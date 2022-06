Bill Gates est-il derrière la production de faux lait maternel et d’autres aliments « alternatifs » ?

La fausse nourriture est considérée comme une panacée pour mettre fin à la faim dans le monde et aux pénuries alimentaires, mais il n’y a rien de miraculeux dans les aliments synthétiques fabriqués en laboratoire. Cela ne peut pas se comparer aux aliments naturels en termes de nutrition ou de protection de l’environnement, et comme nous le voyons avec les mystérieuses pénuries de préparations pour nourrissons, lorsque vous dépendez de faux aliments, votre survie même dépend également d’une poignée d’entreprises qui les fabriquent.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Alors que les parents sont désespérés dans la recherche de préparations pour nourrissons, il est révélateur que des campagnes n’aient pas été lancées pour encourager les nouvelles mères à allaiter – le meilleur aliment pour les nourrissons et celui qui se trouve également être gratuit et facilement disponible dans la plupart des cas. Si vous n’avez pas lu mon article sur la meilleure solution de contournement pour les préparations pour nourrissons pour ceux qui ne peuvent pas allaiter, c’est sur Substack.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez regarder une chronologie inquiétante expliquant pourquoi cela peut être, car Bill Gates semble être à l’origine de la pression pour arrêter l’allaitement et encourager l’adoption de BIOMILQ, un «lait humain» de culture cellulaire fabriqué en laboratoire, avec d’autres variétés de faux aliments.

La formule du désastre de Bill Gates

En juin 2020, Bill Gates a annoncé la start-up BIOMILQ, qui utilise la biotechnologie pour créer du lait humain fabriqué en laboratoire pour les bébés. À l’aide de cellules épithéliales mammaires placées dans des flacons avec des milieux de culture cellulaire, les cellules se développent et sont placées dans un bioréacteur qui, selon la société, « recrée des conditions similaires à celles du sein ».

Ce substitut de lait maternel synthétique fabriqué en laboratoire a permis de recueillir 3,5 millions de dollars de financement auprès de la société d’investissement de Gates, Breakthrough Energy Ventures. Gates a également versé au moins 319 millions de dollars aux médias, dont The Guardian, lui permettant de contrôler et de dicter ce qu’ils impriment. Le lendemain du jour où la Fondation Gates a versé à The Guardian son financement annuel en mai 2022, elle a publié un article à succès sur l’allaitement intitulé « Il s’avère que l’allaitement fait vraiment mal – pourquoi personne ne vous le dit ? »

Les offres des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont également saisi 588 caisses de préparations pour nourrissons en provenance d’Europe en avril 2021 parce qu’elles manquaient d’étiquetage nutritionnel approprié. En février 2021, des agents du CBP ont déclaré avoir inspecté 17 envois distincts de préparations pour nourrissons en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas, ce qui a conduit à un avertissement contre l’achat de préparations pour nourrissons en ligne depuis l’étranger.

À l’époque, Keith Fleming, directeur par intérim des opérations sur le terrain du CBP à Baltimore, dans le Maryland, a déclaré dans un communiqué de presse :

« Les consommateurs doivent être très prudents lorsqu’ils envisagent d’acheter des articles sur Internet auprès d’une source internationale, car ils peuvent ne pas obtenir ce qu’ils attendent. Les gens s’attendent à ce que les produits qu’ils achètent soient conformes aux lois et réglementations américaines en vigueur en matière de santé et de sécurité et qu’ils soient sans danger pour eux ou leur famille. Ce n’est pas toujours le cas. »

Tout en mettant en garde les Américains contre l’achat de préparations pour nourrissons à l’étranger, en février 2022, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé une contamination bactérienne dans l’usine Abbott Nutrition de Sturgis, dans le Michigan, qui est à l’origine des pénuries actuelles de préparations pour nourrissons. Alors que Gates est clairement à l’origine de la pression pour arrêter l’allaitement et encourager BIOMILQ au lieu du lait maternel ou du lait maternisé, les pénuries de lait maternisé mettent en évidence les risques d’une production alimentaire consolidée.

