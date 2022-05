Les États-Unis mènent des recherches biologiques illégales en Indonésie malgré l’interdiction de BioLab + Le traité de l’OMS est lié à un système mondial de passeport et d’identification numérique

Les États-Unis mènent des recherches biologiques illégales en Indonésie malgré l’interdiction de BioLab

À la suite de l’enquête russe sur la recherche biologique américaine en Ukraine, des opérations américaines similaires dans d’autres régions du monde sont désormais examinées de plus près. Des rapports concernant le Pentagone menant des recherches biologiques illégales en Indonésie malgré l’interdiction des biolabs ont refait surface.

En avril 2022, le site d’information indonésien Detik a publié un article concernant des soldats présumés de la marine américaine qui auraient enfreint les lois indonésiennes lors de l’exercice 2016 du Partenariat du Pacifique à Padang, dans l’ouest de Sumatra. Selon des archives acquises par des journalistes, des chirurgiens militaires américains ont opéré 23 patients locaux à bord du navire-hôpital USNS Mercy sans consulter le ministère indonésien de la Santé.

Sans l’autorisation du gouvernement indonésien, l’équipage du navire aurait très bien pu exporter secrètement des échantillons de sang de dizaines de patients indonésiens et transférer trois chiens enragés de l’ouest de Sumatra, qui est reconnu comme zone d’endémie de la rage. Selon les responsables de la santé de Padang, les Américains ont cherché à prélever des spécimens du virus de la dengue sur des moustiques locaux.

Ces épisodes ont rappelé aux journalistes indonésiens l’histoire de NAMRU-2, un laboratoire biologique de la marine américaine qui a opéré à Jakarta de 1970 à 2009, lorsqu’il a été déclaré « une menace pour la souveraineté de l’Indonésie » par le ministère de la Santé du pays.

Le laboratoire de Jakarta

Dans le centre de Jakarta, Jalan Percetakan Negara est une rue animée mais étroite. Des centaines de navetteurs traversent ce quartier le soir, réputé pour ses magasins de matériaux de construction et ses dizaines de vendeurs de nourriture sur les trottoirs.

Un étranger, et même de nombreux Jakartans, ne devineraient jamais que le bâtiment de Jalan Percetakan Negara 29 – une résidence mal éclairée au milieu d’un complexe d’agences gouvernementales indonésiennes – avait abrité NAMRU-2 pendant 40 ans – une installation de recherche biologique navale américaine où des agents pathogènes et des virus à risque ont été cachés et manipulés.

Le bâtiment faiblement éclairé niché au milieu d’un quartier résidentiel animé de Jakarta semble être l’endroit le plus improbable pour un laboratoire biologique traitant de spécimens et d’échantillons de paludisme, de VIH, de tuberculose, de dengue et de peste bubonique. Néanmoins, il était situé dans ce bâtiment exact de 1970 à 2010. Aider l’Indonésie à vaincre la peste bubonique était la raison initiale pour laquelle NAMRU 2 s’est installé dans la capitale du pays en 1970.

La Fondation Rockefeller a fondé l’US Naval Medical Research Unit (NAMRU) à Guam. Elle a été fondée en 1955 et l’unité NAMRU-2 à Jakarta a été créée en 1970 « pour étudier les maladies infectieuses d’importance militaire potentielle en Asie ».

L’efficacité générale de la recherche américaine, selon le Dr Siti Fadilah Supari, un expert en cardiologie qui a été ministre de la Santé de l’Indonésie de 2004 à 2009, était douteuse :

« Bien qu’ils se soient concentrés sur le paludisme et la tuberculose, les résultats pendant 40 ans en Indonésie n’étaient pas significatifs », explique le Dr Supari. Elle a poursuivi en disant que l’accord entre l’Indonésie et les États-Unis pour la construction du laboratoire a expiré en 1980, « et qu’après cela, ils étaient apatrides ».

Dr Siti Fadilah Supari et le correspondant de Spoutnik Denis Bolotsky

Cependant, ce n’était pas seulement la performance douteuse du laboratoire qui inquiétait le Dr Supari à propos de l’installation américaine :

« Je savais seulement que leur laboratoire était très fermé. Et les chercheurs étaient des Marines américains, qui bénéficiaient tous de l’immunité diplomatique », explique le Dr Supari. « Nous n’avons jamais su ce qu’ils transportaient dans leurs mallettes diplomatiques. Il y avait aussi des chercheurs indonésiens qui les aidaient.

