Décès dans les maisons de retraite anglaises : les preuves sont claires, c’est un démocide

Nous avons été alertés aujourd’hui par un résident d’une maison de retraite, signalant une augmentation substantielle des décès de résidents parmi ceux qui n’étaient pas moribonds.

Je me suis fait les dents sur l’analyse de la mortalité Covid dans le secteur des maisons de soins en avril 2020, mais je ne l’ai pas du tout regardé au cours des derniers mois, alors j’ai pensé que j’enquêterais.

Par Joel Smalley, 24 mai 2022

Il s’avère que ce rapport anecdotique était une alarme qui aurait dû faire l’objet d’une enquête par les « autorités » mais qui, pour une raison quelconque, a été complètement ignorée. En regardant votre Commission Qualité des Soins (CQC) puisque les données sont collectées par vous.

Rien qu’en regardant les décès toutes causes confondues et les décès impliquant Covid-19 sur le même graphique, il est évident que toutes causes confondues ont augmenté depuis juillet 2021 tandis que les décès « impliquant » Covid sont restés insignifiants.

Cependant, en regardant le différentiel de premier ordre (l’évolution des données hebdomadaires), nous pouvons voir une forte corrélation entre l’évolution des décès toutes causes confondues et l’évolution des décès « impliquant » Covid.

Les décès de l’automne 2020 impliquant Covid sont insignifiants, mais il y a un pic soudain dans les deux ensembles de données, la semaine se terminant le 1er janvier 2021.

Je comprends que cette période de l’année est une période de mortalité élevée en raison des festivités de Noël et du Nouvel An, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour les maisons de soins.

C’est aussi la semaine où les maisons de retraite ont commencé sérieusement les vaccinations Covid. Fait intéressant, la mortalité toutes causes confondues culmine avant Covid, ce qui provoque un deuxième pic deux semaines plus tard. Cela correspond à l’hypothèse (qui a été testée et prouvée à plusieurs reprises) selon laquelle le vaccin a un double mode d’action fatale – il tue en soi et induit également la mortalité de Covid.

Il est difficile de déterminer la dislocation entre les deux ensembles de données en observant les différentiels du premier ordre.

Cependant, si nous supposons qu’environ 1 900 décès par semaine est le nombre attendu (décès hebdomadaires moyens de l’été 2020 avant que les vaccins ne soient imposés à la nation et également la période de mars à juin 2021), nous pouvons tracer un excès de décès cumulé par rapport aux décès cumulés « impliquant » Covid et la luxation devient très apparente.

En fait, nous observons qu’entre l’été 2020 et l’été 2021, il y a eu environ 24 000 décès supplémentaires dans les maisons de soins anglaises, dont près de 21 000 « impliqués » Covid. Cela laisse environ 3 000 excédents non Covid.

Cependant, depuis l’été 2021, il y a eu 23 000 décès supplémentaires, dont seulement 6 000 « impliqués » Covid. Donc, si ce n’était pas Covid, quelle est la cause de ces 17 000 décès supplémentaires ?

Peut-être était-ce de la négligence ? Je ne le pense pas, car nous aurions dû voir ce manifeste progressivement comme il semble l’avoir fait au cours de la période précédente.

Comme d’habitude, nous n’avons donc à nouveau à considérer que l’éléphant dans la pièce – le « vaccin » pas si sûr ou efficace.

Vous devez vous demander pourquoi le CQC prend la peine de collecter les données. Est-ce qu’ils l’analysent ? Ce n’est pas l’analyse la plus difficile à faire ? Il m’a fallu une demi-heure pour faire l’analyse et écrire ce post.

Les échecs de la santé publique sont plus qu’épouvantables.

Le démocide ne s’arrêtera que lorsque les familles de ceux qui sont morts de façon inattendue demanderont justice. La preuve est claire.

