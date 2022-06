1 287 595 blessures signalées après que les vaccins COVID montrent les données du VAERS

Les données publiées par le VAERS montrent que 1 287 595 blessures ont été signalées après les injections de COVID, mais elles ne sont pas fiables car il a été démontré dans le passé que le VAERS ne signalait que 1 % des effets indésirables réels des vaccins, de sorte que le nombre réel pourrait être encore plus élevé.

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a révélé de nouvelles données le 3 juin révélant qu’entre le 14 décembre 2020 et le 27 mai 2022, un total de 1 287 595 rapports d’événements indésirables suite aux vaccins COVID-19 ont été soumis au Vaccine Adverse Event Système de rapport (VAERS). C’est une augmentation de 9 615 par rapport à la semaine précédente.

Aux États-Unis, le VAERS est le principal système financé par le gouvernement pour signaler les réactions indésirables aux vaccins.

Au cours de la même période, il y a eu 28 532 rapports de décès, en hausse de 220 par rapport à la semaine précédente, et 235 041 rapports de blessures graves, y compris des décès, en hausse de 2 347 par rapport à la semaine précédente.

Entre le 14 décembre 2020 et le 27 mai 2022, 825 454 événements indésirables ont été signalés aux États-Unis, dont 13 150 décès et 83 454 blessures graves.

Les rapports étrangers sont des rapports envoyés aux fabricants de vaccins américains par des sociétés étrangères. Si un fabricant est alerté d’un rapport de cas étranger qui détaille un événement à la fois grave et non répertorié sur l’étiquetage du produit, le fabricant est tenu de soumettre les informations au VAERS, conformément aux réglementations de la FDA.

Au 27 mai, 16 % des 13 150 décès aux États-Unis sont survenus dans les 24 heures suivant la vaccination, 20 % dans les 48 heures suivant la vaccination et 59 % chez ceux qui présentaient des symptômes dans les 48 heures suivant la vaccination.

Au 27 mai, 586 millions de doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées aux États-Unis, dont 346 millions de doses Pfizer, 221 millions de doses Moderna et 19 millions de doses Johnson & Johnson (J&J).

Le VAERS publie chaque vendredi les rapports sur les blessures causées par les vaccins reçus à une certaine date. Avant qu’une relation de cause à effet puisse être vérifiée, les rapports déposés auprès du VAERS doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

Il a été démontré dans le passé que le VAERS ne signalait que 1 % des effets indésirables réels des vaccins.

Les données du VAERS américain du 14 décembre 2020 au 27 mai 2022 pour les enfants de 5 à 11 ans montrent :

Les données du VAERS américain du 14 décembre 2020 au 27 mai 2022 pour les 12 à 17 ans montrent :

Les données du VAERS américain du 14 décembre 2020 au 27 mai 2022, pour tous les groupes d’âge combinés, montrent :

Les injections de COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans pourraient commencer d’ici le 21 juin, selon la Maison Blanche

Selon Ashish Jha, coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, les vaccins COVID-19 pour les enfants de moins de 5 ans pourraient être disponibles dès le 21 juin si les autorités sanitaires américaines approuvent les injections.

Les États pourraient commencer à commander des vaccins dès le 3 juin, selon le Washington Post, avec 10 millions de doses disponibles pour la première fois. Les conseillers en vaccins de la FDA se réuniront les 14 et 15 juin pour parler des vaccins pédiatriques. Ensuite, le CDC se réunira pour approuver la décision.

Pfizer et BioNTech ont soumis mercredi une demande d’urgence pour un régime à trois injections pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Moderna a demandé un régime à deux injections pour les enfants âgés de 6 mois à moins de 6 ans en avril.

Aux États-Unis, il y a environ 19 millions d’enfants de moins de cinq ans.

Les jeunes hommes ont le risque le plus élevé de lésions cardiaques causées par les vaccins COVID

Selon des chercheurs qui ont examiné la littérature scientifique et les bases de données sur les blessures causées par les vaccins au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et aux États-Unis, les jeunes hommes sont plus susceptibles de signaler des lésions cardiaques après la vaccination avec un vaccin COVID-19 à ARNm, et les dommages sont plus susceptibles d’être signalés après la deuxième dose.

Selon une étude publiée (pdf ci-dessous) le 25 mai dans The BMJ, 18 204 cas de myocardite et de péricardite ont été signalés aux autorités du Royaume-Uni, des États-Unis et de l’Union européenne tout au long de la période d’étude, qui a commencé lorsque les vaccins à ARNm ont été mis à disposition pour la première fois et se sont terminés à la mi-mars 2022.

Aux États-Unis, le VAERS a reçu des rapports faisant état de 2 986 événements suite au vaccin de Pfizer et de 1 640 événements suite au vaccin de Moderna.

Au cours de la période de recherche, le CDC rapporte que 124,12 millions de personnes ont été entièrement vaccinées avec Pfizer et 75,57 millions de personnes ont été entièrement vaccinées avec Moderna.

Pour 1 million d’individus entièrement vaccinés, Pfizer a signalé 14,70 cas de myocardite et 9,36 cas de péricardite. La myocardite et la péricardite ont un taux combiné de 12,03 cas par million d’individus entièrement vaccinés.

Pour 1 million d’individus entièrement vaccinés, 12,35 cas de myocardite et 9,36 cas de péricardite ont été documentés pour Moderna. La myocardite et la péricardite ont un taux rapporté combiné de 10,86 pour 1 million.

Dans l’évaluation systématique de la littérature, 13 573 événements de myocardite et/ou de péricardite ont été rapportés, mais ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour calculer le taux total de ces événements indésirables.

Les programmes d’indemnisation des blessures causées par les vaccins sont submergés par des milliers de rapports

Selon Politico, les programmes fédéraux qui indemnisent les personnes blessées par des vaccins ou un traitement contre la pandémie de COVID-19 font face à tant de réclamations que des milliers de personnes pourraient ne pas recevoir d’indemnisation pour leurs blessures pendant longtemps.

Le premier programme, le Vaccine Injury Compensation Program (VICP), manque de personnel pour gérer le volume élevé de blessures liées au vaccin signalées chez les enfants, telles que la poliomyélite et le RRO, laissant des milliers de patients attendre des années que leur cas soit examiné.

Le deuxième programme, le Programme d’indemnisation des contre-mesures pour les blessures (CICP), a été créé pour indemniser les personnes blessées à la suite des vaccinations et des contre-mesures contre la COVID-19. Cependant, sa croissance est devenue insoutenable.

Seulement 500 plaintes ont été reçues par le CICP entre 2010 et 2020. Il a reçu plus de 8 000 plaintes depuis le début de la pandémie, dont 5 000 sont liées aux vaccins COVID-19.

Le CICP n’a encore payé aucune réclamation, mais une a été approuvée en décembre 2021.

Si les vaccins COVID-19 devenaient courants, toute blessure serait traitée par le VICP, qui est déjà débordé. On craint que le public ne considère le problème comme « trop de blessures inondant le programme », conduisant à un scepticisme vis-à-vis des vaccins.

Toute personne ayant eu une réaction indésirable à un vaccin doit suivre ces trois étapes selon Children’s Health Defence (CHD).

Lire le rapport ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