Le Dr Supari s’est également inquiété du manque de participation égale des professionnels indonésiens au programme. Mais le plus grand drapeau rouge pour le ministre était sans doute la possibilité d’obtenir des échantillons de patients contagieux à des fins de recherche et de les expédier à l’étranger par du personnel américain doté d’un statut diplomatique. Le Dr Supari combattait à l’époque les autorités sanitaires mondiales et les grandes entreprises pharmaceutiques contre les injustices du partage d’échantillons de virus par le biais de mécanismes affiliés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les pays pauvres souffrant de la propagation du H5N1 (la grippe aviaire).

Dans son best-seller « Il est temps que le monde change », le Dr Siti Fadilah Supari a écrit qu’à la suite des épidémies de grippe aviaire H5N1, qui à un moment donné ont été découvertes en Indonésie, elle s’est opposée à la pratique obligatoire du partage du virus local échantillons avec des structures affiliées à l’OMS, ce qui, à son avis, n’était pas transparent et équitable. Non seulement elle craignait que les échantillons ne se retrouvent entre les mains de ceux qui sont responsables de la fabrication d’armes de destruction massive, mais aussi du fait que les vaccins produits par les grandes sociétés pharmaceutiques utilisant ces échantillons seraient ensuite revendus aux pays d’origine des échantillons. pour le profit.

En 2006, NAMRU-2, qui était alors un centre collaborateur de l’OMS, a détecté un lot d’infections à H5N1 en Indonésie. Le gouvernement a expressément demandé que les échantillons soient partagés avec les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, qui étaient également liés à l’OMS, et que les Américains ne transmettent le matériel à personne d’autre. Néanmoins, le CDC, selon plusieurs rapports, les a remis à une base de données de séquençage au Laboratoire national américain de Los Alamos, qui a été conçu pour concevoir des armes nucléaires. Cela a exaspéré les Indonésiens, alimentant les inquiétudes quant au fait que les spécimens étaient utilisés à des fins militaires par le Pentagone et ajoutant de l’huile sur le feu. Frank L Smith III a cité un ancien employé du laboratoire de Jakarta dans son article de 2014 « Advancing Science Diplomacy: Indonesia and the US Naval Medical Research Unit » qui a déclaré qu’en partageant les spécimens avec le laboratoire de Los Alamos et Big Pharma, le CDC a effectivement « jeté [NAMRU -2] sous le bus.

En avril 2008, le ministre de la Santé de l’époque, Supari, a effectué une visite inattendue à NAMRU-2, parlant à la presse du manque de divulgation du laboratoire et du refus de discuter de ses conclusions avec le gouvernement indonésien.

La campagne du Dr Supari contre l’installation militaire américaine, ainsi que d’autres événements liés à celle-ci, faisaient la une des journaux nationaux, selon un homme qui souhaitait être désigné par le pseudonyme « Henry » et qui a été journaliste pour l’un des Les principaux médias indonésiens depuis près de 30 ans. Selon Henry, le bâtiment de NAMRU-2 a failli brûler au moment où le ministre Supari a commencé à exercer des pressions dessus. Alors que le feu a été rapidement éteint, la source est encore indéterminée. Il s’est rendu sur les lieux car il était chargé de couvrir l’histoire.

« Je me souviens de deux Bule [‘caucasien’, ‘étranger’ en indonésien – éd. Spoutnik] hommes au milieu d’une situation chaotique. Ils étaient loin et nous ne pouvions pas leur parler. Ils n’étaient pas des agents de sécurité, car les agents de sécurité à la porte (nous les appelons «anggota satuan pengaman») étaient des Indonésiens. Ils ne nous ont pas permis d’aller au-delà de la clôture de l’enceinte et nous ne pouvions voir l’installation que de loin », explique Henry. « Il semblait que l’incendie se situait dans la partie administrative de NAMRU, où tous les documents sont conservés. Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à ce fait à l’époque, mais avec le recul, cela peut sembler presque comme si quelqu’un voulait cacher quelque chose.

De Jakarta à DC : les mémos de WikiLeaks

Le NAMRU aurait été très important pour Washington. L’ambassade des États-Unis à Jakarta a transmis des centaines de rapports à la capitale américaine sur le statut juridique du NAMRU et les opérations du gouvernement indonésien liées au fonctionnement du laboratoire, selon certains des plus de 3 000 câbles diplomatiques américains divulgués par le site Web Wikileaks de Julian Assange en 2010.

Au printemps 2008, la mission américaine et la direction du NAMRU ont même organisé un point de presse sur les travaux du laboratoire dans le cadre d’une « offensive contre la désinformation ». Les Américains ont ensuite cherché à renoncer à la majeure partie de leur diplomatie publique au profit d’une tentative plus ciblée d’influencer les principaux politiciens et parlementaires indonésiens afin de maintenir le fonctionnement du laboratoire, selon une note envoyée au Département d’État par l’ambassadeur américain en Indonésie Cameron. Hume : « Le meilleur espoir de garder NAMRU-2 en Indonésie est de convaincre les principaux décideurs politiques de son utilité continue pour les deux pays », a écrit Hume.

Selon WikiLeaks, en juin 2009, l’ambassadeur des États-Unis à Jakarta, Cameron Hume, a envoyé cette note sensible mais non classifiée à Washington, expliquant l’importance de développer des liens dans le domaine des soins de santé avec Jakarta : « L’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde avec des pauvres. l’infrastructure de santé publique et les indicateurs reflétant la détérioration de la fourniture des services de santé de base. L’Indonésie est également un réservoir de maladies infectieuses émergentes, dont beaucoup sont préoccupantes au niveau international. Avec des communautés densément peuplées vivant en contact étroit avec le bétail et de nouvelles colonies empiétant sur les réservoirs de la faune, l’Indonésie crée des opportunités idéales pour l’émergence de nouvelles maladies infectieuses. En outre, la mauvaise prestation des services de santé entraîne également la réémergence d’anciennes maladies telles que la tuberculose résistante aux médicaments (tuberculose). https://wikileaks.org/plusd/cables/09JAKARTA1075_a.html

Selon les interceptions de Wikileaks, l’opposition du ministre Supari était devenue un problème majeur pour les États-Unis. La plupart des mémos liés au NAMRU l’ont reconnue par son nom. Le 12 juin 2009, des diplomates américains ont même proposé que leurs patrons de DC l’aident à la « gérer » en renforçant la coopération sanitaire américano-indonésienne, ce qui pourrait aider à sauver le laboratoire de Jakarta :

«Si elle est gérée correctement, Supari pourrait accepter NAMRU si elle est assurée de notre véritable intérêt à développer un nouveau modèle de laboratoire de recherche (plus grand et plus complet que NAMRU), elle pourrait alors être utile pour les extensions de visa pour le personnel NAMRU afin que les négociations sur le plus large l’engagement peut commencer », indique le mémo signé « North ».

Néanmoins, malgré la pression américaine, le ministre Supari a pu fermer NAMRU-2 avec la coopération des meilleurs diplomates et militaires indonésiens. Elle considère toujours l’installation comme une « menace pour la sécurité nationale », ajoutant qu’il y a « plusieurs choses qu'[elle] ne peut pas expliquer sur le rôle [du laboratoire] dans la pandémie de grippe aviaire, qui a finalement été annulée », mais sans entrer dans plus de détails.

Supari a soumis une lettre au gouvernement américain le 16 octobre 2009, annulant l’accord de 1970 sur NAMRU-2, et plus tard cette année-là, le ministère des Affaires étrangères a envoyé un avis officiel aux Américains indiquant que le site devait être fermé. En 2010, les visas indonésiens du personnel ont expiré et l’équipement du laboratoire a été transporté dans l’enceinte de l’ambassade des États-Unis.

La ministre Supari a démissionné fin 2009. Endang Rahayu Sedyaningsih, son successeur, aurait eu des contacts avec NAMRU-2 dans le passé mais a décidé de ne pas permettre la reprise officielle des activités du laboratoire à Jakarta.

Recherche dans la zone grise : au-delà de l’ère NAMRU-2

Le Commandement indo-pacifique américain (PACOM) ne décrit que vaguement les manipulations médicales découvertes par les journalistes de Detik comme des « événements de sensibilisation à la santé communautaire » dans le communiqué de presse final concernant l’exercice naval de 2016 à Padang, mais ne dit rien sur les canines enragées ou les échantillons de sang humain.

En avril 2005, Henry était invité sur l’USNS Mercy lorsqu’il a failli se noyer après un tsunami à Pulau Nias, dans la province du nord de Sumatra. Les Américains qui avaient envoyé le navire dans la région l’avaient invité à bord pour réparer ses lunettes brisées. Ils ont également demandé l’aide d’Henry pour localiser les patients que les chirurgiens de la marine américaine devaient opérer, car il connaissait l’anglais. Il décrit la procédure comme simple :

«Ils ont amené la plupart de leurs patients à bord d’un hôpital de Gunung Sitoli – la capitale de Pulau Nias Regency, où ils ont subi un dépistage – mais pas tous. L’officier m’a demandé si je pouvais les aider à trouver plus de patients pour des opérations – des opérations simples, tout sauf une chirurgie du cerveau, car le navire est en métal et ils ne pouvaient pas y faire d’IRM. Alors, je suis allé dans un village voisin pour demander si d’autres personnes avaient besoin d’aide. Et les Américains ont déployé leurs hélicoptères Sikorski SH-60 Seahawk pour les récupérer au village, les amenant directement au navire.

Selon l’analyse de Detik, le système de sélection des patients pour les procédures de l’USNS Mercy semble être devenu plus complexe en 2016, avec 100 % des cas impliquant une présélection médicale effectuée localement dans un hôpital fixe de Padang. Néanmoins, les auteurs ont écrit, citant des sources, que les Américains continuaient à enfreindre les règles locales, en particulier en ce qui concerne le transfert de spécimens malades, et n’avaient pas obtenu d' »autorisation de transfert de matériel » avant de transporter les échantillons à l’étranger.

Les journalistes ont déclaré qu’ils enquêtaient sur d’éventuelles futures violations des règles sanitaires indonésiennes par la marine américaine lors de l’exercice du Partenariat du Pacifique de 2018 dans un autre endroit, la province de Bengkulu, mais qu’aucune preuve de tels méfaits n’a été découverte jusqu’à présent.

Le Dr Supari a répondu par l’affirmative lorsqu’on lui a demandé si, sur la base des observations de l’équipe Detik, certains aspects de la recherche biologique par les Américains ou leurs filiales locales au profit des États-Unis pouvaient encore se dérouler sur le sol indonésien, et si le gouvernement du pays devrait enquêter sur la question. :

« Je pense que c’est vrai, l’activité de recherche existe toujours », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas le prouver, mais d’après ce que j’ai lu et entendu, des activités de recherche se poursuivent sous diverses formes de collaboration avec des instituts de recherche et des universités en Indonésie. Je pense que le gouvernement devrait en être conscient. »

L’USNS Mercy a fait son dernier arrêt à Padang lors des exercices du Partenariat du Pacifique de 2016. Par conséquent, les informations obtenues à partir d’un prélèvement de sang humain en Indonésie, ainsi que les chiens enragés prétendument récupérés à Padang, se sont probablement retrouvés dans le port d’attache américain du navire. de San Diego.

On ne sait toujours pas quel était le véritable objectif de ces modifications d’études médicales et biologiques lors d’un exercice d’intervention en cas de catastrophe. Il est également incertain que les États-Unis aient abandonné la recherche biologique liée à l’armée dans ce pays d’Asie du Sud-Est depuis la fermeture du laboratoire NAMRU-2.

Le traité de l’OMS est lié à un système mondial de passeport et d’identification numérique

L’OMS a récemment annoncé des plans pour un traité international sur la pandémie lié à un passeport numérique et à un système d’identification numérique. Réunie en décembre 2021 en session extraordinaire pour la deuxième fois seulement depuis la création de l’OMS en 1948, l’Assemblée de la santé de l’OMS a adopté une décision unique intitulée « Le monde ensemble« .

L’OMS prévoit de finaliser le traité d’ici 2024. Il visera à transférer l’autorité gouvernementale désormais réservée aux États souverains à l’OMS pendant une pandémie en liant juridiquement les États membres au Règlement sanitaire international révisé de l’OMS.

