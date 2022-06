RÉVÉLÉ: le tireur d’Uvalde fait partie du programme d’IA, la Russie bat Zelensky, la fin de partie de Monkeypox EXPOSÉE

Aujourd’hui sur CrossTalk News, Edward Szall et Lauren Witzke détaillent un autre événement étrange dans le monde farfelu que nous appelons les États-Unis. Une fois de plus, les élites complotent pour nous contrôler à travers un chaos médical sans fin, cette fois sous la forme de la variole du singe propagée par les homosexuels. Non seulement cela, mais surprise, surprise, le le tireur de l’école d’Uvalde était un autre esclave mental du programme MK-Ultra de la CIA !

Dr David Martin : La libération prévue de Monkeypox est une opération de « terreur domestique » contre l’humanité

Il est indéniable, sur la base de preuves de plus en plus nombreuses, que la nouvelle alerte à la variole du singe est une autre « épidémie » artificielle qui a été déployée dans le but de commettre une « terreur domestique » contre le public – qui devrait mieux savoir maintenant que nous sommes à nouveau victime d’une arnaque et terrorisé.

Apparaissant dans l’émission « Man in America », le Dr David Martin a déclaré à son hôte que le modus operandi derrière cette opération n’était pas nouveau. Le monde en a reçu une forte dose tout au long du coronavirus de Wuhan (de la maladie Covid-19), pour lequel la variole du singe semble être au deuxième tour.

« Quand vous voulez terroriser une population, que faites-vous ? Tournez-vous vers les experts ! » Martin a expliqué.

Il s’avère que monkeypox était prévu, tout comme Covid, pour être publié juste à ce stade de la chronologie. Et bon nombre des mêmes joueurs qui ont profité de Covid devraient à nouveau récolter l’argent de monkeypox.

« J’aime souligner (que) beaucoup de gens ont été vraiment bouleversés par cette sortie prévue de monkeypox en mai 2022 provenant d’une publication du 21 mars », a ajouté Martin.

« Et les gens s’assoient là et disent, ‘oh mon Dieu – comment diable ont-ils pu être si prémonitoires pour découvrir qu’ils allaient avoir une libération de monkeypox trois jours avant la date indiquée pour que l’épidémie présumée se produise ?’”

Il y a 15 mois complets, en mars 2021, les architectes mondiaux avaient prévu une version ultérieure de monkeypox qui a atterri dans les délais « plus ou moins trois jours », note Martin.

« Écoutez, c’est une continuation délibérée d’une campagne de terreur intérieure, et c’est fait pour s’assurer que le public reste dans la peur et dans la dissonance cognitive et dans l’incrédulité de ce que Platon a décrit dans La République« , dit-il.

« Vous savez, Platon dans La République a fait référence au fait que parfois les crimes sont si audacieux que le simple constat de leur audace paralyse la population. »

Nous, le peuple, devons dire NON à un autre cycle de tyrannie plandémique

Des millions de personnes souffrent déjà d’épuisement professionnel et il est peu probable qu’elles aient peur du monkeypox, reconnaissant que bon nombre des mêmes tactiques sont utilisées pour répandre la peur et la paranoïa à propos d’un test « positif ».

D’autre part, des millions d’autres personnes ont également acheté tout pour la pandémie de covid et croient toujours qu’il existe une menace invisible qui n’attend que de les tuer, elles et leurs grand-mères – d’où la raison pour laquelle certaines personnes portent encore un masque facial lorsqu’elles sont en public.

Reste à savoir quel côté l’emportera dans la prochaine vague de guerres sanitaires. Espérons qu’il y ait suffisamment de personnes conscientes de ce qui se passe réellement pour qu’une autre pandémie planifiée ne réussisse pas à gagner du terrain.

Le gouvernement et les médias peuvent semer la peur autant qu’ils veulent à propos de la variole du singe, mais leur pouvoir s’arrête là où et quand le public refuse d’écouter ou de se conformer à tout cela.

Nous, le peuple, détenons bien plus de pouvoir que nous ne le pensons, après tout. Tout ce qu’il faut, c’est que quelques hommes et femmes de bien prennent position contre ces tentatives de crimes contre l’humanité, en inspirant d’autres à faire de même jusqu’à ce qu’une boule de neige de résistance se forme.

« Nous pouvons être heureux que l’axe PCC-Davos ait choisi la variole du singe relativement bénigne plutôt que Marburg, la variole et la grippe aviaire, pour leur prochain canular pandémique mondial, justifiant le dépeuplement mondial par la famine et les injections létales », a commenté quelqu’un de Natural News à propos de la situation.

« J’ai lu que le zona est un effet indésirable connu du jab », a écrit un autre. « J’ai cherché des images sur le net. Le zona et la variole du singe se ressemblent. Comment les médecins distinguent-ils l’un de l’autre ?

Les dernières nouvelles sur la variole du singe peuvent être trouvées sur Outbreak.news.

