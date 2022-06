La Russie contre l’OTAN. Comment le Mali est devenu un autre front pour la guerre en Ukraine. La France massacre des civils comme le fait l’Ukraine dans le Donbass en utilisant des obus à fragmentation illégaux fournis par la France.

La distance entre l’Ukraine et le Mali se mesure en milliers de kilomètres. Mais la distance géopolitique est beaucoup plus proche au point qu’il semble que les conflits en cours dans les deux pays soient les résultats directs des mêmes courants géopolitiques et de la même transformation en cours dans le monde.

Le gouvernement malien accuse maintenant les troupes françaises de perpétuer un massacre dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Par conséquent, le 23 avril, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré son soutien aux efforts maliens, poussant à une enquête internationale sur les exactions et les massacres français au Mali. « Nous espérons que les responsables seront identifiés et punis à juste titre », a déclaré le ministère.

Dans leur couverture, les médias occidentaux ont largement omis les revendications maliennes et russes des massacres français ; au lieu de cela, ils ont donné du crédit aux accusations françaises selon lesquelles les forces maliennes, peut-être avec l’aide de «mercenaires russes», ont perpétré des massacres et enterré les morts dans des fosses communes près de la base de Gossi de l’armée française récemment évacuée, afin de blâmer la France.

Plus tôt en avril, Human Rights Watch a appelé à une enquête « indépendante et crédible » sur les meurtres, bien qu’il ait nié les deux récits. Il suggérait qu’une campagne sanglante avait effectivement eu lieu, ciblant principalement les « islamistes armés » entre le 23 et le 31 mars.

Mis à part le blanchiment médiatique et la désinformation officielle, le Mali a en effet été le théâtre de nombreuses effusions de sang ces dernières années, en particulier depuis 2012, lorsqu’une insurrection militante dans le nord du Mali menaçait de déstabiliser complètement un pays déjà instable et appauvri.

Il y avait des raisons à l’insurrection, notamment l’accès soudain à des caches d’armes de contrebande en provenance de Libye à la suite de la guerre de l’Occident contre Tripoli en 2011. Des milliers de militants, qui ont été chassés de Libye pendant la guerre et ses conséquences, ont trouvé refuge dans les régions du nord du Mali non gouvernées.

Dans cet esprit, le succès des militants – où ils ont réussi à s’emparer de près d’un tiers du territoire du pays en seulement deux mois – n’était pas entièrement lié aux armes occidentales. De vastes pans du Mali ont souffert de la négligence gouvernementale prolongée et de l’extrême pauvreté. De plus, l’armée malienne, souvent tributaire d’intérêts étrangers, est très détestée dans ces régions en raison de ses campagnes violentes et de ses horribles violations des droits de l’homme. Il n’est pas étonnant que la rébellion du Nord ait trouvé autant de soutien populaire dans ces régions.

Deux mois après la rébellion touareg dans le nord, un officier malien et un contingent de soldats prétendument mécontents ont renversé le gouvernement élu à Bamako, l’accusant de corruption et d’échec à maîtriser les militants. Ceci, à son tour, a ouvert la voie à l’intervention militaire de la France dans son ancienne colonie sous couvert de lutte contre le terrorisme.

La guerre française au Mali, qui a débuté en 2013, a été désastreuse du point de vue des Maliens. Elle n’a ni stabilisé le pays ni fourni un plan complet sur la façon de pacifier le nord rebelle. La guerre, les violations des droits de l’homme par les Français eux-mêmes et d’autres coups d’État militaires ont suivi, notamment en août 2020 et mai 2021.

Mais l’intervention de la France a été fructueuse du point de vue de la France. Dès que les troupes françaises ont commencé à affluer au Mali, dès que la France a commencé à renforcer son contrôle sur les pays du Sahel, dont le Mali, ce qui a conduit à la signature de deux accords de défense, en 2013 et 2020.

C’est là que se termine la « success story » de l’Afrique de l’Ouest française. Bien que Paris ait réussi à creuser ses talons plus profondément dans cette région, il n’a donné aucune raison au peuple ou au gouvernement malien de soutenir leurs actions. Alors que la France s’impliquait davantage dans la vie des Maliens, les gens ordinaires de tout le pays, du nord au sud, les détestaient et les rejetaient. Ce virage était l’occasion rêvée pour la Russie de se proposer comme une alternative à la France et à l’Occident. L’avènement de la Russie sur la scène complexe a permis à Bamako de rompre nettement avec sa dépendance totale vis-à-vis de la France et de ses alliés occidentaux de l’OTAN.

Avant même que la France ne mette officiellement fin à sa présence dans le pays, des armes et des techniciens militaires russes débarquaient à Bamako. Les hélicoptères d’attaque, les systèmes radar mobiles et d’autres technologies militaires russes ont rapidement remplacé les armes françaises. Il n’est pas étonnant que le Mali ait voté contre la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies visant à suspendre la Russie du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

À la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales à partir de fin février, la Russie a accéléré son rayonnement politique et économique, en particulier dans les pays du Sud, dans l’espoir d’atténuer l’impact de l’isolement international mené par l’Occident.

En vérité, la quête géopolitique de Moscou en Afrique de l’Ouest a commencé avant le conflit ukrainien, et le soutien immédiat du Mali à la Russie après la guerre témoigne du succès de Moscou dans cette région.

Bien que la France ait officiellement commencé son retrait du Mali en février dernier, Paris et d’autres capitales européennes sont de plus en plus conscientes de ce qu’elles perçoivent comme une « menace russe » dans cette région. Mais comment l’Occident peut-il lutter contre cette menace réelle ou imaginaire, notamment à la lumière du retrait français ? Déstabiliser davantage le Mali est une option.

En effet, le 16 mai, Bamako a déclaré avoir déjoué un coup d’État militaire dans le pays, affirmant que les putschistes étaient des soldats « soutenus par un État occidental », vraisemblablement la France.

Si le « coup d’État » a réussi, cela indique-t-il que la France – ou un autre « pays occidental » – prépare un retour au Mali sur le dos d’une énième intervention militaire ?

La Russie, en revanche, ne peut pas se permettre de perdre un ami précieux, comme le Mali, en cette période critique de sanctions et d’isolement occidentaux. En effet, cela signifie que le Mali continuera d’être le théâtre d’une guerre froide géopolitique qui pourrait durer des années. Le vainqueur de cette guerre pourrait potentiellement revendiquer l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, qui reste l’otage de la concurrence mondiale bien au-delà de ses frontières nationales.

Ramzy Baroud est journaliste et rédacteur en chef de The Palestine Chronicle. Il est l’auteur de cinq livres. Son dernier en date est « Ces chaînes seront brisées : Histoires palestiniennes de lutte et de défi dans les prisons israéliennes » (Clarity Press, Atlanta). Le Dr Baroud est chercheur principal non résident au Centre pour l’islam et les affaires mondiales (CIGA) de l’Université Zaim d’Istanbul (IZU). Son site internet est www.ramzybaroud.net

L’Ukraine continue de bombarder des civils alors qu’ils continuent de perdre la guerre

Le 14 juin, la guerre en Ukraine a été marquée par une attaque des Forces armées ukrainiennes contre la région frontalière de la Russie.

Dans la matinée, des explosions ont été signalées dans une base militaire près du village de Klintsy dans la région de Bryansk. Plusieurs obus ont touché la base militaire et des immeubles résidentiels à proximité. En conséquence, une femme civile aurait perdu sa jambe.

Dans le même temps, les AFU continuent de bombarder des civils dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Le 13 juin seulement, 80 volées provenant des positions militaires de l’AFU ont été enregistrées. 620 unités de divers types de munitions ont été utilisées dans les attaques.

Treize colonies différentes de la RPD ont été touchées. Un marché bondé, une maternité, une église et d’autres installations civiles figuraient parmi les cibles.

Au moins 5 civils ont été tués dans la journée tandis que 39 autres ont été blessés. Il y avait des enfants parmi les victimes.

Selon les autorités de la RPD, le nombre quotidien de victimes civiles dépassait les pertes des militaires de la RPD sur les lignes de front.

Cette tragédie reste au-delà de l’attention des médias grand public. Certaines des agences européennes ont même répété les mensonges de Kiev, affirmant que les attaques avaient été menées par les forces russes.

Pendant ce temps, de violents combats se poursuivent sur les lignes de front du Donbass.

Dans la région de Kharkov, les forces russes sont entrées dans la périphérie de Stary Saltov par le nord et tentent de couper l’autoroute menant à Kharkov. Une autre victoire russe a été revendiquée dans la ville de Rubezhnoye dans la région de Kharkiv, qui est passée sous le contrôle des forces russes.

L’AFU a tenté de contre-attaquer près de Staritsa et Izbitsky, mais a été repoussée.

Les troupes ukrainiennes poursuivent leurs tentatives pour ralentir l’avancée russe sur les lignes de front entre Izyum et Slaviansk. Les AFU tentent de repousser les forces russes de la ville de Balakleya, mais jusqu’à présent, en vain.

Après de violents affrontements, le village de Roty est passé sous contrôle russe. Selon des rapports préliminaires, la ville de Bogorodichne a également été perdue par l’AFU.

Dans la ville de Severodonetsk, les unités ukrainiennes restées dans la zone industrielle ont perdu leurs chances de salut après la destruction du dernier pont sur la rivière Seversky Donets le 12 juin.

Un autre piège pour l’AFU se referme dans la ville de Zolotoe. La colonie est contrôlée par les troupes russes depuis trois directions. La route menant à Lisichansk est sous le contrôle du feu des forces dirigées par la Russie.

Sur le front de Donetsk, les forces conjointes doivent encore repousser l’AFU loin de la périphérie de Donetsk. Jusqu’à présent, des civils continuent d’être tués dans des attaques terroristes ukrainiennes.

Ainsi, le 13 juin, le chef de la RPD a annoncé le renforcement prochain des forces conjointes, dont celles de la Fédération de Russie, visant à stopper les bombardements de civils en RPD et en RPL.

