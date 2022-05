Bill Gates verse des millions dans l’armée des ONG pour attaquer l’accord Twitter d’Elon Musk

Le plus grand acte de «charité» d’un an de Bill Gates en plus d’une décennie a été un cadeau transmis aux substituts pour la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020. Il semble maintenant qu’il ait une nouvelle cible alors que Bill Gates verse des millions dans une armée d’ONG pour attaquer l’accord Twitter d’Elon Musk.

La nouvellement fondée Fondation pour la liberté en ligne (FFO) a examiné les dossiers publics pour suivre des centaines de millions de dollars de dons des signataires de la lettre à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Une entité soutenue par Gates a financé 11 des 26 partis anti-Musk au total.

Le New Venture Fund, qui a obtenu le plus grand engagement d’un an de la Fondation Gates en plus d’une décennie en 2020, parraine quatre des signataires :

Le Centre pour la justice des médias

Le Fonds pour la démocratie des médias

La National Hispanic Media Coalition (via le Media Democracy Fund)

Technicien responsable

Cinq des signataires sont financés par la Fondation Tides, qui est également bénéficiaire d’une subvention de la Fondation Gates :

Presse libre

Indivisible

NARAL Pro-Choix Amérique

Questions de médias

Réseau mondial Black Lives Matter

Deux autres signataires sont liés au financement de la Fondation Gates :

Le lien de la lettre ouverte avec le fondateur de Microsoft, Bill Gates, est crucial, car Gates est impliqué dans un combat public avec le champion de la liberté d’expression Elon Musk. Le mois dernier, Gates a révélé sa position courte de 500 millions de dollars sur Tesla, ce qui a conduit Musk à qualifier Gates de tueur « b*ner » et à publier un mème décrivant Gates comme un emoji d’homme enceinte.

Gates est également un fervent partisan de la censure, exhortant constamment les entreprises technologiques à faire plus pour empêcher la « désinformation sur la santé » de se propager en ligne.

Musk a menacé d’annuler les réglementations de censure très souhaitées de Gates, ce qui a provoqué la colère des ONG financées par Gates.

Musk a récemment demandé à ses 94 millions d’abonnés sur Twitter de l’aider à trouver le financement des 26 organisations non gouvernementales qui ont signé une lettre d’intimidation promettant de nuire aux revenus publicitaires de l’entreprise si Musk modifiait sa politique de censure.

Musk a poursuivi son appel en mentionnant une organisation louche en particulier, Accountable Tech, et a réfléchi: « Je me demande qui les finance. »

Je me demande qui les finance

– Elon Musk (@elonmusk) 16 mai 2022

Son intérêt a été piqué par une enquête de Washington Free Beacon sur Accountable Tech, qui a tenté de découvrir le parrainage financier de l’organisation à but non lucratif. Le Free Beacon s’est rendu au siège social d’Accountable Tech à Washington et est arrivé à la conclusion que l’organisation « n’existe pas réellement ».

« Accountable Tech » était, en fait, un « commerce enregistré [nom] pour le North Fund, un groupe à but non lucratif qui change de forme et qui utilise des pseudonymes pour promouvoir un éventail de causes de gauche depuis un bureau fictif à Washington, D.C. »

Selon le Free Beacon :

Free Beacon s’est ensuite entretenu avec Caitlin Sutherland, directrice exécutive de l’organisme de surveillance Americans for Public Trust, qui a identifié le North Fund comme recevant d’importantes injections de capitaux de deux autres organisations à but non lucratif, le Sixteen Thirty Fund et le New Venture Fund :

Sutherland a découvert que le North Fund avait reçu 19,3 millions de dollars du Sixteen Thirty Fund et plus de 11 millions de dollars du New Venture Fund, deux organisations qui partagent une adresse à D.C. Semblable au North Fund, les groupes opèrent sous au moins 50 noms commerciaux, dont « Réparez notre Sénat », « Floridaians for a Fair Shake » et le « Voter Engagement Fund ».

Cependant, le Sixteen Thirty Fund et le New Venture Fund ne divulguent pas non plus leurs donateurs, ce qui conduit à une impasse dans la piste de l’argent.

Cependant, la piste n’est pas aussi froide.

Ce que l’on comprend du financement en argent noir du New Venture Fund, c’est qu’il est parrainé par la Fondation Bill & Melinda Gates à hauteur de centaines de millions de dollars.

Selon l’examen par le FFO des dossiers de divulgation de la liste des bénéficiaires de la Fondation Gates, il y a eu 102 dons en espèces différents à ou via le New Venture Fund pour un total de 457 millions de dollars depuis 2008.

Source: Foundation for Freedom Online

Les 70 millions de dollars de subventions en espèces découvertes par Dépôt de la Fondation Gates au New Venture Fund en 2020 sont le plus grand don d’un an de la Fondation Gates à un autre bénéficiaire depuis 2014, et son deuxième plus important jamais réalisé.

