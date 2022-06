La vaccination Covid est un facteur de risque majeur d’infection chez les patients gravement malades, selon un chirurgien cardiovasculaire japonais

La semaine dernière, dans une lettre au rédacteur en chef du Virology Journal, le Dr Kenji Yamamoto, un chirurgien cardiovasculaire japonais, a écrit que les injections Covid sont un facteur de risque majeur pour les patients gravement malades et «outre le risque d’infections dues à des fonctions immunitaires affaiblies, il y a est un risque possible de lésions organiques inconnues causées par le vaccin.

Par mesure de sécurité, le Dr Yamanoto a recommandé que les vaccinations de rappel supplémentaires soient interrompues et que d’autres mesures soient prises pour les patients vulnérables.

Yamamoto, K. Effets indésirables des vaccins COVID-19 et mesures pour les prévenir. Virol J 19, 100 (2022). https://doi.org/10.1186/s12985-022-01831-0

Le Dr Yamamoto commence sa lettre en renvoyant les lecteurs à une étude publiée en février dans The Lancet sur l’efficacité des injections Covid et la diminution de l’immunité avec le temps et les recommandations de l’Agence européenne des médicaments (« EMA »), publiées en septembre 2021, qu les injections COVID de rappel fréquentes pourraient nuire à la réponse immunitaire et pourraient ne pas être réalisables. « Plusieurs pays, dont Israël, le Chili et la Suède, proposent la quatrième dose uniquement aux personnes âgées et à d’autres groupes plutôt qu’à tous les individus », a noté le Dr Yamamoto.

L’étude du Lancet a montré que la fonction immunitaire chez les personnes vaccinées 8 mois après l’administration de deux doses d’injection Covid était inférieure à celle chez les personnes non vaccinées. Ces résultats étaient plus prononcés chez les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies préexistantes.

Le Dr Yamamoto a noté que plusieurs facteurs provoquent une diminution de l’immunité et a écrit sur les effets des injections Covid dont l’institut où il est employé – le département de chirurgie cardiovasculaire, Okamura Memorial Hospital, Shizuoka, Japon (« l’institut ») – était témoin .

Diminution de l’immunité

La N1-méthylpseudouridine est utilisée comme substitut de l’uracile dans le code génétique. Les protéines de pointe ne se désintègrent pas immédiatement après l’administration d’injections à ARNm. Les protéines de pointe présentes sur les exosomes circulent dans tout le corps pendant plus de 4 mois, a écrit le Dr Yamamoto.

«De plus, des études in vivo ont montré que les nanoparticules lipidiques (LNP) s’accumulent dans le foie, la rate, les glandes surrénales et les ovaires et que l’ARNm encapsulé dans les LNP est hautement inflammatoire.

«Les anticorps nouvellement générés de la protéine de pointe endommagent les cellules et les tissus qui sont amorcés pour produire des protéines de pointe, et les cellules endothéliales vasculaires sont endommagées par les protéines de pointe dans la circulation sanguine; cela peut endommager les organes du système immunitaire tels que la glande surrénale.

« De plus, une amélioration dépendante des anticorps peut se produire, dans laquelle les anticorps favorisant l’infection atténuent l’effet des anticorps neutralisants dans la prévention de l’infection. »

Syndrome d’immunodéficience acquise par vaccin

Certaines études suggèrent un lien entre les injections de Covid et la réactivation du virus qui cause le zona, a noté le Dr Yamamoto. Cette condition est parfois appelée syndrome d’immunodéficience acquise par le vaccin.

« Depuis décembre 2021 [l’institut] rencontre des cas d’infections difficiles à contrôler. Par exemple, il y a eu plusieurs cas d’infections suspectées dues à une inflammation après une chirurgie à cœur ouvert, qui n’ont pas pu être contrôlées même après plusieurs semaines d’utilisation de plusieurs antibiotiques. Les patients ont montré des signes d’immunodépression et il y a eu quelques décès.

Thrombocytopénie thrombotique immuno-induite (« VITT »)

Les médias ont jusqu’à présent dissimulé les effets indésirables de l’administration de vaccins, tels que le VITT, en raison d’une propagande biaisée, a écrit le Dr Yamamoto. « L’institut rencontre de nombreux cas où cette cause est reconnue. »

« Ces situations se sont produites par vagues… Quatre cas positifs aux anticorps [thrombocytopénie induite par l’héparine] HIT ont été confirmés à l’institut depuis le début de la vaccination ; cette fréquence de cas positifs pour les anticorps HIT a rarement été observée auparavant. Des cas mortels dus au VITT suite à l’administration de vaccins Covid-19 ont également été signalés.

Recommandations

« Par mesure de sécurité, les vaccinations de rappel supplémentaires doivent être interrompues… Plusieurs mesures pratiques pouvant être mises en œuvre pour prévenir une diminution de l’immunité ont été rapportées [et il a donné quelques recommandations spécifiques].

« On a émis l’hypothèse qu’il y aura une augmentation des maladies cardiovasculaires, en particulier des syndromes coronariens aigus, causées par les protéines de pointe dans les vaccins génétiques.

« Outre le risque d’infections dues à des fonctions immunitaires affaiblies, il existe un risque possible de lésions organiques inconnues causées par le vaccin qui est resté caché sans présentations cliniques apparentes, principalement dans le système circulatoire. Par conséquent, des évaluations minutieuses des risques avant la chirurgie et les procédures médicales invasives sont essentielles.

« En conclusion, la vaccination Covid-19 est un facteur de risque majeur d’infections chez les patients gravement malades. »

ILS ADMETTENT QUE LES VACCINS TUENT DES ENFANTS ! – De nouvelles études PROUVENT un génocide mondial ! – Les crises cardiaques MONTENT EN FLÈCHE

Josh Sigurdson rend compte du nombre massif de morts auquel nous assistons actuellement dans le monde alors que des dizaines d’études sortent, prouvant que des enfants meurent de myocardite parmi d’innombrables autres personnes de moins de 40 ans. Certains instituts disent aux enfants d’aller faire vérifier leur cœur.

Cette attaque maléfique contre l’humanité ne peut pas tenir ! De Novavax étant recommandé pour l’autorisation par la FDA juste après qu’il ait été admis qu’il cause la myocardite au zona induit par le vaccin étant imputé à Monkeypox. En plus de cela, le CDC vient d’admettre que les personnes « boostées » deviennent beaucoup plus malades que celles qui ne le sont pas.

C’est une guerre contre l’humanité. Nous DEVONS nous battre pour l’humanité.