Abbott a enrichi les actionnaires tandis que le lait maternisé rendait les bébés malades

La consolidation des entreprises est endémique sur le marché américain des préparations pour nourrissons, dont 90 % sont contrôlés par quatre sociétés. Abbot est parmi eux, responsable de 43% de la production de préparations pour nourrissons aux États-Unis. Pourtant, selon un dénonciateur d’octobre 2021, l’équipement de l’usine de Sturgis de l’entreprise était «en panne et avait besoin de réparations».

Des piqûres et des trous d’épingle auraient existé dans un certain nombre de tuyaux, permettant une contamination bactérienne. La direction était au courant de l’équipement défaillant jusqu’à sept ans avant l’épidémie de février 2022, selon le rapport du lanceur d’alerte.

Avec des équipements nécessitant des réparations et une épidémie de bactéries dans leur formule rendant les bébés malades, Abbott a utilisé ses énormes bénéfices de 2019 à 2021 pour annoncer un programme de rachat d’actions lucratif. Selon The Guardian :

« Abbott a détecté des bactéries huit fois alors que ses bénéfices nets ont grimpé de 94 % entre 2019 et 2021. Et juste au moment où sa formule contaminée aurait commencé à rendre malade un certain nombre de bébés, avec deux décès signalés, la société a augmenté les dividendes aux actionnaires de plus de 25 % tout en annonçant un programme de rachat d’actions d’une valeur de 5 milliards de dollars.

S’adressant à The Guardian, Rakeen Mabud, économiste en chef de Groundwork Collaborative, a ajouté : « Abbott a choisi de donner la priorité aux actionnaires en émettant des milliards de dollars en rachats d’actions au lieu de faire des investissements productifs. »

Les grandes entreprises de viande et de produits laitiers dominent l’industrie de la fausse viande

Le nombre croissant d’aliments contrefaits à base de plantes et d’entreprises de viande cultivée en laboratoire donne l’illusion que les consommateurs ont plus de choix et que l’industrie alimentaire est de moins en moins consolidée. Cependant, il y a encore relativement peu d’entreprises qui contrôlent l’accaparement mondial des marchés des « protéines ».

Dans un article de recherche publié (lire ci-dessous) dans Frontiers in Sustainable Food Systems, Philip Howard, membre du corps professoral du département de durabilité communautaire de la Michigan State University, et ses collègues expliquent comment cette convergence de l’industrie des « protéines » compromet davantage la résilience du système alimentaire et réduction de la diversité génétique du bétail et des cultures :

« Ces dernières années ont vu la convergence des industries qui se concentrent sur les aliments à haute teneur en protéines, telles que les entreprises de transformation de la viande qui se développent dans les substituts végétaux et/ou la production de viande cellulaire, et les entreprises de pêche qui se développent dans l’aquaculture. L’un des moteurs de ces changements est que les entreprises dominantes cherchent à accroître leur pouvoir par rapport à des concurrents proches, notamment en dépassant les frontières qui entravent la croissance.

La large bannière des « protéines » offre un espace prometteur pour atteindre cet objectif, malgré sa focalisation nutritionnellement réductionniste sur un seul macronutriment. Les stratégies des entreprises de protéines pour accroître leur domination sont susceptibles de réduire davantage l’équité dans les systèmes alimentaires en exacerbant les asymétries de pouvoir.

Tyson et Cargill, deux des plus grands transformateurs de viande au monde, par exemple, ont investi dans la fausse entreprise de viande Memphis Meats, qui bénéficie également du soutien de Bill Gates et Richard Branson. Parmi les autres milliardaires investis dans les faux aliments figurent Sergey Brin (Mosa Meat), Peter Thiel (Modern Meadow) et Marc Benioff (Eat Just).

