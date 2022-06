La FDA admet des dommages cardiovasculaires dus aux injections à ARNm + La police accuse le grand patron de l’industrie pharmaceutique d’avoir falsifié son statut de vaccination Covid

La FDA admet des dommages cardiovasculaires dus aux injections à ARNm

La FDA a finalement été forcée d’admettre ce qui ne peut plus être caché derrière ses murs de BS. Des dommages cardiovasculaires presque immédiats (en quelques jours) sont observés chez la population masculine plus jeune. Ce qui est encore caché, comme l’a montré le Dr McCullough, c’est que beaucoup plus de personnes de tous âges et de tous sexes ont ou développeront des dommages cardiovasculaires à court terme (plusieurs années) en raison des injections de thérapie génique.

Ne vous faites pas injecter – si vous tombez malade, traitez-la et bénéficiez alors d’une protection réelle, à long terme et durable. Diapositive de traitement avec l’aimable autorisation du Dr McCullough.

Maladie dégénérative mortelle provoquée par les injections de thérapie génique : https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-incurable-fatal-degenerative-brain-disorder/

Bill Gates, OMS, Big Pharma et Afrique

Bill Gates, l’OMS et les sociétés pharmaceutiques, les mêmes groupes qui ont poussé les injections de thérapie génique d’ARNm dans le monde et nous ont violemment attaqués tous ceux d’entre nous qui se sont opposés à eux, ont utilisé les vaccinations pour provoquer l’infertilité chez les jeunes femmes à travers l’Afrique. Cette vidéo parle de cet acte diabolique et montre à nouveau que la fondation Gates, l’OMS et les sociétés pharmaceutiques ne visent pas à aider l’humanité, mais à contrôler l’humanité et à gagner de l’argent grâce aux travailleurs acharnés du monde.

Certaines des données sources sur lesquelles le film est basé : https://infertilitymovie.org/resources/

Le patron de Big Pharma accusé d’avoir falsifié le statut du vaccin Covid 19

Le récit de la pandémie / du vaccin Covid 19 s’effondre en Espagne.

La police accuse le grand patron de l’industrie pharmaceutique d’avoir falsifié son statut de vaccination Covid

Jose Maria Fernandez Sousa-Faro, président du géant pharmaceutique européen PharmaMar, a été accusé par la police d’avoir été faussement vacciné contre la Covid-19. Le Dr Sousa-Faro a été pris dans un scandale en Europe impliquant l’ajout de personnes au registre national de vaccination en échange de grosses sommes d’argent, dont beaucoup sont des visages familiers et des noms familiers.

La police allègue que Sousa-Faro s’est arrangé pour se faire injecter une solution saline au lieu d’un vaccin Covid-19 et a payé des milliers de dollars pour que son nom soit ajouté au registre de vaccination espagnol, comme l’ont confirmé des sources policières et rapporté par El Periodico de Espana.

Le Dr Sousa-Faro fait partie des plus de 2 200 célébrités et élites européennes figurant sur la liste établie par la police nationale des personnes faussement vaccinées contre la Covid.

Selon El Mundo, la police espagnole a mené l’enquête appelée Opération Jenner qui a révélé le vaste réseau de célébrités et d’élites qui ont payé de l’argent pour que leur nom soit inscrit frauduleusement sur le registre national de vaccination, malgré leur refus de se faire vacciner.

Rapport d’EuroWeekly News : Le chef du réseau était un infirmier auxiliaire à l’hôpital universitaire de La Paz, où il est accusé d’avoir facturé plus de 200 000 euros pour avoir inscrit frauduleusement 2 200 personnes comme vaccinées dans le registre national contre la Covid-19. Il a été arrêté et est actuellement en garde à vue.

Parmi les accusés figurent Bruno González Cabrera, un défenseur qui a joué pour le Betis, Getafe, Levante et Valladolid. Fabio Díez Steinaker en volleyball de plage, vice-champion d’Europe et cinquième aux Jeux olympiques de Sydney. L’ancien boxeur et lutteur valencien José Luis Zapater, alias Titín, qui a joué dans plus d’un millier de combats.

Les personnes célèbres étudiées jusqu’à présent comprennent:

José María Fernández Sousa-Faro, président de PharmaMar, Trinitario Casanova, l’un des hommes les plus riches d’Espagne, Kidd Keo, chanteur de trap en anglais et en espagnol, Anier, chanteur de rap, Jarfaiter, chanteur de rap, Veronica Echegui, actrice, Bruno Gonzalez Cabrera , footballeur, Fabio Díez Steinaker, ancien olympien de beach-volley, José Luis Zapater, alias Titín, ancien boxeur, Camilo Esquivel, médecin reconnu et prestigieux.

Selon la police qui enquête sur les 2 200 faux certificats de vaccination Covid-19, la redevance dépendait de votre statut social. Plus vous étiez important, plus le prix était élevé.

