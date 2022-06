Le président de Big Pharma pris avec un faux passeport vaccinal

Le président de Big Pharma pris avec un faux passeport pour les vaccins

Par Arjun Walia

José María Fernández Sousa-Faro, qui a fondé le géant pharmaceutique PharmaMar en 1986, a été répertorié aux côtés de plus de 2000 autres personnes qui ont obtenu un faux passeport pour le vaccin COVID-19 en Espagne. Le sien en particulier était pour la dose de rappel.

D’autres sur la liste incluent le joueur de tennis australien Álex de Minaur et d’autres célébrités et citoyens espagnols de premier plan ayant les moyens et l’accès pour obtenir les faux laissez-passer.

La nouvelle a été divulguée par El Periódico, un quotidien basé à Barcelone, en Catalogne, en Espagne. L’enquête menée par la police espagnole s’appelait « Opération Jenner », du nom du Dr Edward Jenner, qui est considéré comme l’un des pionniers des vaccins.

L’effort de la police espagnole pour exposer les faux passeports de vaccins est actif depuis sa création en septembre 2021. En avril 2022, « Jenner » a été crédité du réseau de démantèlement qui a fourni de faux passeports COVID dans l’Union européenne, avec l’arrestation d’une infirmière. et un assistant en tant que responsables de l’inscription frauduleuse de personnes dans le registre national de vaccination.

Les gens de tous horizons et de tous moyens ont été assez hésitants à recevoir leurs piqûres COVID-19. Cela inclut également des réseaux de dizaines et de milliers de médecins et de scientifiques, dont beaucoup ont été soumis à la censure et au ridicule pour avoir partagé des preuves et des opinions. Nous l’avons vu avec d’autres mesures comme les verrouillages et les mandats de masque également.

La censure est devenue assez évidente, et les preuves présentées qui remettent en question l’innocuité et l’efficacité du vaccin COVID-19 n’ont pas eu leur juste part sous les projecteurs.

Au lieu d’une transparence totale, la propagande a remplacé la science sous des slogans astucieux comme « faites confiance à la science » et une rhétorique politique affirmant qu’il s’agit d’une « pandémie de non-vaccinés ». Certes, un argument peut être avancé et entendu pour le bien que les vaccins COVID-19 ont fait, mais le nombre de blessures graves causées par les vaccins, y compris les décès et les incapacités permanentes, a été qualifié de «fausses théories du complot». Le fait que ces vaccins ne réduisent pas la transmission du virus a également été ignoré. L’absence totale de reconnaissance de la science concernant l’immunité naturelle était également préoccupante et n’avait pas de sens pour beaucoup.

Le principal point à retenir ici est que de nombreuses personnes ne sont tout simplement pas d’accord avec les mandats du gouvernement. Plus tôt cette année, un sondage Angus Reid a montré que plus de la moitié des Canadiens, dont beaucoup ne sont toujours pas autorisés à quitter leur pays, souhaitaient la fin de tous les mandats, mais ces chiffres ne sont pas représentés au sein du courant dominant.

Ceux qui ne sont pas d’accord avec les mandats ont toujours eu l’impression de faire partie d’une minorité d’extrémistes, alors qu’en réalité ils peuvent être majoritaires, et tout le contraire des extrémistes.

Qu’est-ce que cela vous dit quand un certain nombre de célébrités, le chef d’une grande société pharmaceutique et bien d’autres ont décidé d’obtenir un faux certificat de passeport vaccinal ?

Comment savons-nous que d’autres personnalités, comme divers présidents et politiciens, n’ont pas fait de même ? Ces personnes ont-elles vraiment reçu leur vaccin COVID-19, et est-il fou de penser qu’elles ne l’ont peut-être pas fait ? Ces clips de politiciens recevant leurs piqûres COVID-19 à la télévision étaient-ils en fait des piqûres COVID-19, ou une solution saline ?

Ce sont toutes des questions raisonnables à poser.

À quoi vous attendez-vous lorsque tant d’informations, de données scientifiques et d’opinions d’experts remettent en question la sécurité du vaccin COVID-19 ? Ce qui rend ce terrier de lapin encore plus intéressant, c’est le fait que les « vérificateurs des faits » censuraient les informations divulguées par le British Medical Journal, ainsi que par divers médecins et épidémiologistes éminents. Cela a simplement attiré plus d’attention et d’intrigue sur les raisons pour lesquelles tant de gens refusent et ont refusé de se conformer.

Qu’est-ce que cela dit sur notre monde lorsque nos droits et libertés nous sont enlevés par les gouvernements si nous ne faisons pas ce qu’ils nous disent ? Que dit-il de nos gouvernements lorsqu’ils ignorent et censurent tous les trous qui ont été percés dans leur récit et punissent ceux qui ont des préoccupations légitimes ?

Traduction : MIRASTNEWS

Source via Tap News

Réaction indésirable grave au vaccin Covid-19

Sont-ils vraiment sûrs et efficaces. Ces effets secondaires sont-ils même signalés?

Jeune enfant tremblant de manière incontrôlable après la vaccination Covid-19

Elle n’est qu’une enfant. Les effets neurologiques de ce soi-disant vaccin à ARNm peuvent avoir des effets qui changent la vie.

Panique à la clinique de vaccination Covid-19

Ils ont essayé de la faire rouler mais son corps était sans vie et n’arrêtait pas de tomber.

Pour ceux qui sont assis là à regarder, je me demande si c’était même un drapeau rouge. Irréel au niveau où les gens subissent un lavage de cerveau.