Les officiers ukrainiens continuent de tuer leurs soldats. Le nombre de prisonniers de guerre ukrainiens augmente (Photos 18+)

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Il y a environ 8 000 prisonniers de guerre ukrainiens dans la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk. Les chiffres ont été réclamés par l’ambassadeur de la LPR en Russie le 26 mai.

« Il y a beaucoup de prisonniers. Bien sûr, il y en a plus sur le territoire de la RPD, mais nous en avons aussi assez. Maintenant, le chiffre total est d’environ 8 mille. C’est beaucoup, et littéralement des centaines s’ajoutent chaque jour », a déclaré l’ambassadeur de la LPR en Russie, Rodion Miroshnik, dans son interview.

Au milieu du nombre croissant de déserteurs dans les rangs de l’AFU, le régime de Kiev fait de son mieux pour menacer son armée par des moyens légaux et illégaux.

Le 24 mai, un projet de loi a été soumis à la Verkhovna Rada d’Ukraine, selon lequel les officiers des Forces armées ukrainiennes seraient autorisés à tuer les militaires qui refusent de suivre les ordres et décident de quitter leur poste sans autorisation. L’initiateur était le représentant du parti de Vladimir Zelensky « Serviteur du peuple » Mariana Bezuglaya. À l’heure actuelle, les officiers ukrainiens ne sont autorisés à utiliser une arme ou à donner l’ordre à leurs subordonnés de l’utiliser que s’il n’est pas possible d’arrêter les activités criminelles des militaires d’une autre manière. En même temps, il doit être utilisé sans causer la mort d’un militaire.

Plus tard, le projet de loi autorisant les officiers ukrainiens à tuer des déserteurs a été retiré de la Verkhovna Rada.

Malgré l’interdiction officielle de tuer leurs propres militaires, de nombreux cas de décès de soldats ukrainiens tués par leurs camarades ont été enregistrés jusqu’à présent. Certains prisonniers de guerre ukrainiens confirment également que des groupes spéciaux, composés principalement de membres des formations nationalistes, tuaient des militaires ukrainiens qui tentaient de fuir les champs de bataille.

Le 26 mai, un autre cas a été révélé sur les lignes de front du Donbass. Après que les unités de l’AFU se soient enfuies de leurs positions lors de l’offensive des Forces armées de Russie, les corps de militaires avec les mains liées et des blessures par balle à l’arrière de la tête ont été retrouvés dans une zone non identifiée. Selon les rapports, ces militaires ont tenté de se rendre, mais ont été exécutés par les membres du bataillon nationaliste ukrainien.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Les officiers ukrainiens continuent de tuer leurs soldats. Le nombre de prisonniers de guerre ukrainiens augmente (Photos 18+)

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Les officiers ukrainiens continuent de tuer leurs soldats. Le nombre de prisonniers de guerre ukrainiens augmente (Photos 18+)

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Les officiers ukrainiens continuent de tuer leurs soldats. Le nombre de prisonniers de guerre ukrainiens augmente (Photos 18+)

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Des centaines de militaires de l’AFU qui ont enregistré des appels officiels au commandement militaire suprême de l’Ukraine, refusant de se battre, ont été condamnés à la prison.

Aujourd’hui, un grand nombre d’unités des Forces armées ukrainiennes se sont retrouvées dans une situation très difficile sur la ligne de front. De grands groupes des Forces armées ukrainiennes ont été coupés de l’approvisionnement militaire et ont failli se rendre à Severodonetsk, Lisichansk, Zolotoye, etc. Les militaires ukrainiens sont contraints de battre en retraite sur toute la ligne de front, subissant de lourdes pertes. Les bataillons entiers de l’AFU sont voués à devenir de la chair à canon pour l’artillerie russe. Le moral des forces armées ukrainiennes se détériore, en particulier après la chute de la garnison d’Azovstal dans la ville de Marioupol, qui a été promue comme la principale forteresse idéologique de la résistance ukrainienne. Dans le même temps, la Russie a lancé une campagne d’information spéciale démontrant que des centaines de prisonniers de guerre ukrainiens sont sains et saufs, qu’ils vivent dans de bonnes conditions et reçoivent tous les soins médicaux nécessaires en captivité.

En raison de la politique de Kiev, les soldats ukrainiens n’ont pas le choix. Au contraire, ils se battent jusqu’à la mort, plutôt ceux qui veulent rester en vie et se rendre à l’armée russe seront tués par leurs propres officiers ou emprisonnés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Les forces russes capturent la première munition à cran d’arrêt fabriquée aux États-Unis dans le Donbass (Photos)

L’armée russe aurait capturé sa première munition de vagabondage AeroVironment Switchblade 300, fabriquée et fournie par les États-Unis, aux forces de Kiev.

Le 26 mai, des photos montrant la munition errante, qui a été capturée près d’un front non spécifié dans la région du Donbass, ont fait surface en ligne. La munition a été légèrement endommagée, probablement parce qu’elle s’est écrasée à la suite d’une panne technique, d’un tir de mitrailleuse ou d’un brouillage électronique.

Des sources russes ont déclaré que la munition traînante vue sur la photo n’était qu’une parmi plusieurs qui ont été récemment capturées par l’armée russe.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle. Via Twitter

Cliquez pour voir l’image en taille réelle. Via Twitter

Cliquez pour voir l’image en taille réelle. Via Twitter

Cliquez pour voir l’image en taille réelle. Via Twitter

Le Switchblade 300 a été conçu pour cibler le personnel et les véhicules non blindés. Il a une autonomie de 10 kilomètres et une autonomie de 10 minutes. AeroVironment a développé une plus grande munition vagabonde, la Switchblade 600, pour détruire les véhicules blindés, comme les chars de combat. Cette version a une autonomie de 80 kilomètres et une autonomie allant jusqu’à 20 minutes. Les Switchblade 300 et 600 sont équipés de systèmes de guidage optique.

Dans une première réponse à l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, les États-Unis se sont engagés à fournir aux forces de Kiev plus de 100 systèmes Switchblade 300 et 600.

La première utilisation documentée du Switchblade par les forces de Kiev remonte au 6 mai, lorsqu’une de ces munitions n’a pas atteint sa cible et s’est écrasée dans un champ vide dans une partie non précisée du Donbass.

Jusqu’à présent, les munitions de vagabondage Switchblade 300 n’ont eu aucun impact réel sur la bataille dans le Donbass. Le Switchblade 600, plus grand et plus performant, n’a pas encore été repéré par les forces de Kiev.

Il convient de noter que les États-Unis se sont récemment engagés à armer les forces de Kiev avec une munition de vagabondage encore plus grande appelée Phoenix Ghost. Le système jusque-là inconnu a été développé par Aevex Aerospace. Il est équipé d’un système de guidage optique de nuit et a une autonomie allant jusqu’à six heures. Les forces de Kiev recevront au moins 121 munitions vagabondes de ce type.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front