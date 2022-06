Des études établissent un lien entre la maladie à prion incurable et le vaccin COVID-19 + Le Pentagone admet enfin exploiter 46 biolabs en Ukraine

La majorité des patients atteints de MCJ souffrent de MCJ sporadique, ce qui signifie qu’ils sont infectés sans cause évidente. Mais il y a eu des études qui ont lié cette maladie à prion incurable avec le vaccin COVID-19.

Les études sur le vaccin COVID-19 ont trouvé une relation entre la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), une maladie à prion incurable et mortelle, et la réception du vaccin.

Selon une récente préimpression française sur la MCJ et la vaccination COVID-19, le vaccin COVID-19 pourrait avoir joué un rôle dans la création d’un nouveau type de maladie sporadique de la MCJ qui est beaucoup plus agressive et rapide dans la progression de la maladie que la MCJ typique.

La MCJ est une maladie rare causée par un prion, un type de protéine anormale présente dans le cerveau.

Les prions se trouvent naturellement dans le cerveau et sont généralement inoffensifs. Cependant, lorsqu’ils deviennent malades ou mal repliés, ils provoquent également une malformation des prions environnants, entraînant une dégradation des tissus cérébraux et la mort.

La maladie est incurable car une fois qu’un prion est infecté, il continue de se propager à d’autres prions sans qu’aucun médicament ne soit disponible pour l’arrêter.

La majorité des patients atteints de MCJ souffrent de MCJ sporadique, ce qui signifie qu’ils sont infectés sans cause évidente. Cependant, un petit pourcentage d’individus sont diagnostiqués en raison de la génétique.

Bien que la MCJ sporadique puisse survenir à tout moment, elle a été liée à la consommation de viande contaminée par des prions malades, comme du bœuf provenant d’une vache infectée.

Bien que la variante Omicron COVID-19 n’ait pas de région prion dans sa protéine de pointe, la première variante Wuhan COVID-19 en a. Selon une étude (lire ci-dessous) menée aux États-Unis, la région du prion peut communiquer avec les cellules humaines.

En conséquence, la région du prion a été incluse lorsque les informations sur le gène de la protéine de pointe de la variante de Wuhan ont été converties en un vaccin dans le cadre des vaccins à ARNm et à ADN adénoviral.

Une fois que l’ARNm a été intégré dans les cellules, les cellules convertiront naturellement les instructions de l’ARNm en une protéine de pointe COVID-19, faisant croire aux cellules qu’elles ont été infectées et créant une mémoire immunologique contre un composant viral.

L’ADN de la protéine de pointe est délivré dans la cellule via un vecteur adénovirus, puis dans le noyau, où tout l’ADN humain est logé, où il est traduit en ARNm et produit dans la protéine de pointe pour le vaccin AstraZeneca.

Malgré le fait que les principales organisations de santé affirment que le matériel génétique de la vaccination ne sera pas absorbé dans l’ADN humain, des recherches en laboratoire sur des cellules humaines ont découvert que l’ARNm peut être converti en ADN et ensuite incorporé dans le génome humain.

Malheureusement, le processus biologique de conversion des informations d’ARNm en protéines n’est pas parfait ou sans erreur, et un mauvais repliement des protéines peut se produire.

Selon une étude publiée aux États-Unis, une protéine de pointe mal repliée peut conduire à une zone de prion mal repliée, qui peut interagir avec des prions sains et causer des dommages, entraînant la maladie de la MCJ.

Une étude évaluée par des pairs en Turquie (pdf) et une préimpression française ont révélé que des cas de MCJ sont apparus soudainement après avoir reçu des vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ce qui implique une relation entre la vaccination et l’infection.

Les symptômes sont apparus 11,38 jours après la vaccination dans l’étude française, mais les symptômes sont apparus 1 jour après la vaccination dans l’étude de cas turque.

Selon des recherches antérieures, la MCJ a été trouvée dormante dans les communautés cannibales jusqu’à dix ans après l’infection. Les auteurs de l’étude française ont toutefois découvert que les patients MCJ identifiés après avoir été vaccinés COVID-19 ont un début beaucoup plus rapide.

L’étude a trouvé 26 cas en Europe et aux États-Unis; 20 étaient déjà décédés au moment de la rédaction de l’étude, le décès survenant en moyenne 4,76 mois après la vaccination.

Le Dr Jean-Claude Perez, l’auteur principal de l’étude, a déclaré par e-mail le 6 juin que les 26 cas étaient décédés.

Les chercheurs notent : « Cela confirme la nature radicalement différente de cette nouvelle forme de MCJ, alors que la forme classique nécessite plusieurs décennies.

Lire le document ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le Pentagone admet enfin exploiter 46 biolabs en Ukraine

Dans un document récent, le Pentagone a admis avoir dirigé 46 laboratoires biologiques en Ukraine, mais affirme qu’il s’agit d’efforts pacifiques pour améliorer la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, la surveillance des maladies, la sûreté et la sécurité chimiques et la préparation à répondre aux épidémies et pandémies telles que COVID-19 .

Selon le Pentagone, le gouvernement américain a financé 46 installations de recherche biologique en Ukraine au cours des 20 dernières années, mais uniquement dans le cadre d’une entreprise pacifique de santé publique plutôt que pour développer des armes. La Russie et la Chine ont été accusées par l’armée américaine de « répandre la désinformation et de semer la méfiance » à propos de ses efforts pour débarrasser le monde des armes de destruction massive (ADM).

Dans un document intitulé « Fiche d’information sur les efforts de réduction des menaces ADM », le département américain de la Défense a révélé pour la première fois le nombre précis d’installations de ce type que son gouvernement a parrainées en Ukraine.

Selon le Pentagone, les États-Unis ont « travaillé en collaboration pour améliorer la sûreté biologique, la sécurité et la surveillance des maladies de l’Ukraine pour la santé humaine et animale », en fournissant un soutien à « 46 laboratoires ukrainiens pacifiques, établissements de santé et sites de diagnostic des maladies au cours de la dernière deux décennies. » Ces programmes se sont concentrés sur « l’amélioration des mesures de santé publique et de sécurité agricole au carrefour de la non-prolifération ».

Le Pentagone a insisté sur le fait que le travail de ces biolabs était «souvent» mené en collaboration avec des organisations telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et qu’il était «conforme aux meilleures pratiques internationales et normes dans la publication des résultats de recherche, en partenariat avec des collègues internationaux et des organisations multilatérales, et en diffusant largement leurs résultats de recherche et de santé publique.

Seuls trois laboratoires en Ukraine avaient les critères de sécurité requis pour entreprendre le type de recherche qu’ils menaient, selon l’armée russe le mois dernier. Le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des Forces de protection radioactive, chimique et biologique, a fait référence à des sources gouvernementales ukrainiennes pour signaler une série de problèmes sur l’un de ces sites à Odessa, à titre d’exemple.

L’armée russe a témoigné du rôle du Pentagone dans le financement de laboratoires en Ukraine lors d’une série de briefings qui ont débuté en mars. Kirillov a accusé Kiev d’avoir mené des « expériences inhumaines » sur des patients ukrainiens et d’avoir lancé une attaque biologique contre le territoire séparatiste de Lougansk début mai. D’autres preuves suggèrent que lorsque la Russie a envoyé des soldats en Ukraine en février, des tentatives ont été faites pour armer des drones afin de propager des agents pathogènes et de détruire des matériaux compromettants.

Entre 2005 et début 2022, les États-Unis ont investi plus de 224 millions de dollars dans la recherche biologique en Ukraine, selon le comité d’enquête russe. Selon Moscou, le complot impliquait des géants pharmaceutiques occidentaux, des organisations et même le Parti démocrate des États-Unis.

Les États-Unis ont «l’entière approbation» du gouvernement russe pour employer «des milliers d’anciens scientifiques russes en armes biologiques pour mener des projets de recherche biologique pacifiques à des fins de santé publique», selon le Pentagone.

L’armée américaine déclare ailleurs dans le document qu’elle tente de fournir « un emploi civil durable » aux scientifiques ayant des « connaissances liées aux armes » afin de « supprimer les incitations à rechercher ou à accepter l’emploi et le financement de terroristes ou d’autres acteurs étatiques ».

Le Pentagone a déclaré que l’implication des États-Unis dans les laboratoires biologiques en Ukraine « reste des efforts pacifiques pour améliorer la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, la surveillance des maladies, la sûreté et la sécurité chimiques et la préparation à répondre aux épidémies et pandémies telles que COVID-19 ».

Pendant ce temps, il a accusé la Russie de tenter de « saper ce travail en diffusant la désinformation et en semant la méfiance envers les personnes et les institutions du monde entier qui contribuent à la réduction de la menace ADM » avec le soutien de la Chine.

En réponse aux briefings russes, la Chine a exigé que les États-Unis expliquent leurs actions de manière «équitable, objective et professionnelle».

L’Ukraine « n’a pas de programmes d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques », selon le Pentagone, et la quantité limitée d’uranium hautement enrichi (HEU) qui reste dans les centres de recherche de Kiev et de Kharkov « est bien inférieure à la quantité nécessaire pour produire un dispositif nucléaire ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia