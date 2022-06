Commentaires de Brian Shilhavy

Depuis plus d’une décennie, nous rapportons ici à Health Impact News que le «syndrome de mort subite du nourrisson» (SMSN) n’est en réalité qu’un moyen de dissimuler les décès de nourrissons dus à la vaccination.

En 2018, par exemple, nous avons publié cet article :

Neil Miller, journaliste de recherche médicale et directeur du Thinktwice Global Vaccine Institute, a écrit en 2014 que s’il existe 130 façons officielles pour un nourrisson de mourir selon les catégories officielles de décès, sanctionnées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC ) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) telles que publiées dans la Classification internationale des maladies (CIM), les vaccins n’en font pas partie :

Il existe 130 manières officielles pour un enfant de mourir. Ces catégories officielles de décès, sanctionnées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sont publiées dans la Classification internationale des maladies (CIM). Lorsqu’un bébé meurt, les coroners doivent choisir parmi ces 130 catégories. Les causes officielles de décès répertoriées dans la CIM incluent presque toutes les possibilités imaginables – et tragiques. Cependant, il n’existe AUCUNE catégorie pour les décès de nourrissons causés par les vaccins. C’est étrange parce que le gouvernement fédéral est conscient que les vaccins désactivent et tuent certains bébés de façon permanente – la raison même pour laquelle le Congrès a établi une taxe « décès et invalidité » sur les vaccins infantiles il y a plus de 25 ans lorsque la loi nationale de 1986 sur les blessures causées par les vaccins pour les enfants (Public Law 99-660) a créé le National Vaccine Injury Compensation Program (VICP). (Article complet.)

Le Dr Viera Scheibner est l’un des rares scientifiques et chercheurs à avoir étudié le SMSN et un lien possible avec les vaccins, et elle présente ici ses recherches.

Aujourd’hui, un peu plus d’un an après les autorisations d’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19, les gros titres des médias d’entreprise financés par l’industrie pharmaceutique déclarent que les médecins sont « déconcertés » par l’augmentation des cas de ce qu’ils appellent le « syndrome de mort subite de l’adulte » ( SADS):

Comme ils le font depuis de nombreuses années maintenant avec les nourrissons, en refusant même de considérer le fait que les bébés meurent après avoir reçu des vaccins, ils refusent aujourd’hui même de considérer la possibilité que de jeunes adultes en bonne santé meurent après avoir reçu des vaccins COVID-19 .

Une recherche rapide dans le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) du gouvernement américain sur les décès enregistrés après la vaccination, montrera clairement la corrélation entre les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années, où la grande majorité des décès concernaient des nourrissons en dessous de l’âge de 6 mois (source), contrairement aux décès déclarés suite aux vaccins COVID-19, où les décès parmi les adultes de la classe ouvrière (18 à 59 ans) dépassent désormais les décès infantiles au cours des 30 dernières années et plus, au cours des 18 derniers mois. (Source.)

Les vaccins COVID-19 expérimentaux n’ont même pas encore été autorisés pour les nourrissons, mais ils devraient l’être dans quelques jours maintenant, car l’administration Biden a dé jà ordonné que 10 millions de doses soient distribuées à tous les États pour commencer à injecter des enfants de moins de 5. Voir :

À quoi vont ressembler ces horribles statistiques dans les mois à venir alors que ces petits êtres humains minuscules et fragiles reçoivent ces injections COVID-19 toxiques??

L’EXPOSÉ a publié aujourd’hui un article affirmant qu’au Royaume-Uni, les adultes vaccinés âgés de 18 à 39 ans ont un taux de mortalité 92% plus élevé (pour 100 000) que les adultes non vaccinés.

Les médecins sont « déconcertés » par une augmentation soudaine du « syndrome de la mort subite de l’adulte » malgré les données gouvernementales prouvant que le vaccin COVID est à blâmer

Par L’EXPOSÉ

Les médecins seraient déconcertés par ce qui provoque une augmentation soudaine de ce qu’ils ont surnommé le «syndrome de la mort subite de l’adulte» chez les adultes de moins de 40 ans au cours de l’année écoulée, et exhortent maintenant tous les moins de 40 ans à aller faire vérifier leur cœur.

