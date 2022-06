En vidéo : un groupe de militaires ukrainiens se rend près de New York

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/NY.mp4?_=1

Un groupe de 9 militaires des Forces armées ukrainiennes (AFU) s’est rendu près du village de New York (Novgorodskoe). Ils ont traversé le front sous le contrôle des forces spéciales de la RPD.

22 civils tués dans une attaque ukrainienne sanglante contre Stakhanov, LPR (Vidéos)

Le 9 juin, les Forces armées ukrainiennes (AFU) ont mené une vingtaine de frappes contre les zones résidentielles de la ville de Stakhanov en République populaire de Lougansk. Le tir a été mené depuis les positions militaires de l’AFU à Bakhmut (Artemovsk).

Le 10 juin, le nombre de morts a atteint 22 civils selon les rapports du ministère local des Situations d’urgence.

« 22 personnes ont été tuées, 4 personnes ont été blessées, endommagées et détruites : des résidences à 9 adresses et 6 infrastructures à Stakhanov », indique le message publié sur le site de l’agence.

Lors du bombardement par les forces armées ukrainiennes, l’hôpital de la ville, le stade, le dortoir et les bâtiments résidentiels ont été endommagés. La ville a été bombardée par une fusée ukrainienne Hurricane (Uragan) avec des missiles hautement explosifs.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/ST-1.mp4?_=1

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/ST-2.mp4?_=2

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/ST-3.mp4?_=3

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/ST-4.mp4?_=4

Auparavant, le 31 mai, l’AFU avait mené une autre attaque contre les quartiers résidentiels de la ville de Stakhanov. Deux femmes enceintes ont été tuées. 24 autres civils ont été blessés, dont huit enfants.

Les AFU mènent des attaques terroristes insensées contre des civils dans la RPL et la RPD depuis des années. Les habitants de Stakhanov ne sont qu’une des cibles de l’armée ukrainienne. Les civils de la ville de Donetsk et des districts voisins subissent également des tirs d’artillerie massifs de l’AFU qui sont effectués par divers types d’équipements, y compris les unités d’artillerie de fabrication étrangère fournies par les pays de l’OTAN. En conséquence, le nombre de victimes parmi les civils locaux augmente.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le Figaro : « L’Afrique ne peut pas acheter de céréales, mais l’Europe peut acheter du gaz » – le président du Sénégal a appelé à la levée des restrictions sur le paiement du blé russe

AP

Le président sénégalais Macky Sall a déclaré dans une interview au Figaro qu’il était satisfait du bilan de sa visite en Russie. Selon lui, Vladimir Poutine a promis de ne pas bloquer l’exportation de céréales ukrainiennes d’Odessa, dont les marchés mondiaux ont besoin. À son tour, le chef du pays africain a promis de discuter avec les partenaires occidentaux de la suppression des restrictions sur le paiement du blé russe, sans l’achat duquel la menace de la faim dans le monde ne disparaîtra pas.

Le président sénégalais Macky Sall, dans une interview au Figaro, s’est dit satisfait du bilan de sa visite en Russie et de la rencontre avec Vladimir Poutine qui, selon lui, a duré plus de trois heures.

« Je lui ai dit qu’il était nécessaire pour nous que l’Ukraine soit autorisée à exporter des céréales afin de réguler la situation sur le marché, mais je lui ai également dit que nous discuterons avec nos partenaires qui ont imposé des sanctions, la suppression des restrictions sur les céréales russes et engrais », a déclaré le dirigeant sénégalais.

Sall a également assuré que Vladimir Poutine n’était pas opposé à ce que l’Ukraine puisse exporter du blé via Odessa, à condition que le port soit déminé. Le président russe, a déclaré Sall, a promis de ne pas utiliser cette disposition pour une attaque et a proposé d’autres plans pour le transport de céréales ukrainiennes, par exemple via le Danube, la Biélorussie ou Marioupol, où Poutine a également promis de créer un couloir de sécurité.

Bien que les actions militaires en Ukraine soient devenues une source de problèmes alimentaires pour l’Afrique, les sanctions contre la Russie ont exacerbé ces problèmes, a souligné le chef du Sénégal.

« On nous dira qu’il n’y a pas de sanctions sur le blé, mais en fait les sanctions sur les moyens de paiement rendent impossible le commerce avec des pays comme le nôtre, alors que la Chine, par exemple, peut continuer à acheter », a expliqué l’homme politique africain.

Les banques sénégalaises sont trop vulnérables pour contourner le système de messagerie interbancaire SWIFT, a-t-il déclaré. Dans le même temps, le gaz russe continue d’affluer vers l’Europe – il n’y avait pas d’embargo sur ce produit, a noté Sall.

« Par conséquent, nous exigeons que les céréales et les engrais ne tombent pas non plus sous le coup de sanctions, au moins que les systèmes de paiement permettent de les acheter », insiste le président du Sénégal, proposant de créer un mécanisme spécial pour l’achat de ces biens, similaire à celui créé pour les achats de pétrole et de gaz.

Sall est sûr que tant que l’accès aux engrais russes, ainsi qu’au blé russe – car le blé ukrainien ne suffira pas – ne sera pas ouvert, le risque de famine ne disparaîtra pas.

Sall voit la raison du refus de nombreux pays africains de condamner l’opération spéciale russe en Ukraine dans la réticence à s’impliquer dans un conflit auquel le continent n’a rien à voir. « De plus, les promesses d’assistance économique post-pandémique, en particulier le droit à des prêts spéciaux, n’ont pas encore été tenues. Je peux comprendre la mobilisation la plus puissante des ressources pour l’Ukraine, un pays en danger, mais la demande de l’Afrique de la rejoindre, en oubliant d’autres problèmes, n’a pas non plus contribué au progrès », déclare le chef du Sénégal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Bataille de la mer Noire: les forces russes ont pris le contrôle de Kinburn Spit et menacent l’Ukrainien Ochakov

Le 10 juin, les forces russes ont revendiqué le contrôle de Kinburn Spit dans le district d’Ochakiv de l’oblast de Mykolaïv. La distance entre la pointe de la flèche et l’Ochakov n’est que d’environ 6 km. Ainsi, les positions militaires russes dans la broche peuvent servir de point d’appui pour une opération d’assaut, car l’armée russe peut bombarder le port ukrainien d’Ochakov. La broche s’enfonce profondément dans la mer et bloque en fait l’estuaire du Dniepr-Bug. Cela signifie que tout navire tentant de quitter le Dniepr sera sous contrôle russe.

L’avance russe a été confirmée par les images de drones de la mer Noire.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/Black-Sea.mp4?_=1

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le 3 juin, le petit navire anti-sous-marin « Vinnytsia » de la marine ukrainienne a été coulé par les forces russes lors de la prise de la broche. Cette corvette a été mise hors service en 2021 et était en attente d’élimination. Cependant, selon certains rapports, l’armée ukrainienne a considéré la nécessité d’une restauration technique du navire.

Le navire était situé sur le territoire de la base navale de la marine ukrainienne, construite à Ochakov par les États-Unis. Le centre d’opérations spéciales américain, déployé pour surveiller les opérations russes en mer Noire et transmettre des informations aux États-Unis et à l’OTAN, aurait été détruit.

Le deuxième navire de la marine ukrainienne situé à Ochakov afin de contenir l’éventuelle offensive des forces russes, a été évacué d’urgence vers Odessa. C’est le navire de débarquement moyen « Yuri Olefirenko » qui a été bombardé lors de l’évacuation. Junjing par les images, le navire a réussi à quitter la zone en bon état.

La chute du Kinburn Spit sous contrôle russe est d’une grande importance stratégique. Cela pourrait marquer le prochain assaut russe sur l’oprt d’Ochakov et continuer à avancer vers la ville de Mykolaïv depuis le sud.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Aperçu des récentes frappes de missiles russes en Ukraine

Le 10 juin, l’armée russe a poursuivi ses frappes de missiles sur les installations militaires des Forces armées ukrainiennes (AFU).

Lors du briefing du matin, le ministère russe de la Défense a annoncé que des missiles russes à lancement aérien de haute précision avaient frappé l’aérodrome militaire de Dnipro la nuit dernière. À la suite de la frappe, l’équipement aéronautique des forces aériennes ukrainiennes a été détruit. Aucun autre détail n’a été fourni.

