Des médecins néo-zélandais s’expriment sur les décès consécutifs à la vaccination – « Demandons à notre police et à nos députés de mettre un terme à cela maintenant! »

Mardi, New Zealand Doctors Speaking Out with Science (« NZDSOS ») a publié une lettre ouverte sur la nécessité d’enquêter sur les décès consécutifs à la vaccination, dont « une version non expurgée est en cours de préparation pour la police ».

NZDSOS est un groupe de médecins, dentistes, pharmaciens et vétérinaires et a formé des alliances avec d’autres groupes à la fois localement et internationalement : « Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes l’un des nombreux.

« Nous appelons ENCORE la police, dirigée par Andrew Coster, et nos députés, à intervenir pour protéger le peuple », déclare le NZDSOS dans sa lettre intitulée « Décès après la vaccination COVID-19« .

Il y a un fardeau choquant de décès et de blessures à la suite des vaccins Covid-19, en soi et par rapport à tout autre traitement ou vaccin des temps modernes. Nous signalons de nombreux cas qui EXIGENT une enquête appropriée, comme il sied à tout médicament dépourvu d’études de sécurité. Nos systèmes de surveillance ont été désactivés afin de masquer l’étendue des dommages. La déclaration des événements indésirables N’EST PAS OBLIGATOIRE, et cela seul compromet toute tentative de présenter les injections comme sûres. Des enfants et des jeunes meurent et souffrent particulièrement de lésions cardiaques (bien que de nombreuses personnes âgées en bonne santé soient également décédées), tandis que leur risque de covid-19 est particulièrement faible. Nous croyons qu’on nous ment. Nous présentons de nombreux cas à mi-chemin de ce post. Décès suite à la vaccination COVID-19 : Décès par les régulateurs, que pouvons-nous dire et faire de plus ? NZDSOS, 24 mai 2022

Health Forum New Zealand, un groupe communautaire de bénévoles, tient à jour une base de données des décès et des blessures suite aux injections de Covid, « The Citizen’s Database : Deaths & Injuries » (« Citizen’s Database »). La base de données a été construite principalement à partir de notifications par des proches, des amis et des agents de santé de personnes décédées suite aux injections de Covid.

Les volontaires du Forum Santé ont une formation dans les domaines de la santé, des sciences et des technologies de l’information, et ont reçu une formation et un soutien de la part de professionnels de l’épidémiologie et des bases de données. « Les volontaires qui rassemblent les rapports travaillent dur pour vérifier leur exactitude, et il faut souvent des mois pour obtenir les détails complets ou importants », indique la lettre de NZDSOS.

La base de données des citoyens est le résultat d’un manque alarmant de réponse officielle à la tendance claire des dommages importants causés par le programme d’injection de Pfizer. Des enfants et des adultes de tous âges continuent de mourir et d’être blessés en nombre effroyable dans le monde et ici, chez nous. La base de données des citoyens : décès et blessures, NZDSOS

« Il est absolument essentiel qu’une sorte de registre soit conservé car le produit est expérimental, les systèmes de signalement du monde entier montraient déjà des signaux très alarmants avant même le début de notre déploiement en Nouvelle-Zélande, et ceux-ci ont continué à le faire. Plus étonnant encore, il n’est pas obligatoire pour les agents de santé de signaler les effets secondaires des vaccins ici en Nouvelle-Zélande. En fait, il est vrai de dire que nous manquons d’un régime efficace de pharmacovigilance entièrement pour cette seule raison, étant donné qu’il s’agit d’un essai expérimental de médicament », note la lettre de NZDSOS.

Au moment d’écrire ces lignes, la Citizen’s Database avait enregistré près de 500 décès post-injections Covid. À la fin de leur lettre ouverte, NZDSOS répertorie environ un tiers de ces décès. « Notez combien de personnes décédées sont jeunes, voire des enfants, et souffrent de morts subites et inattendues, généralement à cause de caillots sanguins affectant le cerveau ou le cœur », écrit le NZDSOS.

Après avoir énuméré plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, y compris une section intitulée «Blood Money?», NZDSOS répond à la question: Mettez tout cela ensemble et qu’avez-vous?

NZDSOS : Décès suite à la vaccination COVID-19, 24 mai 2022

Le NZDSOS conclut : « Il y a une crise humanitaire en évolution, et le gouvernement, la police, l’industrie des vaccins et la plupart des médecins sont perdus en mer. Pour l’amour de Dieu, les gens, faisons en sorte que nos policiers et nos députés mettent un terme à cela maintenant !

À peu près à mi-chemin de leur lettre, NZDSOS a consacré une section destinée à la police (voir ci-dessous).