Mais ces médecins ne doivent plus rester « déconcertés » car nous avons des preuves solides que le vaccin Covid-19 est à blâmer.

Les données officielles de l’Office britannique des statistiques nationales montrent que les adultes vaccinés âgés de 18 à 39 ans ont un taux de mortalité 92 % plus élevé (pour 100 000) que les adultes non vaccinés.

Les données officielles de Public Health Scotland révèlent qu’il y a eu une augmentation de 67% par rapport à la moyenne historique du nombre de 15 à 44 ans souffrant de crises cardiaques, d’arrêts cardiaques, de myocardites, d’accidents vasculaires cérébraux, et d’autres maladies cardiovasculaires depuis que ce groupe d’âge s’est vu proposer pour la première fois l’injection Covid-19.

Et les chiffres publiés par le NHS England en réponse à une demande d’accès à l’information montrent que les appels d’ambulance pour maladie cardiaque ont doublé dans tous les groupes d’âge, y compris les moins de 30 ans, depuis le début de la campagne de vaccination Covid-19.

Des jeunes en bonne santé meurent soudainement et de façon inattendue de ce que les médecins appellent «un syndrome mystérieux» et ces mêmes médecins cherchent maintenant des réponses par le biais d’un nouveau registre national.

Les personnes âgées de moins de 40 ans sont désormais invitées à faire vérifier leur cœur car les médecins affirment qu’elles pourraient potentiellement être à risque de syndrome de mort subite de l’adulte.

Les médecins disent que le syndrome, connu sous le nom de SADS, a été mortel pour toutes sortes de personnes, qu’elles maintiennent ou non un mode de vie sain et en forme.

« SADS est un terme générique pour décrire les décès inattendus chez les jeunes », a déclaré le Royal Australian College of General Practitioners.

Mais il s’avère que le terme est en fait utilisé lorsqu’une autopsie ne peut pas trouver une cause évidente de décès, et la raison pour laquelle les médecins ont du mal à trouver une cause évidente de décès est que nous voyons maintenant des milliers de décès dus à quelque chose qui a été impossible de se produire avant la vaccination Covid-19 2021.

Cela devient évident une fois que vous savez où chercher. Mais le problème est que les médecins sont activement découragés de regarder et cela n’est pas rendu public dans les médias grand public. Cependant, toutes les réponses que les médecins recherchent pour expliquer ce qu’ils appellent le syndrome de mort subite de l’adulte sont contenues dans les données officielles du gouvernement.

Les jeunes adultes vaccinés ont un taux de mortalité 92 % plus élevé (pour 100 000) que les jeunes adultes non vaccinés

L’Office for National Statistics (ONS) est le plus grand producteur indépendant de statistiques officielles du Royaume-Uni et l’institut national de statistique reconnu du Royaume-Uni. Il est chargé de collecter et de publier des statistiques relatives à l’économie, à la population et à la société aux niveaux national, régional et local.

Un ensemble de données ONS sur les décès en Angleterre par statut vaccinal peut être trouvé ici. Il contient une grande quantité de données sur les taux de mortalité normalisés selon l’âge pour les décès selon le statut vaccinal entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2022.

Le tableau 2 de l’ensemble de données contient des données sur les taux de mortalité mensuels normalisés selon l’âge par statut vaccinal et par groupe d’âge pour tous les décès en Angleterre. Le tableau suivant montre un exemple de la façon dont les chiffres sont présentés dans l’ensemble de données –

Ce qui attire immédiatement l’attention lorsque l’on regarde ces données, c’est le taux de mortalité pour 100 000 personnes-années chez les 18-39 ans au mois de janvier 2021. Les chiffres montrent que le taux de mortalité parmi les non vaccinés ce mois-ci était de 67,7 décès pour 100 000 personnes-années. Alors que le taux de mortalité parmi les partiellement vaccinés (il y a au moins 21 jours) était de 119,9 décès pour 100 000 ans.

Cela montre que les 18-39 ans vaccinés étaient plus susceptibles de mourir en janvier 2021, ce qui suggère que les injections de Covid-19 ont augmenté le risque de décès ou ont joué un rôle dans la mort. Nous avons donc creusé plus loin et extrait tous les chiffres sur les 18-39 ans pour chaque mois entre janvier 2021 et janvier 2022, et voici ce que nous avons trouvé –

Le graphique ci-dessus montre les taux de mortalité mensuels normalisés selon l’âge selon le statut vaccinal pour les décès toutes causes confondues, pour 100 000 années-personnes chez les adultes âgés de 18 à 39 ans en Angleterre. La ligne verte est le taux de mortalité parmi les non vaccinés, qui, bien que fluctuant, est resté assez stable tout au long.

Les autres lignes représentent cependant des statuts vaccinaux différents, et elles sont extrêmement préoccupantes. Les lignes orange, jaune et rose représentent les taux de mortalité dans les 21 jours suivant la réception d’une première, deuxième ou troisième dose. Et ils révèlent que le risque de décès augmente significativement immédiatement après la vaccination.

Mais les chiffres les plus préoccupants sont les taux de mortalité parmi les personnes vaccinées il y a au moins 21 jours, que vous pouvez voir plus clairement dans le tableau suivant –

Ce qui est le plus préoccupant ici, c’est que la deuxième injection semble aggraver les choses en termes de risque de décès.

Le taux de mortalité le plus élevé parmi les personnes doublement vaccinées (il y a au moins 21 jours) s’est produit en septembre 2021, avec 125,9 décès pour 100 000 personnes-années. Au cours du même mois, le taux de mortalité chez les non vaccinés s’élevait à 46,8. Cela signifie que le taux de mortalité des doubles vaccinés était supérieur de 169 % au taux de mortalité des non vaccinés.

Mais la plus grande différence statistique s’est produite en novembre 2021. Le taux de mortalité chez les non vaccinés équivalait à 33,4 décès pour 100 000 personnes-années, tandis que le taux de mortalité chez les doubles vaccinés équivalait à 107. Une différence de 220,4 %.

Le graphique suivant montre le taux de mortalité moyen standardisé par âge qui s’est produit entre le 1er 21 janvier et le 31 janvier 22 par statut vaccinal pour les décès toutes causes confondues, pour 100 000 années-personnes chez les adultes âgés de 18 à 39 ans en Angleterre –

En moyenne, les vaccinés à une dose avaient 51% plus de risques de mourir que les non vaccinés entre le 1er 21 janvier et le 31 janvier 22. Alors que les doubles vaccinés avaient 91,4% plus de risques de mourir que les non vaccinés entre le 1er 21 janvier et le 31 janvier 22. Et sur la base de la petite quantité de données disponibles jusq

u’à présent, en moyenne, les triples vaccinés ont en moyenne 25,3% plus de risques de mourir que les non vaccinés.

Ce que ces chiffres officiels de l’Office for National Statistics du Royaume-Uni suggèrent fortement, c’est que la vaccination Covid-19 tue et augmente le risque de décès d’une personne, quelle qu’en soit la cause. Et ce risque accru de décès n’est pas dû au fait que tant de personnes ont été vaccinées, ce sont des chiffres pour 100 000.

Tout médecin digne de ce nom n’utiliserait pas instantanément ce qui précède pour affirmer que la vaccination Covid-19 est la cause d’une augmentation soudaine du syndrome de mort subite de l’adulte. Ils décideraient plutôt que ce qui précède justifie des recherches plus approfondies. Nous avons donc fait cette recherche pour eux.

Les données de Public Health Scotland révèlent une augmentation de 67% du nombre de jeunes adultes souffrant de crises cardiaques

Public Health Scotland (PHS) dispose d’une base de données peu connue présentant des chiffres sur l’impact plus large sur le service de santé en raison des mesures imposées au nom de Covid-19. La base de données s’intitule « Impacts plus larges de COVID-19 sur le système de santé ».