Les habitants de la ville de Dnipro (Dnipropetrovsk) ont confirmé les attaques de missiles russes dans la région. Plusieurs explosions ont été signalées dans la matinée. Le chef de l’administration régionale locale, Valentin Reznichenko, a affirmé que les incendies qui se sont déclarés à la périphérie de la ville ne sont pas liés aux bombardements. Cependant, le briefing du MoD russe a révélé les frappes.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/IMG_3247.mp4?_=1

Les installations militaires de l’AFU dans la région de Kharkiv sont bombardées quotidiennement. Le 10 juin, le ministère russe de la Défense a confirmé que des missiles russes avaient touché l’entreprise utilisée pour la restauration d’armes et d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes. En conséquence, les installations ont été détruites. Malgré les rapports ukrainiens selon lesquels l’armée russe lance des roquettes depuis le territoire de la Biélorussie, les roquettes sont lancées depuis la région russe de Belgorod. Les habitants partagent des vidéos montrant les lancements.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/K.mp4?_=2

En outre, le ministère de la Défense russe a signalé que des missiles à lancement aérien de haute précision avaient touché deux points de contrôle, 27 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes, cinq positions de tir de l’artillerie ukrainienne, dont deux batteries de lance-roquettes multiples. dans les régions de Soledar et Praskoviyivka de la République populaire de Donetsk, ainsi que cinq entrepôts de roquettes et d’armes d’artillerie et de munitions dans les régions de Bakhmut, Berestovy de la République populaire de Donetsk et Loskutovka de la République populaire de Lougansk.

Des avions de combat russes ont frappé 46 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes. À la suite de frappes aériennes, plus de 150 nationalistes, six chars, quatre canons d’artillerie de campagne, deux installations de lance-roquettes multiples ukrainiens « Grad » ont été détruits, selon le ministère de la Défense russe.

Lancement de missiles Kalibr par la flotte russe de la mer Noire :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/Kalibr_Black_Sea.mp4?_=3

Le 9 juin, des missiles russes ont également touché les installations militaires de l’AFU dans différentes régions ukrainiennes.

Dans son briefing quotidien, le ministère russe de la Défense a fait état d’une autre frappe de missiles lancés par air de haute précision dans la zone de la colonie de Novograd-Volynsky dans la région de Jytomyr. En conséquence, le centre de formation de l’AFU où les mercenaires étrangers étaient recyclés et coordonnés a été détruit.

En outre, selon le ministère de la Défense russe, des missiles lancés par air de haute précision ont détruit deux points de contrôle, le système de missiles anti-aériens Osa-AKM dans la zone de la colonie de Razdolovka de la République populaire de Donetsk, un dépôt de munitions dans la Paraskoviyevka région de la République populaire de Louhansk, et a également touché 23 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes. 18 zones de concentration de main-d’œuvre et d’équipements militaires des forces armées ukrainiennes ont été touchées par des avions de combat russes.

À la suite de frappes aériennes, plus de 200 nationalistes, cinq chars, deux installations du système de lance-roquettes multiples Grad, ainsi qu’un entrepôt de roquettes et d’armes d’artillerie dans la zone de la colonie de Verkhnekamenskoye de la République populaire de Lougansk ont ​​été détruits le 9 juin.

Le matin du 9 juin, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des cibles dans la ville de Bakhmut (Artemovsk). À la suite de l’attaque, l’un des ateliers de l’usine de construction de machines Vistek située dans la zone industrielle de la ville a été détruit.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/art.mp4?_=4

Une série de frappes a été signalée dans la région de Kharkiv. Des missiles russes ont touché le district de Novobavarsky, où étaient déployés les postes de commandement de la 92e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes.

Dans la matinée, les informations locales ont également confirmé que l’école locale n° 81 était visée. Il a été révélé plus tôt que l’école avait été utilisée comme base militaire par le personnel de la brigade mécanisée AFU 92 pendant plus d’un mois.

L’un des missiles a détruit le café géorgien Rioni situé à proximité où se trouvait le quartier général de la division antichar.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/khar.mp4?_=5

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/kha-1.mp4?_=6

La même nuit, un grand incendie s’est déclaré dans l’usine de construction de machines d’Elektromashina, l’une des principales entreprises de construction de machines d’Ukraine. Cependant, aucune frappe sur les installations n’a été confirmée.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/06/Kh-2.mp4?_=7

Le 9 juin, le ministère russe de la Défense a confirmé la destruction du stockage de carburant pour le matériel militaire près de la ville de Kobzartsy dans la région de Mykolaïv.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Il a également été signalé que l’approvisionnement en essence et en carburant diesel pour la population civile et les services municipaux de Nikolaev et de la région est fortement réduit. Tous les carburants et lubrifiants seront utilisés pour les besoins de l’AFU.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front