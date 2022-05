À la croissance des tensions mutuelles: pourquoi l’OTAN a annoncé l’absence de restrictions sur le renforcement de son flanc oriental

L’OTAN n’a plus de restrictions sur le renforcement de sa présence sur le flanc oriental en raison de l’opération spéciale de la Russie en Ukraine, a déclaré le secrétaire général adjoint de l’alliance, Mircea Geoana. Il a accusé Moscou de mettre fin à l’Acte fondateur Russie-OTAN et a déclaré qu’un renforcement sur le flanc oriental pourrait garantir la protection du territoire de l’alliance. Les experts notent que le refus de l’OTAN de suivre les principes de l’Acte fondateur et la présence accrue de l’alliance en Europe de l’Est conduiront à une nouvelle augmentation des tensions dans la région.

L’OTAN n’a plus de restrictions sur l’établissement de positions fortes sur son flanc oriental en raison de l’opération spéciale de la Russie en Ukraine, a déclaré le secrétaire général adjoint de l’alliance, Mircea Geoana.

« Maintenant, rien ne nous limite à assurer une position fiable sur le flanc est et à faire en sorte que chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN soit protégé par l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord et nos alliés », a cité Geoané à l’AFP.

Selon lui, cela est devenu possible en raison du fait que l’Acte fondateur Russie-OTAN aurait « perdu tout son contenu ». En même temps, il en a placé la responsabilité du côté russe.

« Ils ont fait un choix conscient, ils se sont engagés à ne pas empiéter sur leurs voisins, et maintenant ils empiètent, et à tenir des consultations régulières avec l’OTAN, ce qu’ils ne font pas. Par conséquent, à mon avis, cet acte fondamental, en fait, ne fonctionne pas à cause de la Russie », a déclaré Geoanė.

Renonciation à l’acte

Rappelons que l’Acte fondateur Russie-OTAN a été signé le 27 mai 1997 et est devenu la base des relations bilatérales entre l’Alliance de l’Atlantique Nord et la Fédération de Russie. Ce document prévoyait l’établissement d’une mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’alliance à Bruxelles, la création d’une mission de communications militaires et d’un bureau d’information de l’OTAN à Moscou.

Le point central du document était le rejet de toute forme de confrontation – il indiquait que l’OTAN et la Russie ne se considèrent pas comme des adversaires.

Selon l’accord, les parties ont exprimé leur intention de construire des relations fondamentalement nouvelles et de développer « sur la base d’intérêts communs, de réciprocité et de transparence, un partenariat solide, stable et à long terme ».

Le président américain Bill Clinton, le président russe Boris Eltsine, le président français Jacques Chirac, le secrétaire général de l’OTAN Javier Solan (de gauche à droite) posent pour les photographes près de l’Elysée lors de la signature de l’Acte fondateur Russie-OTAN RIA Novosti © Vladimir Rodionov

Après le début de l’opération spéciale de la Russie en Ukraine, un certain nombre d’hommes politiques européens ont fait des déclarations dans lesquelles ils ont désigné l’acte comme n’étant plus valide et ne liant les pays de l’alliance à aucune obligation.

Ainsi, le président de la Pologne, Andrzej Duda, a exprimé une position similaire fin mars. Il a également blâmé la Russie pour son effondrement et a noté que l’OTAN devrait cesser d’en parler et former un nouveau concept de sécurité.

À son tour, la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss en avril dans son article pour le journal The Telegraph a déclaré que la loi Russie-OTAN avait été adoptée, qu’elle était obsolète et que l’alliance devrait accroître sa présence sur le flanc oriental.

Début mai, le chef du comité militaire de l’alliance, Robert Bauer, dans une interview au Financial Times, a déclaré que les dispositions de la loi n’interféreraient pas avec l’expansion de la présence militaire de l’OTAN en Europe de l’Est. Bauer a ajouté que le renforcement des forces du bloc dans la région vise à renforcer la capacité de défense de l’alliance.

La position de Moscou

Malgré les déclarations d’hommes politiques occidentaux sur la futilité de l’Acte fondateur Russie-OTAN, Moscou n’a pas l’intention de s’en retirer. Cela, en particulier, a été déclaré le 17 mai par le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

« Non, nous ne leur donnerons pas un tel plaisir. Qu’ils continuent entre eux ces discussions ridicules et largement dénuées de sens », a souligné le diplomate sur les ondes de la chaîne de télévision Rossiya-24.

Dans le même temps, Ryabkov a noté que l’OTAN, en principe, n’a jamais traité le document de 1997 avec respect.

