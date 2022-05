L’Ukraine et la Pologne se rapprochent de la Confédération + EXCLUSIF – « NOUS DEVONS BOUGER OU NOUS MOURRONS » – LE FILS DU DÉPUTÉ CONSERVATEUR SUR LA LIGNE DE FRONT EN UKRAINE

L’Ukraine et la Pologne se rapprochent de la Confédération

Cela donne du crédit aux rapports des services de renseignement russes qui avaient été qualifiés de « propagande »

Écrit par Uriel Araujo, chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu’il soumettrait au Parlement un projet de loi accordant un statut spécial aux Polonais en Ukraine. Il reflète et rend la pareille à un projet de loi similaire récemment approuvé par la Pologne. Le projet de loi sans précédent accorde aux Ukrainiens presque les mêmes droits qu’aux citoyens polonais, en matière de prestations sociales, d’éducation, de résidence, etc. L’annonce de Zelensky a été faite lors de la visite du président polonais Andrzej Duda au Parlement ukrainien le 22 mai.

Dans son discours, Zelensky a également annoncé des projets d’accords bilatéraux relatifs au contrôle conjoint des frontières et des douanes. Fait intéressant, il avait ceci à dire à propos de la Pologne : « Nos nations sont aussi des frères (…) et il ne devrait y avoir ni frontières ni barrières entre nous ». Il a ajouté : « L’unité de nos nations doit durer pour toujours ». Compte tenu de l’histoire complexe de Varsovie et de Kiev, ces déclarations dramatiques ont certainement soulevé des sourcils. Andrzej Duda a à son tour déclaré dans son propre discours que « la frontière polono-ukrainienne doit unir, pas diviser ». Le 3 mai, Duda avait déjà déclaré espérer qu’un jour « il n’y aura pas de frontière » entre les deux pays.

Compte tenu de ces déclarations et des précédents rapports des services de renseignement russes, il n’est pas étonnant que Maria Zakharova, représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, ait décrit le plan de Zelensky comme « légalisant la prise de contrôle polonaise de l’Ukraine ».

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février, les autorités polonaises à Varsovie ont apporté un soutien à Kiev et il y a eu beaucoup de coopération. Le conflit russo-ukrainien a projeté la Pologne – le plus grand État membre de l’OTAN en Europe de l’Est – comme un acteur stratégique dans la région, car elle n’est pas étrangère aux affrontements entre grandes puissances.

Il n’est donc pas farfelu d’interpréter les initiatives discutées et la rhétorique employée par les deux dirigeants comme une sorte de premier pas vers une future confédération ukraino-polonaise. Un tel scénario de « fusion », de manière très créative, pourrait ainsi « pirater » le long processus d’intégration de Kiev dans l’UE et le bloc occidental, un objectif que l’Occident poursuit clairement par tous les moyens nécessaires – comme l’a indiqué la proposition récente de Macron de créer une nouvelle organisation politique européenne plus inclusive, par exemple.

Fait intéressant, ce développement futur possible accomplirait la même chose qu’une «annexion» militaire – et même ainsi pourrait également ouvrir la voie à une future mission de paix polonaise. Le 28 avril, le directeur du service russe de renseignement extérieur a affirmé que la Pologne prévoyait secrètement d’employer ses troupes pour prendre en partie le contrôle de l’ouest de l’Ukraine, avec le soutien américain. La justification serait de « défendre » le pays voisin contre « l’agression russe ». Selon les renseignements russes, fin avril, cette soi-disant mission de paix était en discussion avec les responsables de Biden et était encore sous accords préliminaires.

De plus, les responsables polonais étaient censés négocier avec des membres de l’élite ukrainienne pour changer la politique de Kiev en la rendant plus «démocratique» et pro-Varsovie, afin de contrebalancer ses éléments nationalistes. Ces données ont été rapportées par la presse russe et une telle couverture a souvent été qualifiée de « propagande » russe et de « désinformation » par les médias occidentaux. Les services de renseignement russes craignaient également qu’un tel développement, s’il se concrétise, n’ouvre en fait la voie à une sorte de future «réunification».

Historiquement, l’Ukraine occidentale a été gouvernée par la Pologne à plusieurs reprises, y compris après le traité de paix de Riga en 1921, et les sentiments anti-polonais font aujourd’hui partie du nationalisme ukrainien. Alors que Varsovie soutient Kiev sur des questions stratégiques clés depuis la révolution de Maidan en 2014, la manière même dont les deux pays perçoivent et politisent l’histoire du XXe siècle a entravé leurs relations bilatérales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) a coopéré avec les Waffen-SS nazis et plusieurs crimes de guerre ont été commis contre les Polonais. L’Ukraine post-Maidan d’aujourd’hui glorifie le chef de l’UPA, Stepan Bandera, et ce fait n’est pas bien accueilli en Pologne.

Ici, une histoire plus ancienne est pertinente. Une grande partie de l’Ukraine d’aujourd’hui était autrefois dominée par le Commonwealth polono-lituanien de l’époque. Après 1349, la Ruthénie, qui correspond en grande partie à l’actuelle Ukraine occidentale, est soumise à la domination étrangère. En 1569, la majeure partie est devenue un territoire polonais. Les pressions pour la polonisation, qui comprenaient la conversion au catholicisme romain, l’asservissement continu de la paysannerie par la Pologne et la persécution de l’Église orthodoxe, ont aliéné les paysans et les cosaques. En 1648, le chef cosaque Bohdan Khmelnytsky mena un soulèvement contre le roi de Pologne, fonda le cosaque Hetmanat et fut salué comme un libérateur du peuple. En 1654, avec l’accord de Pereyaslav, ce nouvel État cosaque s’engage loyalement envers le tsar russe. Aujourd’hui encore, Khmelnitski est salué par certains comme un héros national ukrainien et un précurseur du nationalisme en raison de son combat contre la domination polonaise – même si certains lui reprochent son alliance avec le tsar.

Dmytro Yarosh, conseiller du commandant en chef des forces armées ukrainiennes Valerii Zaluzhny, a déclaré dans une interview le 27 mai 2019 que Zelensky « perdrait la vie » et « s’accrocherait à un arbre sur Khreshchatyk » s’il « trahissait » les nationalistes ukrainiens en négociant la fin de la guerre civile dans le Donbass. Yarosh est co-fondateur du secteur droit et ancien commandant de l’armée des volontaires ukrainiens d’extrême droite. Par conséquent, compte tenu du problème persistant de Kiev avec la violence extrémiste et le néonazisme flagrant de son bataillon clé Azov, sans parler des relations polono-ukrainiennes compliquées historiquement, on peut conclure que les plans de Zelensky et Duda seront confrontés à certains défis, et pourrait aggraver considérablement les tensions internes.

L’ENFER RUSSE QUI EST TOMBÉ SUR LIMAN ET SA RÉGION DU 24 AU 30 mai 2022

LES SOLDATS UKRAINIENS FUIENT LE CHAMP DE BATAILLE APRÈS LE BOMBARDEMENT INFERNAL RUSSE DE LIMAN

SOLDATS UKRAINIENS QUI SE SONT RENDUS A LIMAN 2

Bombardement infernal russe de Liman

SOLDATS UKRAINIENS QUI SE SONT RENDUS À LIMAN

Source : South Front

