont fait des recherches sur les virus Ebola et de la variole en Ukraine, déclare Irina Yarovaya, coprésidente de la Commission parlementaire d’enquête sur les laboratoires biologiques américains en Ukraine : https://t.co/qON9NipU9f pic.twitter.com/c5x8IbjQAz

– TASS (@tassagency_en) 20 mai 2022

Les infections à monkeypox n’étaient auparavant enregistrées que dans les pays d’Afrique centrale et occidentale, ce qui rend les scientifiques perplexes quant à la raison pour laquelle des cas de monkeypox sont soudainement apparus en Amérique du Nord et en Europe ces dernières semaines.

«Je suis abasourdi par cela. Chaque jour, je me réveille et il y a plus de pays infectés », a déclaré Oyewale Tomori, un virologue qui était auparavant à la tête de l’Académie nigériane des sciences et siège maintenant à divers comités consultatifs de l’OMS.

« Ce n’est pas le genre de propagation que nous avons vu en Afrique de l’Ouest, donc il se peut qu’il se passe quelque chose de nouveau en Occident », a-t-il déclaré.

Fait intéressant, la US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) a récemment commandé 13 millions de doses du vaccin contre la variole/variole du singe Jynneo de Bavarian Nordic, mais le Health and Human Services (HHS) a publié une déclaration affirmant que la commande groupée n’a rien à voir avec l’épidémie de monkeypox en cours.

« L’achat le plus récent de vaccin contre la variole par BARDA faisait partie d’efforts de préparation standard et continus et n’était pas lié à des événements spécifiques », a déclaré vendredi à Axios un représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux.

A LIRE ÉGALEMENT: Des scientifiques africains déconcertés par des cas de monkeypox en Europe et aux États-Unis

« BARDA a travaillé avec l’industrie pour développer et acheter des vaccins et des traitements pour une éventuelle urgence de variole, dont certains peuvent également être utilisés pour répondre au monkeypox », a ajouté le porte-parole.

Depuis que le virus a été éliminé en 1980, il n’y a eu aucun cas naturel de variole aux États-Unis.

Pourquoi le gouvernement des États-Unis se sentirait-il obligé d’acheter une réserve de vaccins contre la variole/la variole du singe en ce moment ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia