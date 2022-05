Les avancées récentes de l’armée russe ont fait des ravages dans la société et constituent un revers majeur pour les efforts de motivation des dirigeants.

Par Vladislav Ugolniy, journaliste russe basé à Donetsk

Des soldats ukrainiens du bataillon Azov qui se sont rendus à l’usine sidérurgique d’Azovstal marchent sur une route dans la ville portuaire de Marioupol, contrôlée par la Russie, dans la République populaire de Donetsk. © Sputnik/Ministère russe de la Défense

Les Ukrainiens semblent perdre leur unité au milieu des défaites militaires dans le Donbass et de la crise économique dans le reste du pays. L’élan de patriotisme qui avait surgi lorsque l’armée russe était proche de Kiev semble maintenant, dans les derniers jours de mai, s’être épuisé. Parallèlement, le consensus national qui voyait tous les groupes politiques se rallier à l’armée ukrainienne, plutôt que de lutter contre le président Volodomyr Zelensky, semble avoir disparu.

Maintenant, le leader soutenu par l’Occident semble avoir de gros problèmes.

Le retrait des troupes russes des zones autour de Kiev, Tchernigov et Soumy, achevé le 3 avril, a été considéré comme une victoire importante pour les autorités ukrainiennes. L’éloignement de la menace de la capitale a permis de rendre les institutions diplomatiques, d’organiser les visites de délégations étrangères sur les sites des batailles passées et de convaincre les pays de l’OTAN que l’Ukraine serait en mesure de résister à la guerre contre la Russie si elle recevait des armes plus sérieuses.

Tout cela a été présenté aux Ukrainiens comme jetant les bases de la préparation d’une contre-offensive à Kharkov, Kherson et dans le Donbass. En outre, une carotte préférée a été mise en avant – les promesses d’adhésion rapide à l’Union européenne, en contournant les normes existantes – en guise de paiement pour l’héroïsme et l’Ukraine prenant la bannière du « Bouclier de l’Europe ». L’ambiance dans la société ukrainienne était positive. L’armée russe avait déjà été arrêtée. Il ne restait plus qu’à attendre l’aide occidentale, et il serait possible de se venger de 2014, lorsque Moscou aurait réabsorbé la Crimée.

Pendant ce temps, l’aide étrangère affluait, mais elle n’a pas soulagé l’Ukraine. Elle s’est avérée efficace uniquement pour soutenir les réfugiés dans des pays exempts de la corruption et du copinage de l’Ukraine. Quant à la composante militaire, fin mai, il s’est avéré que les systèmes d’artillerie et de défense aérienne demandés n’étaient pas suffisants pour vaincre la Russie, et il était nécessaire de porter les rangs de l’armée à un million.

Un char des forces armées ukrainiennes endommagé à Tsupovka dans la région de Kharkiv. © RIA/Viktor Antonyuk

Cette augmentation devait être réalisée par la mobilisation et le transfert de détachements de défense territoriale aux forces armées ukrainiennes. Face à la crise économique, encore plus d’hommes ukrainiens devaient être envoyés en première ligne.

En conséquence, le gouvernement de Kiev a détenu des hommes dans les rues des villes qu’il contrôle et leur a signifié des projets d’avis. Pendant ce temps, les unités de défense territoriale de l’Ukraine occidentale qui voulaient initialement des armes pour protéger leurs villages dans les Carpates se sont retrouvées, à la place, sous l’aviation et l’artillerie russes dans l’est du Donbass.

C’est ainsi que la croyance en une victoire rapide a disparu de la société ukrainienne. Alexeï Arestovitch, l’un des principaux conseillers du cabinet du président, devenu en quelque sorte le principal expert militaire en Ukraine, ainsi que les blogueurs militaires associés à l’unité nationaliste Azov, parlent déjà de juin et juillet difficiles. Même Zelensky lui-même a perdu son optimisme. Quelle est la raison pour ça?

Depuis la seconde quinzaine d’avril, l’armée russe s’est concentrée sur plusieurs objectifs :

Étendre son implantation autour d’Izium et couper Slaviansk Mener une offensive de Kupiansk le long du réservoir d’Oskol à Sviatogorsk et Liman Libération de la région de Rubezhnoye-Severodonetsk-Lisichansk Percer les formations de défense fortifiées dans la région de Popasnaya pour entrer dans le théâtre opérationnel Percer les formations de défense fortifiées dans la région d’Avdeevka et ses environs Établir le contrôle de Marioupol

À la fin du mois de mai, la plupart de ces tâches étaient terminées. L’armée ukrainienne a opposé la plus grande résistance dans la région d’Izium, grâce à laquelle le front a été maintenu à une distance de 20 kilomètres de Slaviansk. Cependant, cela a été réalisé en concentrant la plupart de ses réserves entre Izium et Slaviansk, ce qui a rendu impossible leur déploiement dans d’autres régions.

Un peu à l’est, l’armée russe a marché environ 80 kilomètres le long du réservoir d’Oskol, libérant le centre du district de Liman le 27 mai. Maintenant, Slaviansk est menacé non seulement par une frappe du nord-ouest, mais aussi du nord-est, et des positions sur la rive gauche de la rivière Seversky Donets, qui est essentielle pour ce théâtre d’opérations, ne reste que dans la région de Svyatogorsk et la région de Kharkov.

© RT

Cette victoire était impossible sans une action réussie dans les environs de Severodonetsk : le village de Kremenna et la partie nord de la ville de Rubezhnoye y étaient occupés sans combat. Les combats se sont poursuivis pendant un mois, jusqu’à ce que les Ukrainiens se retirent de la banlieue sud le 12 mai, faisant sauter le pont sur la rivière Borovaya derrière eux. Le succès de Kremenna a permis d’attaquer par l’est les positions de l’armée ukrainienne dans la région de Liman et de mettre les environs de Seversk, un important centre logistique, à portée de tir.

Malgré l’avancée constante, l’armée russe n’est pas allée sans défaites. Une tentative de traversée forcée de la rivière Seversky Donets près de Belogorovka pour encercler Lisichansk a échoué, entraînant la défaite d’un bataillon. Ce succès prolonge d’un mois la vie de la garnison ukrainienne de Severodonetsk et Lisichansk, mais il est condamné en raison d’une percée dans le sud, à Popasnaya.

La ville est une plaque tournante ferroviaire majeure dans le Donbass, avec une population de 20 000 personnes. Malheureusement, depuis 2014, les Ukrainiens ont transformé Popasnaya en une solide zone fortifiée. Cela a été facilité par des bâtiments pratiques à plusieurs étages dans le centre-ville, la présence de grands bâtiments de dépôt ferroviaire et son emplacement sur une colline. Les batailles pour Popasnaya ont duré plus de deux mois et ont conduit à la destruction complète de la ville. Après la victoire à Popasnaya, l’armée russe a mené une offensive réussie, mettant l’autoroute Bakhmut-Lisichansk à portée de tir, privant de fait les garnisons de Severodonetsk et de Lisichansk de communication avec le reste de l’Ukraine.

Le village de Popasnaya, République populaire de Louhansk .© Sputnik/Alexander Galperin

De plus, la victoire à Popasnaya a permis de lancer une offensive sur l’important centre logistique de Bakhmut et de forcer les forces ukrainiennes à se retirer de Svetlodar, laissant essentiellement une bande de fortifications sérieuses sur le soi-disant arc de Svetlodar sans combat.

Dans la région d’Avdeevka, les succès de l’armée russe n’ont pas été aussi importants qu’à Popasnaya, mais les forces ukrainiennes se retirent progressivement de cette zone importante. Le contrôle d’Avdeevka donne à l’armée ukrainienne la capacité de bombarder Donetsk avec de l’artillerie, ainsi que l’espoir de lancer une contre-offensive sur Yasinovataya et Donetsk. Les forces armées ukrainiennes ont concentré des forces si importantes ici que l’armée de la RPD n’a pas le temps d’avancer après que l’ennemi a été affaibli avec succès par des attaques d’artillerie, car elle est littéralement submergée par la résurgence de la main-d’œuvre ennemie. Mais même dans de telles conditions, ils ont réussi à couper l’autoroute Avdeevka-Konstantinovka et à endommager considérablement les lignes d’approvisionnement ennemies.

Mais la principale victoire russe a eu lieu au sud, dans la ville portuaire de Marioupol, isolée au début de la guerre. Les unités les plus prêtes au combat et les plus motivées de l’armée et de la garde nationale ukrainiennes y ont été encerclées et capturées. Il s’agit avant tout du régiment néonazi Azov, dont l’ossature était constituée de militants d’extrême droite. En plus d’endoctriner ses propres membres, Azov était le principal agent de propagation des idées d’ultra-droite dans toute l’armée ukrainienne.

Cela se faisait par le biais de cours de sous-officiers où, en plus des matières militaires, l’accent était mis sur l’idéologie. C’est l’une des raisons de la dérive idéologique de l’armée ukrainienne, qui a rendu la Crimée sans combat en 2014 mais est désormais parvenue à repousser les Russes de Kiev.

La garnison de Marioupol, qui s’est ensuite retirée dans l’usine d’Azovstal, est devenue largement connue en Ukraine et dans le monde comme un exemple de la résilience des soldats ukrainiens. Il semblait à tout le monde que ces néo-nazis se battraient avec acharnement jusqu’au bout, comme leurs héros de la Waffen SS. L’Ukraine croyait en eux et les Russes ont été contraints d’immobiliser des forces importantes dans la région.

Les chefs d’État, le pape et même les gagnants de l’Eurovision ont parlé de Marioupol. Cela s’est avéré très gênant dans ce dernier cas: dès que l’Ukraine a remporté le concours de chant, la garnison d’Azovstal a capitulé, comme si elle avait pour ordre de tenir jusqu’à la fin de la finale.

La transformation d’Azov de militants d’extrême droite brutaux en personnification de la résilience ukrainienne était risible. La couverture médiatique occidentale était également ridicule, insistant sur le fait qu’ils étaient «évacués» plutôt que capturés. Les dirigeants ukrainiens se sont comportés comme des comédiens, en affirmant que la reddition était une « opération spéciale ». Les blagues ont fleuri sur Internet russe, avertissant que les Azov avaient pris pied dans le centre de détention provisoire de Rostov-sur-le-Don et qu’une attaque contre le tribunal était imminente.

La situation entourant l’armée ukrainienne, qui a reçu une leçon sur la façon de traiter les prisonniers de guerre avec humanité de la part des Russes, n’était pas une blague. Le pire ici est qu’il a reçu cette éducation lors de l’effondrement des lignes de front dans la région de Liman, Popasnaya et Severodonetsk. Et si, après avoir cultivé l’honneur militaire, les membres d’Azov se laissaient faire prisonniers, alors le personnel des garnisons prises dans les futures « bouilloires » ou les encerclements pourrait également se rendre en toute bonne conscience.

Cela menace la stratégie ukrainienne de transformer les villes du Donbass en forteresses basées sur de grandes installations industrielles. En raison des caractéristiques de la région, il existe de tels complexes dans chaque ville, et ils ont été construits solidement, en prévision d’une guerre nucléaire. Il est possible de maintenir une défense en eux pendant très longtemps – Azovstal est un précédent pour cela. Mais s’enfermer ainsi est suicidaire, car les garnisons ukrainiennes sont rapidement privées d’accès aux vivres, à la nourriture, aux médicaments et aux munitions. Et maintenant, les dirigeants ukrainiens ne savent pas si leur armée est prête à tenir jusqu’au bout, puisque les meilleures unités ukrainiennes ont déjà refusé de le faire.

Le scandale avec Azovstal, dont les membres sont devenus des héros nationaux pour être faits prisonniers dans la perspective d’être traduits devant un tribunal militaire, est désormais complété par des appels de diverses unités des Forces armées ukrainiennes, qui reçoivent des armes de la Première Guerre mondiale – par exemple , Mitrailleuses Maxim – pour affronter les chars et l’aviation russes avancés. Dans ces conditions, qu’est-ce qui les empêche d’abandonner leurs positions sans se considérer comme des déserteurs ?

La société ukrainienne a fait face à de graves défaites militaires et sa motivation à poursuivre la guerre est épuisée. L’Ukraine a déjà renoncé à plus de 5 000 prisonniers militaires ukrainiens rien qu’à Marioupol, et un nouvel encerclement est en cours à Severodonetsk et Lisichansk. Le gouvernement ukrainien est désormais confronté à un choix : rendre le Donbass, sauver l’armée et faire face à une révolte des forces patriotiques qui considèrent la reddition du Donbass comme une trahison ; ou se battre pour le Donbass jusqu’au dernier soldat, perdre l’armée, et le Donbass un peu plus tard, suivi par d’autres territoires.

En réalité, la situation est désastreuse : en subissant des défaites, Zelensky perd la capacité de mentir à ses alliés occidentaux sur la volonté de l’Ukraine de se battre si seulement elle recevait plus d’armes lourdes. Quel est l’intérêt que la Grande-Bretagne ou les États-Unis donnent à l’Ukraine l’armement le plus avancé si elle est encerclée et tombe aux mains de l’armée russe, comme cela s’est déjà produit avec les MANPADS et les véhicules blindés ?

