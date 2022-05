En vidéo : le missile hypersonique russe Tsirkon frappe une cible navale à 1 000 kilomètres lors d’un nouveau test

Frégate russe Admiral Gorshkov, 10 juillet 2018. Source : ministère russe de la Défense. http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=59002@cmsPhotoGallery

Le 28 mai, la frégate Admiral Gorshkov de la flotte du Nord de la marine russe a tiré un missile de croisière anti-navire hypersonique Tsirkon depuis la mer de Barents sur une cible navale située à 1 000 kilomètres dans la mer Blanche.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la fusillade faisait partie d’une série de tests pour de nouveaux systèmes d’armes.

« Aujourd’hui, la frégate principale du projet 22350, l’amiral Gorshkov, a tiré un missile de croisière hypersonique Tsirkon sur une position cible navale dans la mer Blanche depuis la mer de Barents », a déclaré le ministère. « Selon des données de contrôle objectives, le missile de croisière hypersonique Tsirkon a touché avec succès une cible navale située à une distance d’environ 1 000 kilomètres ».

Le Tsirkon, qui a été développé par l’OBNL russe Mashinostroyeniya, est propulsé par un moteur scramjet à la pointe de la technologie qui lui permet d’atteindre des vitesses aussi élevées que Mach 8 et 9. Le missile de croisière hypersonique anti-navire en manœuvre peut détruire à la fois la marine et des cibles terrestres avec une portée de rapport de plus de 1 000 kilomètres.

Le missile serait équipé d’un système de navigation inertielle de haute précision et d’un chercheur radar actif avancé.

La vitesse élevée du Tsirkon lui confère probablement de meilleures caractéristiques de pénétration de la cible que les missiles de croisière subsoniques plus légers, tels que le Tomahawk de fabrication américaine. Étant deux fois plus lourd et presque onze fois plus rapide que Tomahawk, le Zircon a plus de 242 fois l’énergie cinétique en croisière d’un missile Tomahawk.

La vitesse du missile signifie qu’il ne peut pas être intercepté par les systèmes de défense antimissile existants et sa précision le rend mortel pour les grandes cibles comme les porte-avions.

Le missile hypersonique, qui est actuellement en production, peut être lancé à partir de navires de surface et de sous-marins. NPO Mashinostroyeniya développe actuellement un système de défense côtière qui utilise le missile. Le système, qui pourra engager des cibles navales et terrestres, entrerait en service dans la marine russe avant la fin de l’année.

Le Tsirkon est un exemple des capacités avancées que la marine russe a acquises ces dernières années. Pour l’instant, l’OTAN n’a pas de match pour le missile.

