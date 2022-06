Une punition se profile pour les gouvernements avec le sang de millions de personnes sur les mains

TRUDEAU ET D’AUTRES MARIONNETTES MONDIALES ONT L’AIR SOMBRE ALORS QUE LE CARNAGE DEVIENT DE PLUS EN PLUS DIFFICILE À EXPLIQUER OU À CACHER

Introduction par Steve Cook

L’article vedette suivant du média de surveillance du peuple, The Expose, révèle comment la tromperie du régime autoritaire de Trudeau a apporté au peuple canadien une catastrophe qui se développe rapidement et qui s’annonce rapidement comme le plus grand « objectif personnel » de l’histoire médicale.

Cependant, l’appeler «son propre objectif» est à notre avis une appellation impropre, car ses propres objectifs sont généralement involontaires, mais il n’y avait rien d’involontaire dans cette attaque que le collaborateur mondialiste Trudeau a menée contre son propre peuple.

Qu’est-ce qui se passe au Canada à la suite d’une trahison calculée de la confiance qui a vu des millions de personnes injectées avec des agents biochimiques expérimentaux dangereux présentés à tort comme des «vaccins», présentés à tort comme «sûrs» et présentés à tort comme «efficaces» contre un bogue présenté à tort comme une pandémie, commence à avoir l’air assez sombre.

La mesure dans laquelle la santé de ceux qui ont été ainsi injectés sous de faux prétextes en souffrira n’est pas encore claire et nous ne le saurons peut-être pas avec certitude avant un certain temps. Cependant, même à ce stade précoce, les statistiques sont alarmantes.

Ce qui arrive aux victimes canadiennes de cette attaque contre la santé de leur nation pourrait bien se produire dans d’autres pays où les mêmes « vaccins » ont été imposés à des millions de personnes sans méfiance.

Attendez-vous à ce que des gouvernements coupables, avec des agences corrompues et des médias serviles à leur disposition, fassent tout ce qu’ils peuvent pour dissimuler ou détourner l’attention de ce qu’ils ont fait et échapper à la justice et à la rétribution qu’ils méritent tant. C’est pourquoi les groupes de surveillance des gens tels que The Expose sont si vitaux : ils ont les ressources et l’intelligence nécessaires pour voir à travers l’écran de fumée des faux rapports et des statistiques officielles falsifiées et mettre au jour la supercherie et la tromperie là où nous pouvons les voir et les comprendre.

Veuillez rendre visite à The Expose et leur apporter votre soutien. Ils nous aident à bâtir un avenir meilleur alors que l’âge sombre mondialiste touche à sa fin.

Panique au Canada de Trudeau alors que les chiffres officiels du gouvernement suggèrent que les triple vaccinés développent le syndrome d’immunodéficience acquise

SOURCE

Les rapports publiés par le gouvernement du Canada suggèrent fortement que les populations triplement vaccinées et doublement vaccinées à travers le Canada développent un syndrome d’immunodéficience acquise (VAIDS) provoqué par le vaccin contre la COVID-19.

En effet, les chiffres officiels confirment que le système immunitaire des Canadiens triplement vaccinés s’est dégradé d’environ 67 % par rapport au système immunitaire naturel des non-vaccinés.

Le gouvernement du Canada produit les chiffres canadiens de la Covid-19 (voir ici).

Leurs dernières données sont disponibles sous forme de pdf téléchargeable ICI.

La page 20 et les suivantes contiennent des données sur les cas de Covid-19 depuis le tout début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Canada le 14 décembre 20 jusqu’au 8 mai 2022 –

À première vue, il semblerait que le Canada connaisse actuellement une pandémie de personnes non vaccinées, les personnes entièrement vaccinées n’étant pas loin derrière. Mais cette apparence est une fraude.

En examinant un rapport précédemment publié avec des chiffres sur les cas entre le 14 décembre 20 et le 20 février 2022, puis en effectuant une simple soustraction, nous sommes en mesure de déduire le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre le 21 février 22 et le 8 mai 22, et ils sont stupéfiants.

Voici le tableau du nombre de cas par statut vaccinal entre le 14 décembre 20 et le 20 février 22, grâce au don de la ‘WayBackMachine‘

Le tableau suivant montre le nombre de cas par statut vaccinal entre le 21 février et le 8 mai 2022, une fois que nous avons soustrait les chiffres du 20 février des chiffres du 8 mai dans les deux tableaux ci-dessus –

Comme vous pouvez le voir clairement, malgré la discrimination massive contre les non-vaccinés par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Canada connaît une pandémie de personnes entièrement vaccinées, ce groupe démographique enregistrant un nombre choquant de 246 596 cas entre le 21 février et le 8 mai, contre seulement 46 047 cas parmi la population non vaccinée.

Au Canada, selon le rapport du 8 mai, 14 millions de personnes sont triplement vaccinées, 24 millions de personnes ont obtenu le statut de double vaccination; ce qui signifie que 10 millions de personnes ne sont actuellement que doublement piquées et 25,1 millions de personnes ont atteint le statut au moins partiellement vacciné.