Nous avons analysé les données des cas cardiovasculaires à travers l’Écosse. Les maladies cardiovasculaires sont des affections qui affectent les structures ou la fonction de votre cœur, telles que :

Rythmes cardiaques anormaux ou arythmies

Maladie de l’aorte et syndrome de Marfan

Maladie cardiaque congénitale

Maladie coronarienne (rétrécissement des artères)

Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire

Crise cardiaque

Insuffisance cardiaque

Maladie du muscle cardiaque (cardiomyopathie)

Valvulopathie cardiaque

Myocardite

Maladie péricardique

Une maladie vasculaire périphérique

Cardiopathie rhumatismale

Accident vasculaire cérébral

Maladie vasculaire (maladie des vaisseaux sanguins)

Pour la catégorie « hors des heures » et la catégorie « service d’ambulance », PHS fournit une ventilation par âge. Cela signifie que nous pouvons évaluer le nombre de cas cardiovasculaires chez les adultes âgés de 15 à 44 ans.

Voici comment Public Health Scotland présente les données sur le nombre de cas nécessitant des soins en dehors des heures d’ouverture à travers l’Écosse –

Nous avons extrait les données et produit une série de graphiques afin de présenter beaucoup plus clairement les chiffres fournis par Public Health Scotland et de tenter de comprendre la gravité de ce qui s’est passé depuis l’introduction des injections Covid-19.

Le graphique suivant montre le nombre de personnes âgées de 15 à 44 ans nécessitant un traitement en dehors des heures d’ouverture pour des cas cardiovasculaires par semaine de la semaine se terminant le 4 juillet 2021 à la semaine se terminant le 20 février 2022, ainsi que la moyenne historique 2018-2019 par semaine. dans le même groupe d’âge –

La moyenne historique montre qu’il y a eu entre environ 60 et un peu plus de 100 cas cardiovasculaires chez les 15 à 44 ans nécessitant un traitement en dehors des heures d’ouverture à travers l’Écosse. Mais les données pour 2021 et 2022 montrent qu’il y a eu entre 110 cas et 185 cas cardiovasculaires chez les 15 à 44 ans nécessitant un traitement en dehors des heures de travail.

Le nombre de cas a donc pratiquement doublé.

Le graphique suivant montre le nombre de personnes âgées de 15 à 44 ans nécessitant une ambulance pour des cas cardiovasculaires par semaine de la semaine se terminant le 4 juillet 2021 à la semaine se terminant le 21 novembre 2021 (les données les plus à jour), ainsi que le 2018-2019 moyenne historique par semaine parmi le même groupe d’âge –

La moyenne historique montre qu’il y a eu entre environ 185 et un peu plus de 250 personnes âgées de 15 à 44 ans nécessitant une ambulance pour des cas cardiovasculaires par semaine à travers l’Écosse. Mais les données pour 2021 et 2022 montrent qu’il y a eu entre environ 290 cas et 390 personnes âgées de 15 à 44 ans nécessitant une ambulance pour des cas cardiovasculaires par semaine.

Les cas n’ont donc pas tout à fait doublé, mais ils ont quand même augmenté de façon assez spectaculaire.

Le graphique suivant montre le nombre de personnes âgées de 15 à 44 ans nécessitant un traitement en dehors des heures d’ouverture pour des cas cardiovasculaires par semaine, de la semaine se terminant le 4 juillet 2021 à la semaine se terminant le 20 février 2022, ainsi que la moyenne historique 2018-2019 par semaine dans la même tranche d’âge –

Ici, nous pouvons voir que le nombre de cas nécessitant des soins en dehors des heures de travail a été plus élevé tout au long de cette période, allant d’une augmentation de 35 % en une seule semaine à une augmentation stupéfiante de 117 % en une seule semaine par rapport à la moyenne historique.