Ce chiffre pourrait être sensiblement plus élevé. Influence Watch rapporte 126 millions de dollars en 2020, tandis que FFO confirme au moins 85 millions de dollars à partir de données publiques cette année-là. Selon FFO, après le cycle électoral de 2020, le financement de Gates a diminué jusqu’à 11 millions de dollars pour 2021.

Compte tenu de la nature politique de la mission du New Venture Fund, la forte baisse des financements suite aux élections de 2020 semble logique. Il s’agit de l’organisation mère du Sixteen Thirty Fund, qui a été considéré comme l’une des plus grandes organisations à but non lucratif pro-démocrates d’argent noir en Amérique et est un autre mégadonateur du signataire anti-Musk Accountable Tech.

Rapports du dépôt :

Sixteen Thirty Fund a été un acteur majeur des élections de mi-mandat de 2018, mais a joué un rôle encore plus important dans le cycle de 2020, dépensant environ 60 millions de dollars pour financer les super PAC pro-Joe Biden les plus importants, y compris des dons à sept chiffres à Future Forward USA, League of Conservation Voters Action Fund, Take Back 2020, Priorities USA, Unite The Country, American Bridge, America’s Progressive Promise, Pacronym et d’autres groupes qui ont dépensé des centaines de millions de dollars combinés pour des publicités anti-Trump et pro-Biden. Le groupe anti-Trump dirigé par les républicains, le Lincoln Project, a reçu 300 000 $ du Sixteen Thirty Fund en 2020.

Les organisations à but non lucratif du réseau d’Arabella dépensent des millions pour financer d’autres organisations politiques et groupes d’argent noir, tels que America Votes et Center for Popular Democracy, mais elles dépensent également des millions de dollars par an pour faire pression sur le gouvernement américain.

Cela implique que le plus grand acte de «charité» d’un an de Gates en plus d’une décennie – tout en supervisant le plus grand réseau de «philanthropie» au monde – était un cadeau transmis aux substituts pour la campagne présidentielle de Joe Biden en 2020.

Voilà pour l’éradication du sida, de la faim dans le monde et de la maladie – l’objectif numéro un de la Fondation Gates semble être d’élire les démocrates, selon les chiffres.

Musk vient de déclarer qu’il votera républicain pour la première fois en 2022. Cela, combiné à son objectif déclaré de renverser une demi-décennie de censure rampante sur Twitter, le place carrément sur la voie du train de marchandises philanthropique de Gates composé de mandataires politiques embauchés. Bill Gates parraine toute une armée d’ONG, avec ses vues sur Elon Musk.

La Fondation Bill Gates finance le programme des réfugiés ukrainiens de l’ONU

La Fondation Bill Gates finance désormais le programme des réfugiés ukrainiens de l’ONU. La subvention a été annoncée en mars et devrait être répartie sur un an.

L’initiative des Nations Unies pour la réinstallation des réfugiés en Ukraine est financée par la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’organisation philanthropique du co-fondateur de Microsoft a donné 1 000 003 $ au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), également connu sous le nom d’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, pour «soutenir les réfugiés fuyant l’Ukraine vers les pays frontaliers».

Le fonds a été déclaré en mars et sera décaissé sur une période de 12 mois. La Fondation Bill & Melinda Gates a accordé près de 20 millions de dollars de subventions au HCR au cours des 10 dernières années et collabore avec l’organisation depuis 2006.

« En cas de crise, nous pouvons toujours chercher des aides – les personnes qui risquent leur vie pour aider les réfugiés et les victimes de l’invasion – et les soutenir. Je suis fier de soutenir l’agence des Nations Unies pour les réfugiés et j’exhorte la communauté mondiale à faire de même », a tweeté Gates à propos de son don.

Le don arrive dans le sillage de la bataille continue entre les forces ukrainiennes et russes, qui a entraîné l’exode de jusqu’à 13 millions d’Ukrainiens depuis le début du conflit. Selon les données du HCR, la Pologne semble accueillir le plus de réfugiés ukrainiens.

Suite à la découverte par les médias des liens de la Fondation Bill & Melinda Gates avec les opérations d’influence du Parti communiste chinois, en particulier celles ciblant l’agriculture et les terres agricoles américaines, les liens de l’organisme de bienfaisance avec le programme de réinstallation des réfugiés de l’ONU ont été révélés. L’organisation a soutenu la recherche scientifique dans de nombreux laboratoires basés en Chine liés à l’Institut de virologie de Wuhan, que beaucoup soupçonnent d’être à l’origine de la COVID-19, en plus de coopérer avec des groupes « socialistes » autoproclamés propageant de la propagande au nom de Pékin.

Malgré la dissimulation continue par le Parti communiste chinois des véritables origines de la COVID-19, la Fondation Bill et Melinda Gates a continué à soutenir la recherche dans le pays. Depuis décembre 2019, la Fondation a accordé 93 subventions totalisant 54 573 428 $ à des initiatives en Chine.

