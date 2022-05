Des soldats britanniques et américains tendent une embuscade à des Russes en Ukraine + L’armée ukrainienne s’effondre ; Zelensky (maintenant) disant « Doit faire face à la réalité…” Émission de radio Hal Turner

Des soldats britanniques et américains tendent une embuscade à des Russes en Ukraine

Selon les Russes, ce ne sont PAS vos « volontaires » typiques, mais plutôt ceux d’une entreprise comme Blackwater, XE ou peu importe comment ils s’appellent ces jours-ci.

Payez assez d’argent et vous aurez des preneurs…

Si ils sont capturés, la Russie n’observera pas la Convention de Genève. Je me demande combien de temps ils vont survivre.

Documents ukrainiens liés aux activités biologiques militaires des États-Unis

Briefing sur les résultats de l’analyse des documents liés aux activités biologiques militaires des États-Unis sur le territoire de l’Ukraine

De nouveaux vaccins contre le monkeypox provoquent une myocardite

Lors de l’émission Dr. Jane Ruby Show d’aujourd’hui, le Dr Jane découvre que la toute nouvelle combinaison de vaccins contre la variole et la variole du singe qui a été approuvée il y a 4 ans, sans variole dans le monde… a des antécédents connus de lésions cardiaques, connues pour provoquer une myocardite et une péricardite – mais le DOD, dans sa quête pour décimer notre propre armée, l’a quand même déployé en 2018. Maintenant, le gouvernement des États-Unis a acheté des millions de doses, bien qu’il n’y ait pas de variole confirmée dans le monde… Et il y a probablement Monkeypox non plus. Nous allons jeter un œil à cette affaire de singe dans l’émission d’aujourd’hui

L’armée ukrainienne s’effondre ; Zelensky (maintenant) disant « Doit faire face à la réalité. . .” Émission de radio Hal Turner

L’armée ukrainienne s’effondre ; Zelensky (maintenant) disant « Doit faire face à la réalité… ».

Les forces armées ukrainiennes s’effondrent sur le champ de bataille et les défaites se produisent si rapidement, sur une si vaste zone, qu’aujourd’hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré au pays : « L’Ukraine n’est pas impatiente de parler au Russe Vladimir Poutine, mais elle doit faire face à la réalité que cela sera probablement nécessaire pour mettre fin à la guerre.

Tout un revirement par rapport à il y a à peine une semaine, lorsque Zelensky a déclaré que l’Ukraine n’abandonnerait jamais aucun territoire et qu’elle « gagnerait » contre l’armée russe.

Au cours des deux dernières semaines, la situation de l’Ukraine est devenue presque désastreuse. Ses forces armées sont décimées sur presque tous les champs de bataille. L’artillerie russe à longue portée écrase des milliers de soldats ukrainiens et oblige ceux qui sont encore en vie à se rendre.

En fait, le nombre de soldats ukrainiens qui se rendent est devenu si énorme que la législature ukrainienne a voté un projet de loi autorisant les officiers militaires à TIRER SUR LES TROUPES QUI SE RENDENT pour arrêter les redditions massives !

Dans la brève vidéo ci-dessous, les troupes ukrainiennes qui se sont rendues rapportent au monde que leurs commandants ont, en fait, TIRÉ SUR LEURS PROPRES TROUPES DANS LE DOS pour empêcher la reddition !

La réalité sur le champ de bataille est si terrible pour les troupes ukrainiennes que de nombreux observateurs chevronnés pensent que l’armée ukrainienne ne peut pas survivre encore deux semaines.

Par ailleurs, l’opinion du grand public prend une tournure très importante ; en faveur de la Russie.

Les citoyens de presque toutes les nations occidentales, prenant maintenant conscience de la présence de nazis dans le gouvernement, la police et l’armée ukrainiennes, ne sont plus si prompts à soutenir l’Ukraine. Et lorsque ces mêmes citoyens occidentaux voient la vidéo du président ukrainien Zelensky admettant à la télévision qu’il consomme de la cocaïne parce qu’elle lui donne de l’énergie toute la journée, ils se rendent compte que l’Ukraine est dirigée par un drogué qui peut en fait être tellement déconnecté de la réalité (par drogue) qu’il est peut-être un fou !

