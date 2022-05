Envoyé par Igori Ilyn à Moscou. L’évêque Richard Williamson et les paroles de son sermon. Il identifie la source du mal dans le monde et l’homme qui tente de défaire ses œuvres. Pas tout à fait ce que vous attendez d’un évêque britannique à guichets fermés dans l’Église d’Angleterre welbienne d’aujourd’hui. L’évêque Williamson vit aux États-Unis mais a toujours un merveilleux accent britannique traditionnel. Je le suis avec Scott Ritter qui a également des mots sur les raisons pour lesquelles l’Occident soutient le mauvais côté en Ukraine.

Scott Ritter a des mots pour dire que les Juifs américains tolèrent aujourd’hui le nazisme en Ukraine.

Williamson est né dans le Buckinghamshire, en Angleterre,[11] le deuxième fils d’un acheteur de Marks and Spencers et de sa riche épouse américaine. Williamson a fréquenté le Winchester College avant de poursuivre ses études au Clare College de Cambridge, où il a obtenu un diplôme en littérature anglaise.[12] Après avoir obtenu son diplôme, il a enseigné dans un collège au Ghana pendant une brève période.[11]

Williamson, à l’origine anglican, a été reçu dans l’Église catholique en 1971.[13] Après quelques mois comme postulant à l’Oratoire de Brompton, il part. Il est devenu membre de la Fraternité Saint-Pie X, une faction catholique traditionaliste fondée en 1970 par l’archevêque Marcel Lefebvre pour protester contre ce que Lefebvre considérait comme le libéralisme du Concile Vatican II.[11] Williamson est entré au Séminaire international de Saint Pie X à Écône, en Suisse, et en 1976, il a été ordonné prêtre par Lefebvre.[12]

Williamson a ensuite déménagé aux États-Unis, où il a été recteur du séminaire St. Thomas Aquinas à Ridgefield, Connecticut à partir de 1983, et a continué à occuper ce poste lorsque le séminaire a déménagé à Winona, Minnesota en 1988.[12][14]

Williamson parle couramment l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol.[15] Actuellement, Williamson écrit des commentaires sur St. Marcel Initiative, qui fait partie de BRN ASSOCIATES INC, une société à but non lucratif enregistrée en Virginie avec une adresse postale à St. Louis.[16]

Consécration et excommunication

Article principal: consécrations d'Écône

En juin 1988, Mgr Marcel Lefebvre a annoncé son intention de consacrer Williamson et trois autres prêtres (Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais et Alfonso de Galarreta) comme évêques. Lefebvre n’avait pas de mandat pontifical pour ces consécrations (c’est-à-dire l’autorisation du pape), normalement requis par le canon 1382 du Code de droit canonique. Le 17 juin 1988, le cardinal Bernardin Gantin, préfet de la Congrégation pour les évêques, a adressé aux quatre prêtres un avertissement canonique formel qu’ils encourraient automatiquement la peine d’excommunication s’ils devaient être consacrés par Lefebvre sans l’autorisation papale.

Le 30 juin 1988, Williamson et les trois autres prêtres sont sacrés évêques par Mgr Lefebvre et Antônio de Castro Mayer. Le 1er juillet 1988, le cardinal Gantin a publié une déclaration déclarant que Lefebvre, de Castro Mayer, Williamson et les trois autres évêques nouvellement ordonnés « ont encouru ipso facto l’excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique« .

Le 2 juillet 1988, le pape Jean-Paul II a publié le motu proprio Ecclesia Dei, dans lequel il a réaffirmé l’excommunication, et a décrit la consécration comme un acte de « désobéissance au pontife romain dans une affaire très grave et d’une importance suprême pour l’unité de l’Église », et que « cette désobéissance – qui implique en pratique le rejet de la primauté romaine – constitue un acte schismatique ».[17] Le cardinal Darío Castrillón Hoyos, chef de la commission responsable de la mise en œuvre de l’Ecclesia Dei, a déclaré que cela avait entraîné une « situation de séparation, même s’il ne s’agissait pas d’un schisme formel ».[18]

La FSSPX a nié la validité des excommunications, affirmant que les consécrations étaient nécessaires en raison d’une crise morale et théologique de l’Église catholique, les rendant autorisées par le droit canonique.[19][20][21]

Son excommunication, ainsi que celle de Mgr Lefebvre et des autres évêques consacrés les consécrations d’Écône ont été levées en 2009 par Benoît XVI.[22]

Devoirs épiscopaux

Après sa consécration épiscopale, Williamson est resté recteur du séminaire Saint-Thomas d’Aquin à Winona, Minnesota.[14] Il a rempli diverses fonctions épiscopales, y compris les confirmations et les ordinations. En 1991, il a aidé à la consécration de Licínio Rangel comme évêque de la Société sacerdotale de Saint-Jean-Marie Vianney après la mort de son fondateur, Antônio de Castro Mayer. [citation nécessaire] En 2006, il a ordonné deux prêtres et sept diacres en Varsovie, Pologne pour la Société sacerdotale gréco-catholique ukrainienne de Saint Josaphat (SSJK).[23]

En 2003, Williamson a été nommé recteur du Séminaire Notre-Dame Co-Rédemptrice à La Reja, en Argentine.[13]

Vues

Williamson célébrant la messe en 1991

Catholicisme

En commun avec d’autres traditionalistes, Williamson s’oppose aux changements dans l’Église catholique provoqués par le Concile Vatican II. Il considère ces changements comme étant inacceptablement libéraux et modernistes, et comme étant destructeurs pour l’Église.[24][25][26] Parmi les changements auxquels il s’oppose figurent l’ouverture accrue de l’Église aux autres confessions chrétiennes et aux autres religions[24][27] et les changements dans les formes de culte catholique comme le remplacement général de la messe tridentine par la messe de Paul VI. Williamson a critiqué le pape Jean-Paul II, à qui il a attribué une « faible compréhension du catholicisme ».[28] Williamson soutient que la FSSPX n’est pas schismatique, mais plutôt composée de vrais catholiques qui gardent la «foi apostolique catholique romaine complète».[24][25][26][29]

Williamson est considéré comme étant situé à l’extrémité dure du spectre traditionaliste, bien qu’il n’aille pas jusqu’à épouser le sédévacantisme [30][31][32]. Dans le passé, il s’est opposé à un compromis entre la FSSPX et la direction de l’Église à Rome,[33][34] accusant cette dernière de tromperie[31] et d’être sous « le pouvoir de Satan ».[24][32] Il a été signalé qu’il considérait la réconciliation entre la FSSPX et le Saint-Siège comme étant impossible, et il a noté que certains membres de la FSSPX pourraient refuser de suivre la Société dans une telle direction même si un accord était conclu.[12][34][35

Williamson aurait méprisé Mère Teresa en raison de ses opinions soi-disant «libérales».[36]

Richard Nelson Williamson

8 mars 1940 (82 ans)[1]

Buckinghamshire, Angleterre

