Les premiers jours de juin ont été marqués par la même avancée progressive des forces conjointes des Républiques populaires de Russie, de Donetsk et de Lougansk dans le Donbass.

La région de Kharkov reste l’un des points chauds de la guerre d’Ukraine. Après que les forces armées ukrainiennes n’aient pas réussi à atteindre la frontière russe, les troupes russes sont de nouveau passées à l’offensive. Plus récemment, les villages de Fedorovka et Shestakovo sont passés sous contrôle russe. En conséquence, les forces ukrainiennes de la ville de Stary Soltov ont été isolées. Les troupes russes bombardent actuellement les positions ukrainiennes à Udy, Slatino, Dergachy, Tsirkuny et Alexandrovka. L’AFU tente de traverser la rivière Seversky Donets près du village de Hotomlya pour attaquer les positions russes sur la rive gauche du réservoir Pechenezhskoe.

L’un des champs de bataille les plus actifs du Donbass est la région de Svyatogorsk. Selon des données préliminaires, la ville est déjà passée sous le contrôle de la RPD, tandis que les affrontements se sont poursuivis près du monastère de Svyatogorsky, situé sur la rive ouest de la rivière Seversky Donets. Le lieu sacré a été transformé en la principale fortification de l’AFU dans la ville. Les forces dirigées par la Russie ont également revendiqué le contrôle du village de Yarovaya. En conséquence, les forces ukrainiennes à Sviatogorsk ont ​​été encerclées dans trois directions. Dans toute tentative de retraite, ils devraient également traverser la rivière sous le feu russe.

De violents affrontements se poursuivent dans les rues de la ville de Severodonetsk en RPL. Selon les rapports locaux, les unités russes contrôlent environ 80 % de la ville et ont nettoyé presque toutes les zones résidentielles. Les AFU battent en retraite, se réfugiant sur le territoire de l’usine chimique d’Azot, où des combats ont déjà été signalés.

La bataille pour Lisichansk est encore à venir. Les forces dirigées par la Russie encerclent lentement la forteresse ukrainienne. Des affrontements ont été signalés aux abords de la ville. Toutes les routes d’approvisionnement étaient déjà coupées. À la périphérie sud, les unités de la LPR avancent depuis Toshkovka et se sont approchées du village de Mirnaya Dolina.

Les belligérants se préparent à la bataille de Bakhmut. Les combats se poursuivent dans les villages de Belogorovka, Yakovlevka et Berestovoye le long de la route Bakhmut-Lisichansk. Les AFU transfèrent des renforts dans la zone, se préparant probablement à contre-attaquer et à reprendre le contrôle de la route. 1 650 habitants auraient été mobilisés à Konstantinovka, située à l’ouest de Bakhmut. 70 unités de véhicules blindés lourds ont également été transférées à Bakhmut.

Alors que l’armée ukrainienne perd la guerre, les alliés de Kiev remuent le pot, dans une tentative équilibrée de prolonger les hostilités dans le pays sans enflammer la Troisième Guerre mondiale.

Washington a annoncé l’attribution d’un nouveau programme d’aide militaire de 700 millions de dollars à Kiev, qui comprenait la fourniture de HIMARS MLRS à l’AFU. L’Ukraine aurait donné des garanties aux États-Unis de ne pas utiliser ces complexes pour des frappes sur les territoires russes, mais les promesses en temps de guerre ne sont jamais dignes de confiance.

