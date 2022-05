Les défenses des Forces armées ukrainiennes (AFU) sur les lignes de front orientales s’effondrent. Les forces dirigées par la Russie ont percé les fortifications de l’AFU dans la région de Svetlodarsk, qui a été l’un des principaux bastions de l’armée ukrainienne faisant pression sur la République populaire de Donetsk pendant 7 ans.

Le 24 mai, la ville est tombée sous le contrôle de la RPD, ainsi que les villages voisins de Luhanskoe, Vozrozhdenie, Roty, Krinichnoye, Vozdvizhenka, Mironovka. L’AFU tient toujours ses positions à Novoluhanskoe, mais se préparerait à battre en retraite.

À la suite des récents succès, les forces dirigées par la Russie se sont approchées de la ville de Bakhmut, qui est l’un des principaux bastions de l’AFU dans le Donbass. Les villages de Vladimirovka et Vozrozhdenie situés à l’est de la ville sont déjà sous contrôle russe.

Les positions de l’AFU près de la ville sont déjà pilonnées par l’artillerie russe. L’AFU tente de tenir bon à Pilipchatino, prête à se replier sur Pokrovsky pour une défense plus longue. La route de Bakhmut à Lisichansk est sous le feu de l’artillerie russe. Dans la région de Soledar, des affrontements ont éclaté près de Novaya Kamenka, Stryapovka et Yakovlevka.

L’avancée des forces dirigées par la Russie menace le groupement AFU déployé dans la région de Severodonetsk-Lisichank. Les principales routes d’approvisionnement ont été presque coupées. Malgré la menace de l’encerclement imminent, les forces de Kiev continuent de tenter de défendre leurs positions dans la région.

L’état-major ukrainien signale également la reprise des combats près de Belogorovka. Les forces armées russes ont accumulé les forces nécessaires pour traverser la rivière Seversky Donets dans la région. La perte de Belogorovka par l’AFU menace de couper prochainement Severodonetsk du principal groupement ukrainien du Donbass.

À son tour, l’armée de la RPD a annoncé qu’elle ne prendrait pas d’assaut Avdiivka, mais encerclerait la ville. Les combats se poursuivent dans la région de Kamenka, Novoselovka-2 et Krasnogorovka. Les affrontements se poursuivent également dans la périphérie de New York.

Alors que les forces armées ukrainiennes perdent leurs positions dans le Donbass, les alliés de Kiev sont pressés de sortir la récolte ukrainienne du pays. Justifiant sa politique par la crise alimentaire mondiale à venir, la Grande-Bretagne inciterait les alliés de l’OTAN, ainsi que des États comme l’Égypte, à créer une «coalition spéciale des volontaires». Il visera à briser le blocus russe en fournissant un « couloir de protection » d’Odessa à travers le Bosphore.

Cependant, le plan semble plutôt irréaliste car il dépend en grande partie de la position de la Turquie. Erdogan a récemment affirmé la réticence d’Ankara à participer directement au « spectacle en Ukraine ». La politique équilibrée de la Turquie est actuellement le principal obstacle au plan britannique d’enflammer la Troisième Guerre mondiale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’armée russe continue d’utiliser les munitions de vagabondage KUB-BLA pour traquer l’équipement et le personnel des forces de Kiev.

Le 25 mai, des sources russes ont diffusé des images montrant une frappe ponctuelle avec une munition KUB-BLA sur un rassemblement de troupes de Kiev près de la ville de Pavlivka dans la région du Donbass. Au moins neuf soldats ont été tués lors de la frappe, qui a eu lieu le 8 mai.

Le KUB-BLA a été conçu par le ZALA Aero Group, une filiale de Kalachnikov Concern. La munition vagabonde a une autonomie de 30 minutes et une vitesse allant jusqu’à 130 kilomètres par heure. La munition est armée d’une ogive à haute fragmentation explosive qui pèse trois kilogrammes. L’ogive est équipée d’une fusée de proximité.

L’armée russe utilise des munitions de vagabondage KUB-BLA contre les forces de Kiev depuis le début de son opération militaire spéciale en Ukraine.

Le KUB-BLA permet à l’armée russe d’engager des cibles situées derrière la ligne de mire avec une grande précision dans un court délai. La munition vagabonde est non seulement très efficace, mais aussi bon marché et facile à fabriquer.

