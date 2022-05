Liste des 10 plus grandes mines d’or au monde

Les dix plus grandes mines d’or du monde se trouvent dans neuf pays, et vous trouverez ci-dessous une liste d’entre elles et leur production.

Des centaines de sociétés minières creusent pour trouver de l’or dans des dizaines de pays, faisant de l’extraction de l’or une activité mondiale.

Mais où se trouvent les plus grandes mines d’or du monde ?

Les 10 principales mines productrices d’or en 2021 étaient très diversifiées sur le plan géographique, comme l’illustre l’infographie ci-dessous, qui a été générée à l’aide des données de S&P Global Market Intelligence et des rapports des entreprises.

L’article utilise des données de production mondiales accessibles au public du World Gold Council pour calculer la part de production de chaque mine. Les pourcentages diffèrent légèrement de ceux calculés par S&P.

Les meilleures mines d’or en 2021

Neuf pays d’Amérique du Nord, d’Océanie, d’Afrique et d’Asie abritent les dix plus grandes mines d’or du monde.

En 2021, ils ont produit environ 13 millions d’onces d’or, soit environ 12 % de la production mondiale d’or.

Barrick Gold et Newmont Corporation, deux des plus grandes sociétés minières d’or au monde, ont annoncé une coentreprise historique au Nevada en 2019. Nevada Gold Mines, la société commune qui en résulte, est actuellement le plus grand complexe minier aurifère au monde, avec six mines produisant plus de 3,3 millions d’onces. d’or chaque année.

La mine publique de Muruntau en Ouzbékistan a produit un peu moins de 3 millions d’onces d’or, ce qui en fait la deuxième plus grande exploitation à ciel ouvert au monde. Muruntau représente plus de 80% de la production totale d’or de l’Ouzbékistan.

En 2021, seules les mines Grasberg et Olimpiada ont produit plus d’un million d’onces d’or. Grasberg est la troisième plus grande mine d’or au monde, ainsi que l’une des plus grandes mines de cuivre au monde. Olimpiada, qui appartient au magnat russe des mines d’or Polyus, possède une réserve d’or d’environ 26 millions d’onces.

Polyus vient d’être nommé le plus grand mineur d’or au monde en termes de réserves, avec plus de 104 millions d’onces d’or prouvées et probables détenues dans tous les gisements.

Quelle est la rentabilité de l’extraction de l’or ?

Depuis 2016, le prix de l’or a augmenté d’environ 50 % et il se situe désormais près du niveau record de 2 000 dollars l’once.

C’est une excellente nouvelle pour les mineurs d’or, qui ont vu leurs marges bénéficiaires atteindre de nouveaux sommets en 2020. Les mineurs d’or gagneront en moyenne 828 $ par once d’or extraite en 2020, bien plus que le précédent record de 666 $/oz établi en 2011.

Avec des taux d’inflation dans certains pays atteignant des sommets depuis une décennie, l’extraction de l’or pourrait être un secteur à surveiller, surtout si l’on considère l’histoire de l’or comme une couverture traditionnelle contre l’inflation.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia