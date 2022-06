« L’impensable s’est produit », a répondu Lavrov lorsque trois pays ferment leur espace aérien et l’empêchent d’atteindre la Serbie + Mise à jour sur les opérations militaires russes en Ukraine du 6 juin 2022

« L’impensable s’est produit », a répondu Lavrov lorsque trois pays ferment leur espace aérien et l’empêchent d’atteindre la Serbie

Le ministre russe des Affaires étrangères réagit à son interdiction de visite à l’étranger

Les actions des États de l’OTAN qui l’ont empêché d’atteindre la Serbie sont « impensables », a déclaré Sergueï Lavrov

PHOTO DE DOSSIER : Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov descend de son avion. © Spoutnik / Kirill Braga

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a critiqué lundi l’OTAN et l’UE pour avoir utilisé les moyens les plus bas pour faire pression sur d’autres pays. La déclaration est intervenue après que la Bulgarie, la Macédoine du Nord et le Monténégro aient fermé leur espace aérien pour l’avion du diplomate en direction de la Serbie.

« L’impensable s’est produit », a déclaré Lavrov lundi, lorsqu’on lui a demandé de commenter la décision prise par les voisins de la Serbie.

La fermeture de l’espace aérien par Sofia, Skopje et Podgorica revient à « priver un État souverain du droit de mener sa politique étrangère », a-t-il souligné.

« Les activités internationales de la Serbie ont été bloquées, du moins pour l’instant, en direction de la Russie », a ajouté le FM.

« Nous ne mâcherons pas nos mots ici, c’est encore une autre démonstration vivante et didactique de jusqu’où l’OTAN et l’UE peuvent aller en employant les moyens les plus bas pour faire pression sur ceux qui ne sont pas guidés par leur intérêt national et ne sont pas prêts à sacrifier leurs principes et dignité au nom des règles que l’Occident impose en tant que substitut du droit international », a déclaré Lavrov.

La Serbie expose sa position sur les sanctions contre la Russie

Les choses vont apparemment « très mal » en Occident s’il considère la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Serbie comme « une menace presque universelle », a suggéré le diplomate.

Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré que son homologue serbe, Nikola Selakovic, avait été invité à se rendre prochainement à Moscou, et il espérait que l’UE ne l’empêcherait pas de le faire.

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit la fermeture de l’espace aérien pour l’avion de Lavrov comme « des actions hostiles envers notre pays ». Cependant, il a ajouté qu’ils ne pouvaient que créer un certain inconfort pour la diplomatie russe, mais ne l’empêcheraient pas de faire son travail.

Le média serbe Vechernie Novosti a été le premier à rendre compte du déménagement de Sofia, Skopje et Podgorica dimanche.

Cela a ensuite été confirmé par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a déclaré à un média italien que « les membres de l’UE et de l’OTAN ont fermé leur espace aérien et fermé un autre canal de communication » avec Moscou.

Les trois pays en question sont membres de l’OTAN. La Bulgarie fait également partie de l’Union européenne, tandis que la Macédoine du Nord et le Monténégro sont jusqu’à présent les seuls candidats à rejoindre le bloc.

L’UE a décidé de fermer son espace aérien aux avions russes dans le cadre des sanctions en réponse à l’opération militaire lancée par Moscou en Ukraine fin février. Le syndicat de 27 membres a également activement soutenu Kiev avec des armes, de l’aide et des fonds pendant le conflit en cours.

L’Occident considère l’Ukraine comme « sacrifiable » – Russie

Lavrov devait se rendre en Serbie, principal allié de la Russie dans les Balkans, lundi et mardi. Selon la Première ministre serbe Ana Brnabic, le président Aleksandar Vucic a été personnellement impliqué dans le règlement de la logistique du voyage du ministre russe des Affaires étrangères. « C’est incroyable qu’il y ait une telle situation en Europe maintenant qu’un président doive être impliqué dans de telles choses », a souligné Brnabic.

Vucic s’adressera à la nation serbe lors de la visite de Lavrov plus tard lundi.

Le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, Konstantin Kosachev, a exprimé l’espoir que Moscou et Belgrade proposeraient une réaction « conjointe et des plus rigides » aux actions de la Bulgarie, de la Macédoine du Nord et du Monténégro, qui comprendrait non seulement des protestations diplomatiques mais aussi des mesures pratiques.

Ce n’était pas une décision indépendante de ces trois nations, car en « rejoignant l’OTAN, elles ont renoncé à leur souveraineté pour de bon », a-t-il insisté, faisant écho aux paroles de Lavrov. « Nous parlons ici d’une démarche dirigée par l’OTAN, qui n’aurait pas pu avoir lieu sans l’implication des États-Unis », a ajouté le sénateur.

Mise à jour sur les opérations militaires russes en Ukraine du 6 juin 2022 – Le Nouvel Atlas

– Les forces russes poursuivent l’encerclement et l’élimination des forces ukrainiennes dans le chaudron de Severodonetsk-Lysychansk ;

– Lors des encerclements en Syrie, des « offensives » similaires ont été tentées comme des actes de désespoir ;

– Les allégations de « contre-offensives » ukrainiennes détournent l’attention de la défaite stratégique globale et imminente à laquelle ces forces sont confrontées dans le chaudron ;

– D’autres « offensives » près de Kherson et à l’extérieur de Kharkov n’ont pas réussi à faire des gains stratégiques et représentent des distractions politiques pour la défaite stratégique de l’Ukraine ;

– HIMARS, des systèmes d’artillerie supplémentaires, des drones et d’autres armes lourdes ne changeront pas le cours du conflit

– la Russie gagne en raison de la puissance aérienne, des défenses aériennes, de la logistique, des avantages en corrélation des forces ;

– Les médias occidentaux continuent de passer de la « victoire ukrainienne » à une prise de conscience plus sobre des pertes ukrainiennes et de ses sombres perspectives d’avenir.

En vidéo : les forces spéciales russes détruisent un groupe de soldats ukrainiens

https://s5.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/special.mp4?_=1

Une vidéo épique de la région de Zaporozhie a été partagée en ligne. Il montre un groupe des forces spéciales russes détruisant un groupe de militaires de l’AFU à l’arrière ukrainien. À la suite de l’embuscade, deux soldats ukrainiens ont été tués, un a été blessé et capturé.

