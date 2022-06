Les réclamations de vaccin Covid submergent les tribunaux

La corruption du gouvernement est indescriptible comme vous le verrez dans cette vidéo.

Les fabricants de vaccins bénéficient de l’immunité contre les poursuites.

Selon le site du VAERS, il y a plus de 28 000 cas signalés de décès dus au vaccin et on dit que moins de 1 sur 10 sont signalés.

Ils ont arrêté le vaccin contre la grippe aviaire avec 25 décès.

Voici le lien vers l’article : https://www.politico.com/newsletters/prescription-pulse/2022/06/01/backlog-of-vaccine-injury-claims-persists-as-reform-languishes-00036240

L’arriéré des réclamations pour blessures liées aux vaccins persiste alors que la réforme languit

Par LAUREN GARDNER, KATHERINE ELLEN FOLEY et DAVID LIM

01/06/2022 12:00 HAE

En fût

– Deux programmes fédéraux qui indemnisent les personnes qui souffrent de blessures causées par des vaccins ou des traitements pandémiques font face à tant de réclamations que les patients attendent des années pour des paiements potentiels.

– Le comité sénatorial HELP a présenté un projet de loi qui réautoriserait les programmes de frais d’utilisation des produits médicaux de la FDA.

— La Federal Trade Commission et le ministère de la Justice ont annoncé un atelier sur l’application des lois antitrust dans le secteur pharmaceutique.

Coronavirus

L’indemnisation fédérale pour les blessures causées par les vaccins de toutes sortes est suspendue en raison d’un nombre écrasant de réclamations. | Rajesh Kumar Singh/AP Photo

LES PROGRAMMES DE BLESSURES VACCINALES SONT DÉBORDÉS ALORS QUE LA RÉFORME S’ÉTALE – Les deux programmes fédéraux destinés à indemniser les personnes blessées par des vaccins ou des contre-mesures pandémiques présentent des milliers de réclamations peu susceptibles d’être résolues – ou payées – de sitôt, rapporte Lauren.

Le programme d’indemnisation des contre-mesures, qui couvre actuellement les vaccins et les traitements contre le Covid-19, a reçu plus de 8 000 plaintes au cours des deux années et plus depuis que la maladie a fait surface, contre 500 depuis la pandémie de grippe H1N1 de 2009-2010. Les défenseurs des patients et les avocats disent que le programme a une réputation avare, ne payant que 29 réclamations au cours de ses 12 ans d’histoire.

Mais ils craignent également que le programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins, vieux de 36 ans, qui couvre aujourd’hui près de trois fois plus de vaccins qu’il ne le faisait lors de sa création, ne soit mal équipé pour gérer les réclamations liées à Covid une fois que le CDC recommande la routine Covid coups. Malgré le travail bipartisan sur la question – et une poignée de projets de loi sur les soins de santé qui ont été soumis au Congrès cette année – les législateurs n’ont pas agi.

En l’absence de tout changement, ceux qui travaillent sur la question craignent que l’optique d’un système de dépassement n’alimente l’hésitation vis-à-vis des vaccins si le public confond la situation avec trop de blessures inondant le programme, alors que sa zone de couverture s’est étendue sans augmentation proportionnelle des ressources.

« Le système pourrait facilement être écrasé par le nouveau fardeau si l’arriéré existant n’est pas rapidement traité et le programme modernisé », a déclaré le représentant Lloyd Doggett (D-Texas), qui a parrainé deux projets de loi visant à remanier le VICP.

KFF: VACCINE MISINFO MAINTIENT UNE MAÎTRISE SUR LES PERSONNES ENCEINTES – La désinformation liée à la grossesse autour des vaccins Covid-19 persiste malgré les efforts des responsables fédéraux de la santé pour encourager la vaccination des femmes enceintes, selon un sondage récemment publié par la Kaiser Family Foundation.

Près de 30% des femmes enceintes ou qui envisagent de devenir enceintes croient au moins une information erronée sur les vaccins et la grossesse, a constaté le groupe, avec des éléments allant d’une recommandation contre la vaccination des femmes enceintes à la conviction que les vaccins provoquent l’infertilité . Environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir entendu les fausses déclarations sur lesquelles KFF avait posé des questions et ne savaient pas si elles étaient vraies, ce qui signifie que plus de six adultes sur 10 croient ou ne sont pas sûrs de cette désinformation.

Au Congrès

LES DIRIGEANTS DE L’AIDE DU SÉNAT PRÉSENTENT UN PROJET DE LOI SUR LES FRAIS D’UTILISATION DE LA FDA – Vendredi, les membres du comité d’AIDE du Sénat ont présenté le projet de loi qui réautoriserait les programmes de frais d’utilisation des produits médicaux humains pour la FDA.

« Ce projet de loi bipartisan marque une étape importante dans la construction de ces partenariats fructueux pour garantir que le processus d’examen et d’approbation de la FDA reste agile et tourné vers l’avenir pour la prochaine génération de produits médicaux, de traitements et de remèdes », a déclaré Richard Burr (R-N.C.). , qui a présenté le texte avec la présidente Patty Murray (D-Wash.), A déclaré dans un communiqué.

Le projet de loi, appelé FDA Safety and Landmark Advancements Act, contient une poignée de changements par rapport avec le projet de loi pour discussion présenté en mai.

Approbation accélérée: Comme le projet de loi sur les frais d’utilisation de la Chambre, le projet de loi du Sénat renforce l’autorité de l’agence autour de la voie d’approbation 0 responsable de médicaments comme Aduhelm, le médicament controversé contre la maladie d’Alzheimer de Biogen. La FDA aurait le pouvoir de définir des paramètres pour les études post-commercialisation pour les médicaments qui reçoivent une approbation accélérée, et elle aurait une voie claire pour révoquer les approbations si les études requises ne se déroulent pas. De plus, l’agence créerait un conseil interne pour surveiller son utilisation accélérée de l’approbation au fil du temps.

Prothèses auditives en vente libre : la FDA devrait émettre une règle créant un cadre réglementaire pour les prothèses auditives en vente libre dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du projet de loi du Sénat. Les sens. Elizabeth Warren (D-Mass.), Chuck Grassley (R-Iowa), Marsha Blackburn (R-Tenn.) Et Maggie Hassan (D-N.H.) ont présenté une législation autonome similaire en avril.

Les PFAS dans les cosmétiques : une disposition du projet de loi obligerait le HHS à étudier les substances per- et polyfluoroalkyles, ou PFAS, qui sont des produits chimiques dits éternels en raison de leur durabilité, dans les cosmétiques. Le ministère aurait deux ans pour faire rapport de ses conclusions sur les risques potentiels pour la sécurité.

Et ensuite: Le comité HELP devrait se réunir le 8 juin pour le balisage du projet de loi.

SCHRADER PERD LA PRIMAIRE AU CHALLENGER PROGRESSIF – Le représentant démocrate à sept mandats Kurt Schrader a perdu sa primaire dans l’Oregon au profit d’un challenger progressiste, écrit Ally Mutnick de POLITICO, éliminant encore un autre membre modéré du parti de la liste alors que les Dems tentent de conserver le pouvoir dans la chambre.

Schrader faisait partie du trio de démocrates centristes qui ont bloqué le plan de la direction visant à permettre la négociation directe par le gouvernement des prix des médicaments et un autre groupe qui a entravé le programme de dépenses sociales plus large du parti.

L’œil sur la FDA

SHUREN : RETOUR DES PRÉ-SUBS NON-COVID IVD – Le Center for Devices and Radiological Health de la FDA prévoit d’accepter toutes les pré-soumissions de diagnostics in vitro non-Covid-19, le principal régulateur des dispositifs médicaux Jeff Shuren et le directeur du Bureau de l’évaluation et de la qualité des produits William Maisel a annoncé mardi.

« En raison de la charge de travail élevée et continue liée à la COVID, il est probable que ces pré-soumissions IVD seront initialement examinées dans un délai prolongé », ont écrit Shuren et Maisel dans un article de blog.

« Nous continuons de recevoir près de 120 demandes d’EUA et soumissions pré-EUA chaque mois, la majorité pour des tests de diagnostic in vitro (IVD), et nous avons commencé à recevoir des soumissions conventionnelles d’entreprises ayant l’intention de faire passer leurs produits au-delà de l’utilisation d’urgence », ont-ils ajouté.

Autour des agences

FTC, DOJ HOLDING PHARMA ANTITRUST ENFORCEMENT WORKSHOP – La Federal Trade Commission et le ministère de la Justice organiseront un atelier virtuel de deux jours les 14 et 15 juin pour examiner « de nouvelles approches pour appliquer les lois antitrust dans l’industrie pharmaceutique », a annoncé la FTC Mardi.

« Le premier jour de l’atelier, la commissaire de la FTC, Rebecca Kelly Slaughter, prononcera un discours liminaire, suivi de séances plénières sur la concentration du marché dans le secteur pharmaceutique et les mesures correctives en cas de fusion », indique l’annonce de l’agence. « La deuxième journée comprend des sessions sur les aspects d’innovation des fusions pharmaceutiques et sur la manière dont la conduite des sociétés pharmaceutiques affecte l’analyse des fusions. »

CMS MAL ÉQUIPÉ POUR APPLIQUER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ EN PANDÉMIE – La pandémie de Covid a mis en lumière un problème de longue date aux Centers for Medicare and Medicaid Services – l’agence publie des réglementations mais n’a souvent pas les ressources pour les faire respecter, rapporte Rachael Levy de POLITICO.

Un exemple est l’exigence de vaccin Covid de CMS pour les travailleurs de la santé. Jusqu’à un tiers des infirmières ne sont toujours pas vaccinées dans certains établissements, et l’agence affirme avoir cité 69 hôpitaux pour non-conformité. Et bien que l’agence contrôle une grande partie de l’argent qui entre dans le système de santé du pays, sa portée sur le terrain est minime, car les responsables actuels et anciens disent qu’elle n’a pas assez de fonds pour suivre les inspections.

MEDICARE RÉDUIT LES PRIMES DE 2023 EN RÉPONSE À ADUHELM – Vendredi, les Centers for Medicare et Medicaid Services ont annoncé qu’ils réduiraient les primes pour les médicaments administrés par un médecin en 2023, rapporte Katherine. La décision est le résultat d’un rapport du Bureau de l’actuaire de la CMS, qui a révélé que l’agence avait surestimé le coût du médicament contre la maladie d’Alzheimer de Biogen, Aduhelm. Les primes pour 2022 ont été annoncées à l’automne 2021, et Biogen a depuis réduit de moitié le coût moyen d’Aduhelm pour les patients. CMS a choisi de couvrir le médicament uniquement pour les patients inscrits à certains essais cliniques.

Déménagements pharmaceutiques

L’OMS EXHORTE À UN AUDIT MONDIAL DE LA VARIOLE ET DES PISTOLETS DE MONKEYPOX – L’Organisation mondiale de la santé souhaite que les pays qui ont stocké des doses de vaccins et de traitements contre la variole et le monkeypox vérifient leurs fournitures et les distribuent équitablement là où ils sont le plus nécessaires, rapporte Helen Collis de POLITICO Europe. Les contre-mesures contre la variole peuvent aider à protéger et à traiter les patients atteints de monkeypox, mais l’OMS ne sait pas combien de doses sont disponibles dans le monde ni quelle est leur puissance.

Coups rapides

Le système de santé ghanéen est déjà sous-financé par l’aide sanitaire mondiale, et il risque de s’effondrer si les cas de Covid-19 augmentent à nouveau, rapporte Erin Banco de POLITICO depuis le terrain.

Les oxymètres de pouls incapables de mesurer avec précision les niveaux d’oxygène chez les personnes à la peau plus foncée ont retardé les traitements Covid-19 pour les patients noirs et hispaniques, rapporte Usha Lee McFarling de STAT.

Voici le lien vers VAERS Death Ticker : https://openvaers.com/covid-data

Les personnes touchées par les vaccins sont abandonnées par les autorités et réduites au silence dans les médias

Jetez un œil aux AUGMENTATIONS MASSIVES DES DÉCÈS suite aux PIQÛRES 1, 2 & 3

Quel est le dicton? LES STATISTIQUES NE MENTENT PAS !

Ceci provient de US MEDICARE DATA ! Ce graphique montre ce que nous savions depuis le début.