Le graphique suivant montre la variation en pourcentage du nombre de personnes âgées de 15 à 44 ans nécessitant une ambulance pour des cas cardiovasculaires par semaine de la semaine se terminant le 4 juillet 2021 à la semaine se terminant le 21 novembre 2021, par rapport à la moyenne historique 2018-2019 par semaine parmi la même tranche d’âge –

Encore une fois, nous pouvons voir que le nombre de 15 à 44 ans nécessitant une ambulance a été supérieur à la moyenne historique tout au long de la période, allant d’une augmentation de 23 % en une seule semaine à une augmentation de 82 % par rapport à la moyenne historique.

Nous avons donc maintenant deux éléments de preuve qui suggèrent que la vaccination Covid-19 est à blâmer pour la soudaine augmentation du syndrome de mort subite de l’adulte. Tout médecin qui en prendrait conscience serait maintenant extrêmement inquiet. Mais si ce qui précède ne suffit pas à les convaincre, alors peut-être que ce troisième élément de preuve du NHS England le sera.

Les appels d’ambulance pour les maladies cardiaques ont doublé depuis le début de la campagne de vaccination Covid-19

Le Service national de santé a confirmé en réponse à une demande d’accès à l’information que les appels d’ambulance liés à des soins immédiats requis pour une affection débilitante affectant le cœur ont presque doublé au cours de l’ensemble de 2021 et continuent d’augmenter en 2022. Mais le les chiffres publiés les plus préoccupants montrent qu’ils ont également doublé chez les moins de 30 ans.

Le 25 avril 2022, Duncan Husband a envoyé une demande d’accès à l’information (FOI) à la fiducie de la West Midlands Ambulance Service University NHS Foundation demandant de connaître ce qui suit –

Le NHS a répondu le 18 mai avec une feuille de calcul contenant les informations demandées. Les graphiques suivants visualisent les données contenues dans cette feuille de calcul –

Comme nous pouvons le voir sur les deux graphiques ci-dessus, les appels d’ambulance pour des conditions élevées ont été globalement plus élevés depuis janvier 2021 et ont augmenté de mois en mois. Ce n’est qu’en avril 2021 que nous avons constaté une augmentation significative chez les personnes de moins de 30 ans, et cela a de nouveau augmenté de mois en mois depuis lors.

Le tableau suivant montre le total global des appels par année pour tout le monde et les 0 à 29 ans –

Le tableau suivant montre le nombre moyen mensuel d’appels d’ambulance pour des conditions liées au cœur par année –

Il y a eu une augmentation significative en 2021 parmi tous les groupes d’âge, et malheureusement, les choses ont encore empiré au cours des premiers mois de 2022.

Des jeunes en bonne santé meurent soudainement et de façon inattendue de ce que les médecins appellent «un syndrome mystérieux» et ces mêmes médecins cherchent maintenant des réponses par le biais d’un nouveau registre national. Mais ils n’ont plus besoin de l’appeler « un syndrome mystérieux » car nous venons de prouver que le vaccin Covid-19 est à blâmer.

Lire l’article complet sur L’EXPOSÉ

POURQUOI TANT DE JEUNES MEURENT-ILS ?

Un nombre croissant de jeunes adultes en bonne santé meurent mystérieusement. Regardez Jefferey Jaxen et Del essayer de donner un sens à ce qu’on appelle maintenant le « syndrome de la mort subite de l’adulte » (SADS).

Monkeypox suit le manuel COVID étape par étape

Par Kit Knightly

Off-Guardian

Monkeypox est de retour dans les gros titres depuis hier, de retour au travail après une courte pause.

Il a fait la une des journaux, avec de GROS CHIFFRES ROUGES concomitants et des mises à jour quotidiennes sur les cas il y a quelques semaines, puis s’est tu. La presse a pratiquement cessé d’en parler.

… jusqu’à ce qu’ils recommencent.

Hier, il a été signalé que l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) avait « classé » la variole du singe en « maladie à déclaration obligatoire », ce qui signifie que tout test positif doit être immédiatement signalé à l’agence gouvernementale.

Toujours un pour la subtilité, la première page du Telegraph rapporte cela comme « la variole du singe est passée au même niveau que la lèpre et la peste »

De l’autre côté de l’étang, le CDC américain a pris la décision curieusement synchronisée d’augmenter leur alerte de voyage sur Monkeypox au niveau 2, ce qui recommande aux gens de « pratiquer des précautions renforcées ».