Il convient de noter que le KUB-BLA n’est pas la seule munition de vagabondage en service dans l’armée russe. Le groupe ZALA Aero a développé une munition de vagabondage plus sophistiquée avec la capacité de détecter, de suivre et d’engager des cibles mobiles appelées Lancet. Cette munition qui traîne n’a pas encore été repérée en Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les défenses aériennes russes ont abattu environ 90 Bayraktar TB2 de fabrication turque des forces de Kiev depuis le début de l’opération militaire spéciale du pays en Ukraine, a déclaré une source russe informée à RIA Novosti le 25 mai.

Selon la source, la taille relativement grande, la faible vitesse et la faible maniabilité des drones Bayraktar en ont fait des cibles faciles pour les systèmes russes de défense aérienne à courte et moyenne portée comme le Pantsir-S1, le Tor-M2 et le Buk- M3.

Le Bayraktar, qui a été développé par le turc Baykar, a acquis une grande renommée entre 2019 et 2020 après avoir participé à plusieurs opérations dirigées par la Turquie en Syrie et en Libye ainsi qu’à l’attaque azerbaïdjanaise contre la région contestée du Haut-Karabakh.

Le drone de combat a une autonomie allant jusqu’à 24 heures et une portée opérationnelle de moins de 300 kilomètres. L’armement principal du drone est constitué de munitions MAM-C et MAM-L à guidage laser fabriquées par le turc Roketsan.

La Turquie a exporté des dizaines de drones Bayraktar vers l’Ukraine avant le début de l’opération militaire spéciale russe. D’autres drones ont été expédiés dans le pays après le début de l’opération, probablement dans le cadre d’un accord secret avec Kiev.

Les forces de Kiev ont utilisé des drones de combat Bayraktar lors de l’attaque ratée du 7 mai sur l’île Snake. Les défenses aériennes russes ont abattu au moins huit des drones près de l’île en seulement deux jours.

Alors que le Bayraktar a réussi dans une certaine mesure dans des guerres de faible intensité où la menace de tirs de défense aérienne n’est pas prédominante, il a échoué de façon spectaculaire en Ukraine lorsqu’il a été confronté à la puissance de feu de l’armée russe. Kiev essaie maintenant d’utiliser le drone dans des missions à sens unique, ou suicide, sans réel succès.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/05/POW-3.mp4?_=1

Un lieutenant supérieur de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes a décrit une tentative ratée des forces ukrainiennes de percer les défenses russes dans la ville de Marioupol depuis l’usine d’Azovmash. L’AFU est sortie en deux colonnes, la première a été complètement détruite, la seconde a subi des pertes importantes.

Il a également déclaré avoir reçu l’ordre du commandant des marines de la 36e brigade Baranyuk de creuser des fosses communes pour enterrer leurs camarades. Cependant, après l’enterrement des morts, il a été officiellement affirmé qu’ils avaient déserté ou étaient portés disparus. Le lieutenant ukrainien a confirmé que le commandement de l’AFU ment et cache les pertes réelles subies sur les lignes de front. Le commandant Baraniuk est lui aussi en captivité dans la RPD.

«Moi, Lazarenko Nikita Sergeevich, né le 2 juin 1992, lieutenant principal de la 36e brigade distincte du Corps des Marines d’Ukraine.

Le 8 avril, le commandement a décidé de faire une percée dans le territoire contrôlé par l’Ukraine. Plusieurs colonnes se sont formées, il était prévu d’en partir une par jour. La première colonne a été complètement détruite, seuls quelques-uns sont restés en vie.

Ma colonne était la deuxième en ligne. La plupart de l’équipement a été détruit, donc beaucoup ont dû former des groupes uniques et essayer de sortir de l’encerclement à pied.

Mais j’ai décidé de sortir séparément, alors j’ai mis des vêtements civils et je suis sorti dans la ville et j’ai essayé de me cacher parmi la population civile. Mais dans la foulée, des représentants du bureau du commandant de la DPR m’ont remarqué et m’ont demandé de montrer mes documents, j’ai donc été capturé.

Dans le milieu, la situation était difficile pour nous, il n’était pas possible de sortir « deux centièmes ». À la mi-mars, j’ai reçu l’ordre du commandant de brigade Baranyuk de creuser une tranchée de 2 mètres de large et de 50 mètres de long. Il était nécessaire pour l’enterrement d’environ 50 de mes collègues militaires. Parmi eux se trouvaient mes connaissances.

Plus tard, j’ai accidentellement découvert que ceux que je connaissais personnellement dans les documents sont répertoriés comme déserteurs et personnes disparues. Il s’avère que le commandement les a simplement radiés et a caché les pertes, et les parents et les proches qu’ils mentent effrontément.