« Ces entreprises ne feraient pas ces investissements si elles ne s’attendaient pas à ce que les propriétés intellectuelles détenues par ces start-ups génèrent des profits monopolistiques », note Howard. Dans « The Politics of Protein », un rapport du Groupe international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food), Howard explique :

« Presque tous les grands transformateurs/fabricants de viande et de produits laitiers ont également acquis ou développé des substituts de viande et de produits laitiers à base de plantes, s’implantant sur un marché qui croît d’environ 20 % par an.

Plus d’une douzaine de ces entreprises ont également investi dans des start-ups qui tentent de commercialiser de la viande et du poisson cultivés en laboratoire. Pendant ce temps, Vanguard et BlackRock – deux des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde – ont des investissements dans presque toutes les plus grandes entreprises de viande, de produits laitiers et d’aliments pour animaux.

Il est important de comprendre pourquoi tous ces faux produits carnés sont une catastrophe métabolique absolue liée au fait qu’ils utilisent des graisses végétales pour remplacer les graisses animales. Non seulement ils sont dépourvus de vitamines importantes comme la vitamine A et la vitamine K2, mais ils sont chargés du dangereux acide linoléique gras oméga-6 LA.

Dans certains cas, ils contiennent jusqu’à 10 à 20 fois la quantité trouvée dans les viandes, ce qui contribuera radicalement à des maladies comme le diabète, l’obésité, le cancer et les maladies cardiaques.

Les aliments cultivés en laboratoire sont une catastrophe environnementale

La pression pour les faux aliments est faite sur la plate-forme qu’elle sauvera en quelque sorte l’environnement des ravages de l’élevage industriel, qui a dévasté l’environnement avec ses opérations d’alimentation animale concentrées et ses monocultures. Mais cela aussi est trompeur.

En février 2021, le Good Food Institute (GFI), un groupe à but non lucratif à l’origine de l’industrie des protéines alternatives, a publié une analyse technico-économique de la viande cultivée, qui a été préparée par le cabinet de conseil CE Delft. Dans ce document, ils ont développé un modèle pour réduire les coûts actuels de la production de viande de culture jusqu’à un point qui la rendrait économiquement réalisable dans des usines à grande échelle d’ici 2030, un modèle qu’ils ont qualifié de « réalisable ».

En tentant de créer de la viande cultivée à l’échelle nécessaire pour nourrir le monde, les problèmes logistiques sont nombreux et, peut-être, insurmontables. Il y a des déchets – des catabolites – à traiter, car même les cellules cultivées excrètent des déchets toxiques.

Et l’oxygène et les nutriments disponibles doivent être distribués de manière adéquate à toutes les cellules, ce qui est difficile dans un grand réacteur. Remuer les cellules plus rapidement ou ajouter plus d’oxygène peut aider, mais cela peut causer un stress fatal aux cellules.

Les «avantages» environnementaux sont également fragiles lorsque l’on tient compte de la production de soja ainsi que de l’utilisation de sources d’énergie conventionnelles. Lorsque cela est pris en compte, l’analyse du cycle de vie de GFI a révélé que la viande de culture peut être pire pour l’environnement que le poulet et le porc produits de manière conventionnelle.

L’agriculteur et historien John Lewis-Stempel souligne également que les agriculteurs du monde produisent déjà suffisamment de nourriture pour la population mondiale : « [T]oute discussion sur la politique alimentaire mondiale doit commencer par un fait clair : il n’y a… pas de véritable pénurie alimentaire. Déjà, les agriculteurs de la planète produisent suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins des 10 milliards d’humains projetés en 2050. Le problème, c’est le gaspillage et la distribution.

Pourtant, la pression pour la création de fausses sources de protéines se poursuit. Dans l’avant-propos du rapport de Navdanya International « Les fausses solutions qui mettent en danger notre santé et endommagent la planète », Vandana Shiva détaille également à quel point les aliments cultivés en laboratoire sont catastrophiques pour la santé humaine et l’environnement, car ils répètent les erreurs déjà commises avec l’agriculture industrielle :

« En réponse aux crises de notre système alimentaire, nous assistons à la montée en puissance de solutions technologiques visant à remplacer les produits animaux et autres aliments de base par des alternatives cultivées en laboratoire. Les défenseurs de l’alimentation artificielle réitèrent la rhétorique ancienne et ratée selon laquelle l’agriculture industrielle est essentielle pour nourrir le monde.

