La Russie développe un nouveau test pour détecter le « virus MonkeyPox », puis crée le vaccin contre la MonkeyPox en moins de 30 jours

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

En août 2020, la Russie a choqué le monde en annonçant qu’elle avait développé le premier vaccin au monde contre le « nouveau » coronavirus, se réjouissant apparemment d’avoir battu les Américains sur le marché.

Il a été nommé «Spoutnik V», rappelant aux Américains qu’ils ont été les premiers à lancer une fusée dans l’espace à l’époque de la guerre froide dans la course au programme spatial avec les États-Unis dans les années 1960. C’était aussi apparemment une simulation de «l’opération Warp Speed» de Trump, qui était encore à des mois de la production de son premier vaccin COVID-19. Voir:

La Russie choque le monde en approuvant le premier vaccin COVID – Les grandes sociétés pharmaceutiques font une crise de colère – Vont-elles appliquer les mêmes critiques à leurs propres vaccins ?

Donnant de nouveaux signes maintenant que le « virus de la variole du singe » est la nouvelle pandémie qui va être déployée dans le monde pour semer la peur et vendre des vaccins, la Russie a annoncé ce mois-ci (mai 2022) qu’elle avait développé un nouveau test pour prétendument détecter le virus de la variole du singe, puis peu de temps après, ils ont annoncé un nouveau vaccin antivariolique à base de gènes qui aurait été développé en moins de 30 jours et qui fonctionnerait également contre la variole du singe.

En plus de ce « nouveau » vaccin contre la variole, une société pharmaceutique d’un vaccin antivariolique existant en Russie vient d’annoncer qu’elle peut produire jusqu’à 10 millions de doses ou plus par an.

Edward Slavsquat, un journaliste américain vivant à Moscou, rend compte de ce nouveau développement sur son site Substack.

La Russie crée un vaccin génétique contre la variole

Développé en moins de 30 jours. Sûr et efficace.

Par Edward Slavsquat

La semaine dernière, nous avons signalé que le Centre scientifique d’État russe pour la virologie et la biotechnologie (« Vector ») avait créé un test pour le monkeypox dans le but « d’aider l’Organisation mondiale de la santé à développer des méthodes avancées de diagnostic rapide ».

Cependant, un triomphe encore plus impressionnant de la santé publique a en quelque sorte échappé à notre radar.

Le 18 mai, Rossiyskaya Gazeta a révélé que Vector enregistrait un vaccin contre la variole de « quatrième génération » :

Le vaccin OrthopoxVac est une préparation à base d’un virus de la vaccine vivant affaibli pour la prévention de la variole et des maladies causées par des orthopoxvirus apparentés. Rospotrebnadzor [l’agence fédérale qui exploite Vector] a expliqué : « Le vaccin a été obtenu en « désactivant » successivement six gènes de virulence dans le virus d’origine et est une composition génétique qui forme une immunité stable et en même temps a un profil d’innocuité élevé. »

Anna Popova, la chef de Rospotrebnadzor et également la nounou de facto COVID de la Russie, a fait une mise à jour intéressante le 25 mai.

Selon Popova, il n’est actuellement pas nécessaire de procéder à une inoculation de masse pour se protéger contre le fléau du monkeypox. Elle a en outre déclaré que toute personne ayant reçu un vaccin contre la variole est à l’abri de cette nouvelle menace potentielle pour la santé.

Cela semble… raisonnable ?

Mais ensuite, elle a ajouté ceci :

Trois vaccins contre la variole sont enregistrés en Russie, qui fonctionnent tous bien, mais « chacun d’eux est très difficile à tolérer [un euphémisme étrange pour ‘effets secondaires’] », a déclaré Popova. « De plus, Vector a développé une nouvelle génération de vaccin réactogène qui ne provoque pas de fortes réactions, et il y a trois semaines, il a été soumis pour enregistrement au ministère de la Santé. Les documents ont été soumis, le dossier complet pour l’enregistrement », a-t-elle déclaré et ajouté qu’elle est actuellement à la recherche d’un partenaire pour la production en Russie.

Oui. Pour résumer : il n’est actuellement pas nécessaire de vacciner en masse les Russes. Mais si pour une raison quelconque cela devient nécessaire, nous avons créé un vaccin génétique sûr et efficace en moins d’un mois car les médicaments déjà enregistrés peuvent provoquer des effets secondaires désagréables.

Mais aussi, comment Popova a-t-elle fait cette bouillie miracle si rapidement ? Si elle a demandé l’enregistrement il y a trois semaines (à partir du 25 mai), cela signifierait qu’il était prêt à partir début mai, lorsque le premier « cas » de « monkeypox » a été signalé. Comment est-ce même possible?

Ou était-il simplement assis sur une étagère, attendant d’être enregistré ? Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas l’enregistrer immédiatement ? AIDEZ-NOUS À COMPRENDRE.

Tout est très scientifique. Au fait : Anna est une amoureuse de l’OMS sans vergogne qui ne peut s’empêcher de rêver de grignoter les orteils du Dr Tedros.

Mais attention, Popova ! Vous avez de la concurrence :

Rostec to the rescue! (source)

Le conglomérat de défense public Rostec s’est associé à Microgen (qui fait partie de la holding pharmaceutique Nacimbio de Rostec) pour créer son propre vaccin antivariolique de haute technologie.

En 2018, Nacimbio a été désigné fournisseur unique de vaccins pour le calendrier national russe de vaccination préventive. (Nous n’avons pas pu confirmer s’il a toujours cet honneur distingué en 2022.) En juin 2020, l’entreprise s’est associée au fonds souverain russe (RDIF) pour développer des thérapies contre les coronavirus.

Pour ceux qui ne le savent pas, le RDIF est investi dans un certain nombre de « traitements » COVID curieux.

Défenseurs du cocktail de vaccins, nous avons été les premiers à démarrer des essais conjoints avec AstraZeneca en février et annoncerons bientôt d’autres collaborations. Nous exhortons les autres producteurs de vaccins à se joindre à nous pour des essais de mix & match. C’est la voie de l’immunité pour la communauté mondiale ! https://t.co/SVToGxysmH – Sputnik V (@sputnikvaccine) 15 juillet 2021

Lire l’article complet sur Substack.

Aux États-Unis, aucune blessure ou décès dû à la variole ou au monkeypox n’a été signalé au cours des 40 dernières années, mais il y a eu plus de 5 700 cas de blessures et de décès dus aux vaccins antivarioliques approuvés par la FDA. Voir:

ZÉRO décès ou blessures dus à la variole en 40 ans, mais 5 755 blessures et décès dus aux vaccins antivarioliques

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News