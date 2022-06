Le Royaume-Uni cherche à armer l’Ukraine avec des armes américaines ; celles que les États-Unis refusent d’envoyer………

Londres envisage de fournir à Kiev des lance-roquettes de fabrication américaine mais a besoin de l’approbation de Washington

https://www.rt.com/news/

Selon Politico, le gouvernement britannique négocie avec les États-Unis l’autorisation de fournir les lanceurs les plus lourds de son arsenal. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est entretenu mercredi matin avec le président Joe Biden de la question, a déclaré une source au média. Les chefs de la diplomatie des deux nations, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et le secrétaire d’État Antony Blinken, doivent en discuter plus avant jeudi matin. Les États-Unis devraient donner leur feu vert à la proposition.

PHOTO DE FICHIER. Le MLRS tire lors d’un exercice à Salisbury Plain, Wiltshire. ©Andrew Matthews / PA Images via Getty Images

La Grande-Bretagne veut envoyer des systèmes M270 MLRS en Ukraine. Ce sont les cousins ​​plus lourds des M142 HIMARS inclus par Washington dans le dernier lot d’aide militaire à Kiev. Les deux systèmes d’artillerie de roquettes sont fabriqués aux États-Unis, de sorte que le Royaume-Uni aura besoin de l’autorisation américaine pour le transfert d’armes proposé.

L’intention de Londres a été confirmée mercredi par le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace. Il a déclaré que les lanceurs pourront frapper des cibles jusqu’à 80 km et offrir « une augmentation significative de la capacité des forces ukrainiennes », selon un communiqué publié par le ministère britannique des Affaires étrangères.

Les deux systèmes tirent les mêmes types de roquettes et sont fabriqués par Lockheed Martin. Le HIMARS est à roues et transporte moins de projectiles que le MLRS à chenilles. Les États-Unis auraient envisagé de fournir les deux variantes, mais n’ont opté que pour la version légère.

Une autre source a déclaré que les États-Unis voulaient encourager d’autres pays exploitant le MLRS à les envoyer en Ukraine après avoir vu les Américains fournir le HIMARS plus léger. Quinze nations utilisent différentes versions du lanceur lourd fabriqué aux États-Unis.

Alors que Washington annonçait sa décision de fournir des armes plus sophistiquées à l’Ukraine, cette semaine, il a déclaré que cette décision ne faisait pas d’elle une partie au conflit. Kiev a assuré que les armes ne seraient pas utilisées pour frapper des cibles sur le territoire russe, a déclaré le secrétaire Blinken.

Moscou a souligné un record de promesses non tenues faites par le président ukrainien Volodymyr Zelensky depuis le début de sa carrière politique, arguant que sa parole n’a pas beaucoup de poids. La Russie a déclaré qu’elle utiliserait des moyens militaires pour atténuer les menaces posées par les armes américaines en possession de l’Ukraine. Il a déclaré que Washington aggravait manifestement la crise et risquait de plus en plus une confrontation directe avec la Russie, un scénario que les responsables américains ont affirmé vouloir éviter.

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

Traduction : MIRASTNEWS

Superbe vidéo de l’hélicoptère Ka-52 « Alligator » détruisant l’armure ukrainienne qui se cache dans les buissons

Traduction automatique: « Alligator » Ka-52 chasse l’équipement AFU caché dans les buissons

Un missile guidé frappe l’ennemi à plusieurs kilomètres de sa cible.

Source : Tap News