À la police néo-zélandaise, qui connaît les vrais noms des patients, nous disons ceci :

Il ne suffit pas de se cacher derrière des institutions gouvernementales apparemment contrôlées, défaillantes ou corrompues.

Vous êtes ici pour défendre le bien public. Période. Vous êtes censé distinguer le mal du bien ; mensonges de la vérité.

Vous avez ignoré 3 lettres ouvertes de nos collègues juristes discutant des méfaits des vaccins et alléguant une grave contamination par les vaccins. Les preuves que nous avons soumises qui allèguent la même chose et suggérant un manquement criminel de la part de l’organisme de réglementation Medsafe ont été démenties par les commandants de police, qui affirment qu’elles n’atteignent pas une norme représentant un préjudice. Oui, tout cela est en effet « absurde ». Ils s’abritent derrière la responsabilité de Medsafe d’enquêter mais ils refusent d’agir face à son inaction. Comme nous l’avons déjà dit, votre personnel vacciné appartient à l’ensemble des citoyens qui reçoivent ces produits contaminés.

Nous alléguons la mort par échec réglementaire, comme vous le savez. Vous verrez dans les rapports de décès résumés (représentant un tiers des plus de 450 disponibles) qu’il y a des allégations de professionnels et de policiers s’écartant des processus habituels qui devraient suivre un éventuel décès suite à un traitement médical. Bien sûr, la liste non expurgée que nous vous remettons est absolument confidentielle, sauf si nécessaire pour vos enquêtes formelles.

Si un être humain peut se comporter de manière compromise dans des organisations où le contrôle et l’intimidation viennent d’en haut, il est très probable – inévitable même – que beaucoup d’autres le feront aussi, permettant ainsi une collusion à l’échelle du système qui peut ne pas être évidente pour l’individu. acteurs, qui se voient « juste un rouage dans la roue ». Certaines de ces personnes ressentent une culpabilité personnelle ou collective, donc un instinct de persévérer, de se taire, permis par leurs supérieurs et d’être bien trop profond pour se retirer ou s’exprimer à ce stade. Nous avons parlé à quelques travailleurs qui sont convaincus que leur vie serait en danger s’ils rendaient public, même avec les lois de protection des dénonciateurs. Quelques-uns prétendent qu’ils ont des précédents pour ces points de vue, ce qui est vraiment choquant pour nous d’entendre. Puissent ces personnes disposer d’une arène sûre dans laquelle raconter leurs histoires bientôt.

De nombreuses preuves ont été versées au dossier numéro 220215/0669. En voici d’autres. Nous alléguons une fraude sur le test PCR. Cette preuve a maintenant un an, mais le Dr Jessica Rose, une statisticienne, vient d’utiliser la machine Wayback pour montrer le nettoyage en temps réel des preuves incriminantes de pré-planification.

Ici, chez nous, par le biais des demandes de la loi sur l’information officielle ; en suivant le parcours des déclarations individuelles faites au CARM ; et en interrogeant les personnes impliquées, nous disons qu’il y a suffisamment de tromperie, de déni, d’obscurcissement et d’opacité pour suspecter la dissimulation de preuves de préjudices, même jusqu’à la suppression des rapports de blessures faits par les patients directement à Medsafe et au ministère de la Santé lui-même. Nous savons que le ministère de la Santé présélectionne les rapports de blessures et en supprime certains avant d’envoyer le reste au Center for Adverse Drug Monitoring (CARM), une organisation privée dirigée par le professeur Michael Tatley de l’Université d’Otago. Lui et le ministère de la Santé disent chacun que l’autre a la responsabilité finale de l’attribution du vaccin à la blessure, mais il existe d’autres acteurs individuels, des comités et des mécanismes apparents de «boîte noire» pour compliquer davantage les choses.

Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement interroger le registre de vaccination Covid (CIR) du gouvernement et vérifier par recoupement avec le registre des naissances et des décès. Ou nous le ferons si vous pouvez nous donner accès aux données brutes. Mais nous voyons que vous êtes occupé à recruter vos nouveaux « forceurs Covid » pour commencer le 1er septembre. Ne serait-il pas préférable de former plus de détectives pour enquêter sur tous ces décès et trouver les criminels responsables ? Ou sont-ils en quelque sorte protégés?

Ce qui précède sont quelques extraits d’une longue lettre remplie d’informations importantes. Veuillez lire la lettre complète, « Décès après la vaccination COVID-19 », ICI, surtout si vous êtes en Nouvelle-Zélande ou si vous avez des amis ou de la famille qui y vivent.