Soyons clairs ici – « l’épidémie de monkeypox » est une blague.

Quiconque prend réellement tout cela au sérieux après les deux dernières années d’hystérie de Covid a besoin d’une vérification majeure de la réalité.

À ce stade, vous devriez supposer que toute « épidémie » de maladie est un canular jusqu’à preuve du contraire. Vraiment prouvé, pas « croyez-moi, je suis un expert » prouvé.

Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade, considérez toutes les façons dont le monkeypox suit exactement le même chemin que « Covid »…

L’épidémie de monkeypox a été « prédite » par un exercice quelques mois avant qu’elle ne se produise. Tout comme Covid. Nous avons vu le récit renforcé par des rumeurs selon lesquelles il s’agit d’une arme biologique. Ces accusations vont dans les deux sens, la presse occidentale affirmant que Monkeypox est une arme biologique russe et des rumeurs chinoises affirmant qu’elle a été délibérément diffusée par les États-Unis. Tout comme Covid Nous voyons des institutions réviser l’histoire afin de gonfler la menace potentielle de la maladie. tout comme Covid. Monkeypox est diagnostiqué via un test PCR. Ces tests vont devenir plus largement disponibles, les fabricants de tests « saisissent le nouveau marché » et les gouvernements prévoient « d’intensifier les tests ». L’augmentation des tests (avec un test peu fiable) pourrait gonfler artificiellement les « cas » et alimenter la panique. Tout comme covid. Le récit du monkeypox est poussé par des pays des deux côtés de la « nouvelle guerre froide ». Tout comme covid.

Ils ont déjà recours au titre « nouvelle variante », ce qui n’était pas une chose pour Covid pendant près d’un an. Est-ce dû au désespoir ou à l’impatience ? Qui peut le dire, mais il doit y avoir une raison pour l’accélération du délai.

Ils essaient même de remettre les masques à la mode en affirmant que la variole du singe est peut-être devenue aéroportée.

Et, bien sûr, la plus grande similitude réside dans la solution : les « vaccins ».

Il a déjà été décidé que les vaccins conçus à l’origine pour la variole fonctionnent également pour le monkeypox, et qu’ils sont le meilleur moyen d’arrêter la propagation de la maladie.

Pendant ce temps, l’histoire de la variole du singe à Science nous raconte…

Alors que la menace du monkeypox augmente, les scientifiques débattent de la meilleure stratégie vaccinale »

Il semble que les «experts» ne puissent pas décider entre la «vaccination en anneau» – où vous vaccinez tous les contacts étroits d’un cas confirmé de monkeypox – ou des «campagnes de vaccination plus larges».

Notez qu’ils ne débattent pas du tout si nous avons besoin d’une stratégie vaccinale.

Le gouvernement américain est déjà prêt à dépenser au moins 180 millions de dollars pour les vaccins contre la variole.

En Europe, la société pharmaceutique Bavarian Nordic constate une énorme augmentation de ses contrats alors que les pays de l’UE traitent la variole du singe comme un « signal d’alarme ».

Ainsi, les fabricants de vaccins sont prêts à faire un joli profit… Tout comme Covid.

Quoi qu’il advienne finalement de cette histoire, il semble certainement que Covid a mis en place un livre de jeu «pandémique», celui que chaque nouvelle maladie effrayante suivra.

Tout est si prévisible… et pourtant les responsables s’attendent à ce que nous y croyions. Pire que tout, certaines personnes le feront réellement.

J’ai commencé par appeler la variole du singe une blague, et c’est peut-être littéralement vrai. Difficile de ne pas avoir l’impression qu’ils se moquent de nous.

Et si tel est le cas, alors, comme à l’école, la meilleure chose à faire est simplement de l’ignorer.

Lire l’article complet sur Off-Guardian.

Le directeur de l’OMS, Tedros, déclare qu’il y a maintenant plus de 1 000 cas de monkeypox dans 29 pays