Les vrais aliments riches en nutriments disparaissent progressivement, tandis que le modèle agricole industriel dominant provoque une augmentation des maladies chroniques et exacerbe le changement climatique. L’idée que la nourriture de laboratoire de haute technologie et «sans ferme» est une solution viable à la crise alimentaire est simplement une continuation du même état d’esprit mécaniste qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui – l’idée que nous sommes séparés et en dehors de la nature.

Les systèmes alimentaires industriels ont réduit la nourriture à une marchandise, à une « substance » qui peut ensuite être constituée en laboratoire. Dans le processus, la santé de la planète et notre santé ont été presque détruites.

Signes que l’industrie de la fausse viande stagne

Malgré toute sa fanfare, il y a des signes que l’industrie de la fausse viande pourrait échouer avant même qu’elle ne décolle. Les actions de Beyond Meat, par exemple, ont perdu 6 milliards de dollars depuis mars 2020 en raison de la faible croissance des ventes et ont eu recours à un partenariat avec PepsiCo pour lancer un produit séché à base de plantes.

« Mon analyse est que le lancement ne fera que très peu augmenter la fortune de l’entreprise », écrit le consultant en développement commercial Victor Martino dans Just Food. Il soutient que la «révolution de la viande à base de plantes» n’est qu’un coup de pub, un récit qui est sur le point d’imploser:

«Le fait est que, malgré une disponibilité accrue des produits en termes de choix de marques et de points de vente supplémentaires, les ventes de viande d’origine végétale ont stagné en 2021, enregistrant une croissance nulle, selon une étude récente de SPINS, des données commandées et publiées par The Plant-Based Foods Association et le Good Food Institute.

Selon la recherche, les ventes annuelles totales de viande végétale aux États-Unis sont restées stables à 1,4 milliard de dollars. C’est une continuation de la part de 1,4 % des ventes totales de la catégorie viande. »

Les actions de Beyond Meat et Oatly, un substitut de lait à base de plantes, ont perdu plus de la moitié de leur valeur en 2022, mais cela ne veut pas dire que leurs dirigeants souffrent. L’ancien directeur de la croissance de Beyond Meat, Chuck Muth, a vendu des actions d’une valeur de plus de 62 millions de dollars de 2019 à 2021, tandis que Biz Stone, membre actuel du conseil d’administration et cofondateur de Twitter, a gagné des millions sur les actions de Beyond Meat.

Il n’en reste pas moins que lorsque les entreprises privées contrôlent l’approvisionnement alimentaire, elles contrôlent aussi en fin de compte des pays et des populations entières. La biotechnologie finira par exclure les agriculteurs et les éleveurs de l’équation et menacera la sécurité alimentaire et la santé humaine. En d’autres termes, le travail effectué au nom de la durabilité et de la sauvegarde de la planète donnera un plus grand contrôle aux entreprises privées tout en affaiblissant la population.

Pour sauver la planète et soutenir votre santé, évitez toutes les fausses alternatives à la viande et optez plutôt pour de la vraie nourriture qui est élevée de la bonne façon. Lorsque vous achetez de la nourriture, connaissez votre agriculteur et recherchez des méthodes agricoles régénératives, biodynamiques et/ou nourries à l’herbe, qui vous apportent une alimentation véritablement durable pour une population et une planète en bonne santé.

Le Dr Mercola est un médecin ostéopathe, également connu sous le nom de DO. Les DO sont des médecins agréés qui, comme les médecins, peuvent prescrire des médicaments et pratiquer des interventions chirurgicales dans les 50 États. Le Dr Mercola a été président du département de médecine familiale du St. Alexius Medical Center pendant cinq ans. Il est formé à la fois à la médecine traditionnelle et à la médecine naturelle. Cet article a été initialement publié sur Mercola.

Lire le document ci-dessous :