Même un archevêque parlant depuis l’autel de l’Église d’Angleterre a dit aux paroissiens : « Poutine est le seul à se dresser contre le Nouvel Ordre Mondial » et que « la Russie a été provoquée dans cette guerre ! »

Ici, écoutez-vous :

À en juger par la rapidité avec laquelle les forces armées ukrainiennes fuient les villes du Donbass, en particulier de la région de Donetsk, un effondrement moral s’est produit.

Ce n’est certes pas la victoire russe finale, mais c’est clairement un très sérieux succès.

Dans l’histoire récente, nous n’avons pas encore vu de telles guerres dans des zones urbaines denses, avec l’utilisation de tous les types d’armes, à l’exclusion des armes nucléaires, et dans lesquelles tant de personnel et de matériel sont impliqués.

L’Ukraine est maintenant en train de perdre la guerre, de perdre rapidement et de perdre durement.

Ci-dessous, la vidéo montre des dizaines de soldats ukrainiens morts, certains avec des éclats d’obus géants dépassant de leurs crânes ouverts fissurés – TRÈS GRAPHIQUE :

Pas plus tard que ce matin (vendredi), le conseiller de Zelensky, Alexey Arestovich, a rapporté à la télévision « LA VILLE DE LYMAN A ÉTÉ PERDUE »

Il a poursuivi en disant : « Selon les rapports, la ville de Liman a été perdue. La façon dont l’armée russe l’a capturé montre qu’il y a des commandants très talentueux, et cela montre le niveau accru de gestion opérationnelle et de compétences de l’armée russe.

Les habitants de Krasny Liman rapportent le retrait des forces armées ukrainiennes de la périphérie sud de la ville et de la gare, dans la zone de laquelle des combats acharnés se sont déroulés depuis hier.

Un autre bataillon ukrainien a dû se mutiner pour sauver sa propre vie. La brève vidéo ci-dessous les montre expliquant pourquoi ils ont fui :

CI-DESSOUS, UN POW UKRAINIEN DIT QUE SON COMMANDANT LES A LAISSÉS « POUR UNE RÉUNION » ET N’EST JAMAIS REVENU !

Encore et encore, des histoires se répètent sur la façon dont les commandants laissent leurs subordonnés sur le champ de bataille et partent «pour une réunion». Et pas un seul mauvais mot sur le fait d’être détenu dans un camp de prisonniers de guerre.

Dans la nuit, un avion-cargo militaire ukrainien a été abattu près d’Odessa. Tous ses armements militaires fournis par l’Occident ont été détruits. Voici le site du crash :

Pendant ce temps, il devient rapidement évident que l’aide militaire occidentale à l’Ukraine est volée et réacheminée pour être vendue en Serbie sur le marché noir !! Plus des DEUX TIERS des armes anti-aériennes portables sol-air ManPad sont maintenant en vente en Serbie. Cela inclut les missiles américains STINGER !

Pire encore, toutes sortes d’autres armes de guerre sont également proposées sur le marché noir, y compris des mortiers, des grenades propulsées par roquettes, des mines terrestres et des munitions perforantes en si grandes quantités que les contrebandiers ne peuvent même pas trouver d’endroit pour stocker leurs biens mal-acquis. C’est comme un bazar terroriste; où n’importe qui peut aller acheter les armes qu’il veut !

Les Ukrainiens VOLENT littéralement les armes fournies par l’Occident pour pouvoir les revendre sur le marché noir et mettre l’argent dans leurs propres poches.

Voilà pour les quarante milliards d’aide américaine approuvés par le Congrès. Il est fort probable qu’une grande partie de cette aide ait déjà été volée.

Peut-être que les faits rapportés ci-dessus sont la raison pour laquelle le président Zelensky a déclaré aujourd’hui à ses compatriotes « L’Ukraine n’est pas impatiente de parler au Russe Vladimir Poutine mais qu’elle doit faire face à la réalité que cela sera probablement nécessaire pour mettre fin à la guerre ».

Beaucoup de gens commencent à réaliser que les seuls mots que Zelensky pourra bientôt dire à Poutine sont « l’Ukraine se rend ».

MISE À JOUR 15h55 HAE —

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères révèle qu’il a MAINTENANT reçu l’ordre de négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre. . . (Histoire ici)

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/ukraine-army-collapsing-zelensky-now-saying-must-face-reality