En janvier 2022, les États-Unis ont soumis des propositions d’amendements (lire ci-dessous) au Règlement sanitaire international de 2005, qui lient les 194 États membres de l’ONU, que le directeur général de l’OMS a acceptés et transmis aux autres États membres. Contrairement aux amendements à notre propre constitution, ces amendements ne nécessiteront pas un vote des deux tiers de notre Sénat, mais une majorité simple des États membres.

La plupart du public ignore totalement ces changements, qui auront un impact sur la souveraineté nationale des États membres.

Les modifications proposées comprennent, entre autres, les suivantes. Parmi les changements, l’OMS n’aura plus besoin de consulter l’État ou de tenter d’obtenir une vérification de l’État où un événement préoccupant signalé (par exemple, une nouvelle épidémie) se produirait avant de prendre des mesures sur la base de ces rapports (article 9.1).

Outre le pouvoir de déterminer une urgence de santé publique de portée internationale en vertu de l’article 12, l’OMS se verra accorder des pouvoirs supplémentaires pour déterminer une urgence de santé publique de portée régionale, ainsi qu’une catégorie appelée alerte sanitaire intermédiaire.

L’État concerné n’a plus besoin d’être d’accord avec la décision du directeur général de l’OMS selon laquelle un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Un nouveau comité d’urgence sera constitué à l’OMS, que le directeur général consultera à la place de l’État sur le territoire duquel l’urgence de santé publique de portée internationale s’est produite, pour déclarer l’urgence terminée.

Les amendements donneront également aux « directeurs régionaux » au sein de l’OMS, plutôt qu’aux représentants élus des États concernés, le pouvoir légal de déclarer une urgence de santé publique d’intérêt régional.

De plus, lorsqu’un événement ne répond pas aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale mais que le directeur général de l’OMS détermine qu’il nécessite une sensibilisation accrue et une éventuelle réponse de santé publique internationale, il peut décider à tout moment d’émettre une « alerte de santé publique intermédiaire ». » aux États et consulter le Comité d’urgence de l’OMS. Les critères de cette catégorie sont simples : « le Directeur général a déterminé qu’il fallait une sensibilisation internationale accrue et une éventuelle réponse internationale de santé publique ».

Grâce à ces amendements, l’OMS, avec le soutien des États-Unis, semble répondre aux barrages routiers que la Chine a érigés au début de la Covid. C’est une préoccupation légitime. Mais l’effet net des amendements proposés est un transfert de pouvoir des États souverains, y compris le nôtre, vers des bureaucrates non élus à l’OMS. La poussée de chacun des changements est vers des pouvoirs accrus et des pouvoirs centralisés délégués à l’OMS et loin des États membres.

Leslyn Lewis, membre du parlement canadien et avocate ayant une expérience internationale, a averti que le traité permettrait également à l’OMS de déterminer unilatéralement ce qui constitue une pandémie et de déclarer quand une pandémie se produit. « Nous aboutirions à une approche unique pour le monde entier », a-t-elle averti. Selon le plan proposé par l’OMS, les pandémies ne doivent pas nécessairement se limiter aux maladies infectieuses et pourraient inclure, par exemple, une crise d’obésité déclarée.

Dans le cadre de ce plan, l’OMS a engagé T-Systems, filiale allemande de Deutsche Telekom, pour développer un système mondial de passeport vaccinal, avec des plans pour relier chaque personne sur la planète à une identification numérique par code QR. « Les certificats de vaccination infalsifiables et vérifiables numériquement renforcent la confiance. L’OMS aide donc les États membres à mettre en place des réseaux de confiance nationaux et régionaux et une technologie de vérification », a expliqué Garret Mehl, chef du Département de la santé numérique et de l’innovation de l’OMS. « Le service passerelle de l’OMS sert également de pont entre les systèmes régionaux. Il peut également être utilisé dans le cadre de futures campagnes de vaccination et de dossiers à domicile.

Ce système sera universel, obligatoire, transnational et géré par des bureaucrates non élus dans une ONG capturée qui a déjà raté la réponse à la pandémie de Covid.

Aaron Kheriaty, ancien professeur de psychiatrie à l’École de médecine de l’UCI et directeur de l’éthique médicale à l’UCI Health, est chercheur principal au Brownstone Institute. Cet article a été initialement publié sur Brownstone Institute.