Par conséquent, comme la population du Canada est de 38,01 millions, cela laisse 12,91 millions de personnes au Canada qui ne sont pas vaccinées.

Le gouvernement du Canada ne parvient pas à produire les taux de cas par 100 000 qui nous permettraient de déterminer l’efficacité du vaccin dans le monde réel, mais heureusement, nous pouvons déterminer nous-mêmes quels sont ces taux de cas.

Pour calculer le taux de cas non vaccinés pour 100 000, il suffit de diviser la taille de la population non vaccinée par 100 000, puis de diviser le nombre de cas par la réponse à l’équation précédente.

Par exemple.

Population non vaccinée = 12,91 millions / 100 000 = 129,1

Cas non vaccinés = 46 047 /129,1 = 357 cas pour 100 000 habitants

Le graphique suivant montre les taux de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants au Canada entre le 21 février et le 8 mai 2022 –

Le taux de cas de Covid-19 pour 100 000 était le plus élevé parmi la population triplement vaccinée entre le 21 février et le 8 mai 2022, avec 1 090 cas pour 100 000 habitants. Et les doubles vaccinés n’étaient pas loin derrière avec 941 cas pour 100 000 habitants.

Maintenant que nous connaissons ces chiffres, nous pouvons utiliser la formule d’efficacité du vaccin de Pfizer pour déterminer l’efficacité du vaccin dans le monde réel.

Taux de cas non vaccinés – Taux de cas vaccinés / Taux de cas non vaccinés = Efficacité du vaccin

Le tableau suivant montre l’efficacité réelle du vaccin Covid-19 à travers le Canada entre le 21 février et le 8 mai 2022 –

L’efficacité du vaccin parmi les doubles vaccinés équivalait à moins-163,73 %, tandis que l’efficacité du vaccin parmi les triples vaccinés équivalait à moins-205,46 %. Cela signifie que la population vaccinée était environ 3 fois plus susceptible d’être infectée par la Covid-19 que la population non vaccinée au Canada entre le 21 février et le 8 mai 2022.

Mais l’efficacité du vaccin n’est pas vraiment une mesure d’un vaccin, c’est une mesure de la performance du système immunitaire d’un vacciné par rapport à la performance du système immunitaire d’une personne non vaccinée.

Le vaccin Covid-19 est censé entraîner votre système immunitaire à reconnaître la protéine de pointe de la souche originale du virus [de la maladie] Covid-19 [Coronavirus Desease 2019, selon Wikipedia _ MIRASTNEWS]. Pour ce faire, il demande à vos cellules de produire la protéine de pointe, puis votre système immunitaire produit des anticorps et se souvient de les utiliser plus tard si vous rencontrez à nouveau la partie pointe du virus [de la] Covid-19.

Mais le vaccin ne traîne pas après la formation initiale, il laisse votre système immunitaire s’occuper du reste. Ainsi, lorsque les autorités déclarent que l’efficacité des vaccins s’affaiblit avec le temps, ce qu’elles veulent vraiment dire, c’est que la performance de votre système immunitaire s’affaiblit avec le temps.

Le problème que nous voyons ici est que le système immunitaire ne revient pas à son état d’origine et naturel. Si c’était le cas, les résultats de l’infection par la Covid-19 seraient similaires aux résultats parmi la population non vaccinée.

Au lieu de cela, il continue de décliner à un rythme qui signifie que la population non vaccinée a un système immunitaire plus performant, ce qui signifie que les injections Covid-19 déciment le système immunitaire des personnes entièrement vaccinées.

Mais pour déterminer les performances du système immunitaire, nous devons modifier légèrement le calcul utilisé pour déterminer l’efficacité du vaccin et diviser notre réponse par le plus grand des taux de cas vaccinés ou non vaccinés.

Taux de cas non vaccinés – Taux de cas vaccinés / le plus grand taux de cas non vaccinés / vaccinés = Performance du système immunitaire

Le tableau suivant montre la performance du système immunitaire selon le statut vaccinal au Canada par rapport au système immunitaire naturel des personnes non vaccinées entre le 21 février et le 8 mai 2022 –

Les Canadiens doublement vaccinés ont actuellement une réponse immunitaire inférieure de 62,08 % à celle des non vaccinés, et les triple vaccinés ont actuellement une réponse immunitaire inférieure de 67,26 % à celle des non vaccinés.

Par conséquent, le Canadien double vacciné moyen est réduit aux derniers 38 % de son système immunitaire pour lutter contre certaines classes de virus et certains cancers, etc., et le Canadien triple vacciné moyen est réduit aux derniers 32 % de son système immunitaire.

La question est, quand leur système immunitaire sera-t-il complètement décimé ?

Les données officielles du gouvernement du Canada sur la Covid-19 montrent que chaque personne vaccinée sera atteinte du syndrome d’immunodéficience acquise à médiation vaccinale en très peu de temps, à moins que quelque chose ne change radicalement.

Cela entraînera un lourd fardeau pour les services de santé du Canada, ainsi que des souffrances et des décès massifs. Tout cela nous a été infligé par un système de santé corrompu. Ce doit être le plus grand but contre son camp de l’histoire médicale.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

