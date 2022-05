Le COV-ID ‘VACCINE’ et le PFIZER SECRET REPORT [C’est la publication d’une Bombe] (Prof. M. Chossudovsky)

(revue des commandes mondiales)

Le COV-ID ‘VACCINE’ et le SECRET PFIZER REPORT Bombshell Release

Rapport « secret » de Pfizer sur le vaccin Covid.

Au-delà de l’homicide involontaire. Les preuves sont accablantes.

Le vaccin devrait être immédiatement retiré dans le monde entier

Vidéo : Entretien avec Caroline Mailloux, Lux Media : le professeur Michel Chossudovsky sur le rapport « secret » de Pfizer propose une stratégie et une procédure légale pour affronter les grandes sociétés pharmaceutiques en vue de retirer le vaccin Covid-19 dans le monde

L’interview du professeur Michel Chossudovsky porte sur le rapport confidentiel de Pfizer publié dans le cadre d’une procédure d’accès à l’information (FOI).

Le rapport est une bombe. Le vaccin a été lancé à la mi-décembre 2020. Fin février 2021, « Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 déclarations de décès prétendument causés par le vaccin et des dizaines de milliers d’événements indésirables signalés, dont 23 cas d’avortements spontanés sur 270 grossesses et plus de 2 000 rapports de troubles cardiaques.

Ce rapport confidentiel de Pfizer fournit des données sur les décès et les événements indésirables enregistrés par Pfizer depuis le début du projet de vaccin en décembre 2020 jusqu’à fin février 2021, soit une très courte période (au plus deux mois et demi).

Ce que contient le rapport « confidentiel » de Pfizer, ce sont des preuves détaillées des impacts du « vaccin » sur la mortalité et la morbidité. Ces données qui émanent de la « Bouche du Cheval » peuvent désormais être utilisées pour affronter ainsi que formuler des procédures judiciaires contre Big Pharma, les gouvernements, l’OMS et les médias.

Vidéo : Pfizer a un casier judiciaire. Est-ce pertinent ?

Règlement de fraude médicale de 2,3 milliards de dollars en 2009. Département américain de la justice

Par Prof Michel Chossudovsky / Global Research, 29 mai 2022 https://www.globalresearch.ca/video-pfizer-2009-medical-fraud-settlement-us-justice-department/5738790

Le ministère de la Justice annonce le plus grand règlement de fraude dans le domaine des soins de santé de son histoire

Pfizer paiera 2,3 milliards de dollars pour un marketing frauduleux

WASHINGTON – Le géant pharmaceutique américain Pfizer Inc. et sa filiale Pharmacia & Upjohn Company Inc. (ci-après ensemble « Pfizer ») ont convenu de payer 2,3 milliards de dollars, le plus grand règlement de fraude en matière de soins de santé de l’histoire du ministère de la Justice, pour résoudre les problèmes criminels et responsabilité civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques, a annoncé aujourd’hui le ministère de la Justice.

Pharmacia & Upjohn Company a accepté de plaider coupable à une violation criminelle de la loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques pour avoir mal étiqueté Bextra avec l’intention de frauder ou d’induire en erreur. Bextra est un médicament anti-inflammatoire que Pfizer a retiré du marché en 2005. En vertu des dispositions de la Food, Drug and Cosmetic Act, une entreprise doit spécifier les utilisations prévues d’un produit dans sa demande de nouveau médicament auprès de la FDA. Une fois approuvé, le médicament ne peut être commercialisé ou promu pour des utilisations dites « hors AMM », c’est-à-dire toute utilisation non spécifiée dans une demande et approuvée par la FDA.

Pfizer a promu la vente de Bextra pour plusieurs utilisations et dosages que la FDA a spécifiquement refusé d’approuver en raison de problèmes de sécurité. La société paiera une amende pénale de 1,195 milliard de dollars, la plus importante amende pénale jamais infligée aux États-Unis pour quelque affaire que ce soit. Pharmacia & Upjohn perdra également 105 millions de dollars, pour une résolution pénale totale de 1,3 milliard de dollars.

Dans le cadre du règlement, Pfizer a également accepté de conclure un vaste accord d’intégrité d’entreprise avec le Bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cet accord prévoit la mise en place de procédures et d’examens pour éviter et détecter rapidement un comportement similaire à celui qui a donné lieu à cette affaire.

Accéder au document complet https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history

COVID-19 MONDE P(L)ANDÉMIQUE : DESTRUCTION TECHNIQUE ET PILLAGE DES SOCIÉTÉS CIVILES

