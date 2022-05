Chronologie de la fusillade dans une école au Texas : ce que nous savons jusqu’à présent

Lors d’une conférence de presse le 27 mai, McCraw a déclaré que c’était la « mauvaise décision » de ne pas affronter Ramos plus tôt. Voici une chronologie de la fusillade dans une école du Texas et ce que nous en savons jusqu’à présent.

Le 24 mai, 19 enfants et deux enseignants ont été assassinés lors d’une fusillade à la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas. Au moins 17 autres, dont des enfants, ont été blessés mais ne sont pas morts.

Après la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, il s’agit de la deuxième fusillade la plus meurtrière de l’histoire de l’école K-12 au pays.

Salvador Ramos, 18 ans, a été reconnu comme le tireur qui a perpétré l’attaque. Il a été tué par balle vers 11 h 30 ce jour-là, 90 minutes seulement après son arrivée à l’école.

Ramos, un décrocheur du secondaire, n’avait aucun antécédent criminel ou de santé mentale dont les responsables étaient au courant. Les autorités enquêtent toujours sur les événements entourant la fusillade mortelle, de sorte que sa motivation n’est pas claire.

Un représentant du Texas Department of Public Safety (DPS), le directeur régional du sud du Texas, Victor Escalon, a déclaré lors d’une conférence de presse le 26 mai à Robb Elementary que Ramos semblait être entré sans encombre dans un bâtiment scolaire avant l’attaque, contrairement aux informations précédentes. des histoires selon lesquelles il avait été interpellé par un agent de sécurité de l’école à l’extérieur de l’école.

Ce qui suit est une chronologie approximative de ce qui est disponible jusqu’à présent, y compris des faits sur les circonstances qui ont conduit au massacre ainsi que des histoires contradictoires.

Avant le 24 mai

Le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) a confirmé le 25 mai lors d’un briefing aux sénateurs de l’État du Texas que Ramos avait eu 18 ans le 16 mai et avait acquis deux armes à feu semi-automatiques séparément les 17 et 20 mai, selon KHOU. Le 18 mai, il a également acheté 375 cartouches de 5,56 munitions, selon l’ATF.

Jour de l’attaque

Les enfants et leurs parents avaient assisté à un événement du tableau d’honneur à Robb Elementary auparavant dans la journée du 24 mai.

11h00.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré lors d’une conférence de presse le 25 mai que Ramos avait posté trois fois sur Facebook dans les 30 minutes précédant son arrivée à l’école Robb Elementary. Dans son premier message sur Facebook, il a dit qu’il allait tirer sur sa grand-mère. Dans le deuxième message, il a déclaré qu’il avait tiré sur sa grand-mère, et dans le troisième, il a déclaré qu’il tirerait sur une école primaire, mais n’a pas mentionné laquelle. Selon Abbott, le troisième message a été affiché 15 minutes avant l’arrivée de Ramos à l’école.

Les publications étaient en fait des messages, selon Meta, la société mère de Facebook.

« Il s’agit en fait d’un message … à quelqu’un d’autre avec qui il a eu une conversation », a déclaré vendredi le directeur du Texas DPS, Steven McCraw.

Le 25 mai, Ramos, qui avait emménagé avec sa grand-mère en mars, lui a tiré une balle dans le visage et l’a laissée dans un état critique avant de fuir la maison et de parcourir 2,29 miles jusqu’à Robb Elementary, selon McCraw.

Après avoir été abattue, la grand-mère, 66 ans, a traversé la rue chez un voisin pour obtenir de l’aide. Il a déclaré qu’elle avait également signalé Ramos au service de police. McCraw a déclaré qu’elle avait été transportée par avion dans un hôpital de San Antonio.

11h28

Selon les autorités judiciaires, Ramos s’est écrasé dans un fossé près de l’école alors qu’il conduisait la camionnette de sa grand-mère. Il est sorti du côté passager du camion, tenant une arme d’épaule et un sac dont les responsables ont par la suite confirmé qu’il contenait les munitions, selon des témoins.

Avant de continuer vers l’école, Ramos a tiré deux coups de feu sur deux témoins à l’extérieur d’un salon funéraire de l’autre côté de la rue.

Il a ensuite escaladé une clôture dans une aire de stationnement et a tiré « plusieurs fois » sur l’école, selon Escalon.

