Le Canada a commandé 500 000 vaccins contre la variole quelques semaines seulement avant l’épidémie de monkeypox + REGARDER: Klaus Schwab met en garde les nations tentées de préserver leur propre souveraineté sur l’agenda mondial

Le Canada a commandé 500 000 vaccins contre la variole quelques semaines seulement avant l’épidémie de monkeypox

La commande de 500 000 vaccins contre la variole passée par le Canada quelques semaines seulement avant le début de l’épidémie de monkeypox, malgré le fait que la maladie ait été déclarée éradiquée en 1972, a forcé de nombreuses personnes à douter du discours dominant.

Quelques semaines avant que les premiers cas ne soient signalés, Services publics et Approvisionnement Canada a lancé un appel d’offres pour 500 000 doses de vaccin antivariolique pouvant être utilisées contre le monkeypox.

500 000 doses d’Imvamune, un vaccin contre la variole de « troisième génération », ont été commandées « au nom de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) » le 21 avril, selon un rapport de Services publics et Approvisionnement Canada, des semaines avant les premiers cas de monkeypox ont été signalés à l’Organisation mondiale de la santé le 13 mai.

« Bien que la variole soit actuellement considérée comme éradiquée, l’ASPC se procure un stock de vaccins pour immuniser les Canadiens contre la variole si un risque devait survenir lorsque la variole est libérée intentionnellement ou non », indique l’appel d’offres du 21 avril.

Les « critères d’évaluation » du contrat stipulent que « avant l’attribution du contrat, le vaccin doit obtenir l’approbation réglementaire de Santé Canada pour l’immunisation active contre la variole, la variole du singe et les infections et maladies à orthopoxvirus connexes chez les adultes de 18 ans et plus déterminés comme étant à risque élevé de exposition. »

La « durée du contrat » du contrat est du 1er avril 2023 au 21 mars 2028.

Malgré la décision du Canada de cesser d’administrer systématiquement les vaccins contre la variole en 1972 après que la maladie a été déclarée « éradiquée », la commande pour les vaccins arrive juste à temps pour l’apparition soudaine de la variole du singe, une maladie de la même famille qui, selon l’appel d’offres d’avril, peuvent être traités avec le même vaccin Imvamune.

Suite à la «confirmation» de cinq cas de monkeypox au Québec vendredi dernier, la chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a déclaré que le pays envisageait d’utiliser des doses de vaccin antivariolique pour limiter la propagation de la maladie rare.

Malgré le fait que la maladie ne se propage que par «contact étroit prolongé», elle est beaucoup plus bénigne que la variole et a été découverte selon l’OMS «principalement mais pas exclusivement» chez «les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes», Tam et son adjoint, Le Dr Howard Njoo, avertit que « toute la population est sensible au monkeypox » parce que les Canadiens n’ont pas été largement vaccinés contre la variole au cours des 50 dernières années.

De nombreuses personnes ont commencé à douter du récit dominant autour du virus depuis la soi-disant épidémie de monkeypox à la mi-mai, citant des parallèles entre les origines du monkeypox et de la COVID-19.

La « première épidémie mondiale de Monkeypox » se produit « juste un an après qu’une conférence internationale sur la biosécurité (pdf ci-dessous) à Munich a organisé une simulation d’une » pandémie mondiale impliquant une souche inhabituelle de Monkeypox « à partir de la mi-mai 2022.”

« L’épidémie mondiale de Monkeypox – se produisant à la date exacte prévue par une simulation de biosécurité d’une épidémie mondiale de Monkeypox un an auparavant – ressemble de façon frappante à l’épidémie de COVID-19 quelques mois seulement après l’événement 201, une simulation d’une pandémie de coronavirus presque exactement comme COVID-19 », a écrit Senger dans l’article.

« L’événement 201 a été organisé en octobre 2019 – juste deux mois avant que le coronavirus ne soit révélé pour la première fois à Wuhan – par la Fondation Gates, le Forum économique mondial, Bloomberg et Johns Hopkins. Comme pour l’Event 201, les participants à la simulation Monkeypox sont jusqu’à présent restés silencieux quant à leur participation à une simulation de pandémie dont les faits se sont réalisés dans la vraie vie quelques mois plus tard », a ajouté l’avocat.

Les États-Unis, comme le Canada, ont passé une importante commande de 119 millions de dollars pour 13 millions de vaccins contre la variole « lyophilisés », qui seront remplacés par des vaccins contre la variole du singe au fur et à mesure que l’épidémie se poursuivra.

Lisez à propos de la conférence ci-dessous:

REGARDER: Klaus Schwab met en garde les nations tentées de préserver leur propre souveraineté sur l’agenda mondial

Dans un sens minimaliste, les pays doivent se conformer à l’agenda de la « Grande réinitialisation » des mondialistes, c’est ce qu’ils veulent. Regardez ici Klaus Schwab avertir les nations tentées de préserver leur propre souveraineté sur l’agenda mondial.

Alors que le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, a déclaré au début du rassemblement annuel de Davos que « l’avenir est construit par nous », deux autres élites européennes ont affirmé que la crise énergétique mondiale est une « transition » qui sera « douloureuse » pour la plupart, mais il ne devrait pas être opposé par des pays incités à maintenir leur propre pouvoir souverain sur «l’agenda mondial».

Schwab a qualifié les personnes rassemblées avant lui de « communauté puissante » et a déclaré : « Nous avons les moyens d’améliorer l’état du monde, mais deux conditions sont nécessaires : la première, c’est que nous agissions tous en tant que parties prenantes de communautés plus larges, de sorte que nous servons non seulement nos propres intérêts, mais nous servons la communauté. C’est ce que nous appelons la « responsabilité des ‘parties prenantes’ ».

« Et deuxièmement, que nous collaborions », a-t-il poursuivi, ajoutant « Et c’est la raison pour laquelle vous trouvez de nombreuses opportunités ici pendant la réunion pour vous engager dans… des initiatives d’action et d’impact pour faire des progrès liés à des questions spécifiques de l’agenda mondial ».

NOUVEAU – Klaus Schwab a déclaré aux participants de son Forum économique mondial à Davos que « l’avenir se construit par nous ». pic.twitter.com/yIqB4jclNd

– Disclose.tv (@disclosetv) 23 mai 2022

Alors que les pourparlers se poursuivaient lundi, le vice-chancelier allemand Robert Habeck s’est exprimé sur le problème de l’énergie, soulignant que les gouvernements ne devraient pas essayer de préserver leurs propres citoyens, mais plutôt accepter « la règle des marchés ».

En d’autres termes, les pays doivent se conformer au programme de « Grande réinitialisation » des mondialistes:

Lors d’un panel du Forum économique mondial sur la crise énergétique, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré que les pays devraient résister à la tentation de s’occuper d’abord de leurs propres intérêts. Il a ajouté que la durabilité exige une modification de la « règle des marchés ». pic.twitter.com/BYzQqMRDbk

– Andrew Lawton (@AndrewLawton) 23 mai 2022

Au cours d’une autre session, le PDG norvégien des finances, Kjerstin Braathen, a qualifié la crise énergétique mondiale de « transition », admettant qu’il y aura une pénurie généralisée et des souffrances économiques, mais affirmant que la « douleur » en vaudra la peine.

Parlant des petites et moyennes entreprises de Davos, le PDG norvégien des finances, Kjerstin Braathen, a déclaré que la transition énergétique créerait des pénuries d’énergie et des pressions inflationnistes, mais que cette « douleur » en « valait la peine ». pic.twitter.com/Ne70lRle5W

– Andrew Lawton (@AndrewLawton) 23 mai 2022

Il est à noter que cette élite de Davos a utilisé la même phrase exacte que Joe Biden le même jour :

Joe Biden : « En ce qui concerne les prix de l’essence, nous traversons une transition INCROYABLE » pic.twitter.com/8TGnc7vFa8

– Recherche RNC (@RNCResearch) 23 mai 2022

Le journaliste Andrew Lawton a capturé une plus grande partie de la cabale de Davos sur le potentiel de puissance mondiale que leur Grande Réinitialisation pourrait apporter :

Le président du groupe Alibaba, J. Michael Evans, se vante au Forum économique mondial du développement d’un « outil de suivi de l’empreinte carbone individuelle » pour surveiller ce que vous achetez, ce que vous mangez et où/comment vous voyagez. pic.twitter.com/sisSrUngDI

– Andrew Lawton (@AndrewLawton) 24 mai 2022

Lors du panel du Forum économique mondial sur un « système fiscal mondial réinventé », la directrice exécutive d’Oxfam, Gabriela Bucher, appelle à un taux d’imposition mondial des sociétés de 25% et se plaint que les pays réduisent les impôts pour être compétitifs. pic.twitter.com/zuJqsdXlUM

– Andrew Lawton (@AndrewLawton) 24 mai 2022

La commissaire australienne à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a déclaré au Forum économique mondial que nous avons besoin d’un « recalibrage » de la liberté d’expression. pic.twitter.com/zEq72wFhNf

– Andrew Lawton (@AndrewLawton) 23 mai 2022

Un présentateur de CNN, le président du Credit Suisse et le plus grand banquier central français discutent avec enthousiasme de l’arrivée des monnaies numériques de la banque centrale d’ici cinq ans au Forum économique mondial de Davos. pic.twitter.com/nKPN2qRUI3

– Andrew Lawton (@AndrewLawton) 23 mai 2022