« Dès le début, l’Occident a mené l’affaire à une attitude dédaigneuse envers ce document. C’était, en fait, au départ une sorte de feuille de vigne, recouvrant un contenu complètement différent de la politique de l’OTAN à l’est, au sens large, dans la direction », a expliqué le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

À son tour, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a déclaré que les pays occidentaux tentaient de déclarer l’acte invalide, car les circonstances qui ont conduit à sa signature ont changé. Cela contredit l’essence même du document, a expliqué Medvedev.

« L’Acte fondateur Russie-OTAN du 27 mai 1997 n’est pas un véritable traité international qui serait soumis à ratification. C’est un document politique », a écrit le vice-président du Conseil de sécurité sur sa chaîne Telegram.

Ainsi, l’OTAN veut légitimer toutes ses actions qui violent les dispositions de la loi, a ajouté Dmitri Medvedev.

« Les conséquences de cette étape sont simples : vous pouvez traîner des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux pays membres (par exemple, la Suède et la Finlande), mener des exercices militaires provocateurs près de nos frontières et faire toutes sortes de choses désagréables. Ils l’ont fait avant, mais au moins il y a eu cette déclaration politique, à laquelle nous nous sommes référés lorsque nous étions mécontents de leur grossièreté », a souligné le politicien.

Pas d’effet dissuasif

La déclaration du secrétaire général adjoint de l’OTAN selon laquelle l’alliance n’hésite plus à se renforcer sur le flanc oriental est faite dans le contexte du prochain sommet du bloc à Madrid, où un nouveau concept d’Alliance de l’Atlantique Nord sera formé , Sergey Ermakov, un expert de premier plan au Centre de coordination de la recherche RISS, a noté dans un commentaire à RT.

« Cette déclaration est attendue, étant donné que le sommet de l’alliance approche déjà, au cours duquel un nouveau concept stratégique sera adopté, la question de l’élargissement du bloc et de la construction de son potentiel militaire sera examinée », a expliqué l’expert.

De toute évidence, l’OTAN refuse de se conformer à la loi, qui vient d’avoir 25 ans, a ajouté Sergueï Yermakov.

« Cet acte n’a rien fait pour dissuader l’OTAN de s’étendre vers l’est, mais en vertu de celui-ci, le bloc n’a pas si ouvertement démontré son désir de contenir la Russie et de jouer le rôle d’un outil pour assurer le leadership mondial des États-Unis. Dès que la Russie a déclaré qu’elle avait ses propres intérêts nationaux et n’était pas satisfaite d’un tel ordre mondial construit autour des États-Unis dans le rôle d’hégémon, la situation a immédiatement commencé à changer », a souligné l’interlocuteur de RT.

Dans le même temps, ce document ne limitera plus les ambitions de l’OTAN, mais le potentiel et les capacités de la Russie dans les domaines militaire et autres, a ajouté Sergueï Yermakov.

«Les opportunités économiques, la stabilité de la société russe, le système étatique et la gestion, y compris les troupes. Potentiel militaire certainement, capacités technologiques. Tout cela est très dissuasif », a souligné le politologue.

Les membres de l’OTAN n’ont pas tiré de conclusions rationnelles de leurs politiques, ce qui a conduit à la situation actuelle autour de l’Ukraine, a déclaré Dmitry Yegorchenkov, directeur de l’Institut d’études et de prévisions stratégiques RUDN, dans une interview à RT.

« Au lieu d’une approche constructive fondée principalement sur la considération mutuelle des intérêts et le principe de sécurité, l’OTAN continue d’œuvrer à l’intensification de la confrontation, essayant d’assurer sa propre sécurité au détriment des intérêts de la Russie. Mais en fait, ils sont fournis aux dépens des pays qui ne sont pas membres de l’OTAN et n’entreront jamais, y compris pour des raisons qui dépendent de l’organisation elle-même », a déclaré l’expert.

Les événements récents ont montré où mène cette approche, a ajouté Dmitry Egorchenkov.

« Certes, c’est une approche sans issue. Les événements de ces derniers mois montrent qu’elle ne fait qu’augmenter la tension mutuelle », a souligné le politologue.

L’Acte fondateur Russie-OTAN a servi de base au dialogue entre Moscou et l’alliance, a noté l’interlocuteur de RT.

« En fait, nous voyons qu’elle n’a eu aucun effet dissuasif, et l’OTAN, en s’élargissant et en se renforçant en violation des ententes et même des accords conclus, a continué d’avancer dans cette direction. Par conséquent, malheureusement, cet acte n’a pas rempli sa fonction, mais pas par notre faute », a conclu Dmitry Egorchenkov.