Les deux témoins ont pris la fuite indemnes.

Le 25 mai, le porte-parole du DPS du Texas, le lieutenant Chris Olivarez, a informé CBS News que le DPS du Texas avait reçu des appels des forces de l’ordre locales au sujet de l’entrée de Ramos dans l’école à cette époque.

11h30 du matin.

Un appel au 911 est passé concernant un accident d’automobile impliquant un homme armé.

Lors d’une conférence de presse le 27 mai, McCraw a affirmé que le suspect était arrivé sur le parking de l’école et avait commencé à tirer sur l’école.

Au salon funéraire, des véhicules de police s’approchent.

Selon McCraw, le responsable des ressources scolaires qui était initialement soupçonné d’avoir confronté le suspect a en réalité été confronté à une personne, mais c’était un enseignant, pas le suspect. L’agent a ensuite conduit juste devant le sujet.

11h33

Selon McCraw, le tireur de 18 ans est entré dans le côté ouest de la Robb Elementary School.

Un instructeur avait maintenu la porte ouverte.

Le suspect ouvre le feu dans l’une des deux pièces : la chambre 111 ou la chambre 112.

Il se déplace rapidement dans les salles de classe adjacentes, tirant sur les enseignants et les élèves.

Au total, plus de 100 coups de feu ont été tirés.

11h35

Trois policiers, suivis d’un autre groupe de flics et d’un adjoint du shérif, entrent par la même porte que Ramos a utilisée. Les balles frôlant les premiers flics ont fait des blessés.

Aucun des agents ne tente d’entrer dans la salle de classe en défonçant la porte.

11h44

Selon Escalon, d’autres flics sont entrés dans le bâtiment. Les personnes qui se trouvaient à l’intérieur ont été évacuées par certains.

À un moment donné, il y avait jusqu’à 19 agents dans le couloir.

12h03

Ramos avait envahi la chambre 112, selon un appelant du 911.

La conversation a duré une minute et 23 secondes.

12h10

Elle a rappelé et m’a informé qu’un certain nombre de personnes étaient décédées.

12h13

L’appelant était de nouveau en ligne.

12h15

Des membres de l’unité tactique de patrouille frontalière arrivent quelques minutes plus tard, armés de boucliers.

12h16

La même femme a rappelé pour informer que huit ou neuf étudiants étaient encore en vie.

12h19

De l’intérieur de la pièce, un autre appelant a composé le 911. Par le téléphone, trois coups de feu ont pu être entendus.

12h36

Un autre appel au 911 a été effectué. Cela a duré 21 secondes.

12h43

Un autre appel au 911 a été effectué.

12h47

Un autre appel au 911 a été effectué.

12h50

Les agents défoncent la porte de la salle de classe et tirent sur le suspect.

Conséquences

Les corps de toutes les 21 victimes de l’incident ont ensuite été découverts dans la même salle de classe. Le 26 mai, ils avaient tous été reconnus.

L’ATF a vérifié le 25 mai que Ramos avait utilisé un fusil Daniel Defence DDM4 V7 lors de la fusillade, selon KHOU. Le Daily Dot a obtenu un reçu pour l’achat le 24 mai, après le tournage. Selon le point de vente, Daniel Defence, un fabricant d’armes basé en Géorgie qui vend des armes en ligne, semble transporter des armes à des revendeurs agréés qui terminent ensuite la transaction.

L’autre fusil, un Smith & Wesson M&P 15, a été découvert sur le sol à l’extérieur de la camionnette après la fusillade, selon les responsables de l’application des lois de l’État et du gouvernement fédéral, rapporte NBC News.

Le 26 mai, des journalistes ont interrogé Escalon sur les raisons pour lesquelles les officiers étaient incapables d’arrêter Ramos plus tôt, ainsi que sur ce qu’ils faisaient entre 11h44 et 12h45. Il a répondu qu’il avait « pris en considération toutes ces questions » et qu’il souhaitait partager les mises à jour plus tard.

Lors d’une conférence de presse le 27 mai, McCraw a déclaré que c’était la « mauvaise décision » de ne pas affronter Ramos plus tôt.

Il a déclaré que « le commandant sur place à l’époque pensait qu’il était passé d’un tireur actif à un sujet barricadé ».

Ramos est entré dans l’école par une porte ouverte par un enseignant quelques instants auparavant, a-t-il déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia