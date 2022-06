Plus de la moitié des fausses couches COVID ont été causées par des vaccins montrent les données du VAERS

En raison en grande partie des données du VAERS, des millions d’Américains craignent toujours de recevoir les injections COVID-19. Toutes les critiques ne sont pas injustifiées car des rapports émergent affirmant que plus de la moitié des fausses couches COVID ont été causées par des vaccins, selon les données du VAERS.

Un examen récent des données du système fédéral de déclaration des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) montre que les fausses couches après la vaccination COVID-19 représentaient plus de 50 % de toutes les fausses couches liées au vaccin depuis que le gouvernement fédéral a commencé à recueillir les données.

Maria Ziminsky et Linnea Wahl, écrivant au Daily Clout, examinent les données du VAERS sur les femmes enceintes qui ont perdu leurs enfants après l’inoculation de 1998, la première date de notification du système, jusqu’en mai 2022.

Au total, 6 695 femmes ont fait une fausse couche après avoir été vaccinées contre le tétanos, la rougeole ou toute autre maladie pendant cette période. Les preuves ne prouvent pas que les vaccinations étaient responsables des décès (elles n’excluent pas non plus la possibilité que les vaccins aient causé les décès). De plus, il n’est pas précisé à quelle proportion de toutes les femmes enceintes vaccinées ces cas correspondent.

Cela donne néanmoins un point de départ pour évaluer les effets des vaccins COVID relativement récents. Au total, 3 816 décès de nourrissons ont été enregistrés entre décembre 2020 et mars 2022, ce qui représente 57 % de tous les décès de nouveau-nés sur une période de 25 ans. Près de 74 % des signalements provenaient de ceux qui avaient reçu le vaccin Pfizer/BioNTech, tandis que seulement 21 % avaient reçu l’injection Moderna et seulement 5 % avaient reçu le vaccin Janssen (Johnson & Johnson).

« Toujours selon le VAERS, nous savons que très peu de temps – dans les 10 premiers jours – après que ces mères aient été vaccinées contre la COVID-19, 1 559 de leurs bébés ou fœtus sont morts », écrivent les auteurs. « Les 2 257 bébés restants sont morts à partir du 10e jour. Parmi les femmes enceintes qui ont eu des avortements spontanés ou dont les bébés sont morts d’autres troubles fœtaux, 20 % ont perdu leurs bébés le jour même où les mères ont été vaccinées et 21 % ont perdu leurs bébés dans les 9 jours suivants.

Au 3 juin, il y avait eu 4 711 cas de fausses couches après la vaccination COVID.

En raison en grande partie des données du VAERS, des millions d’Américains craignent toujours de recevoir les injections COVID-19, qui ont été produites et évaluées plus rapidement que d’habitude dans le cadre de la campagne « Operation: Warp Speed » de l’ancien président Donald Trump. 11 289 cas de péricardite/myocardite suite à la vaccination COVID ont été signalés à la base de données VAERS entre le 1er janvier et le 25 février de cette année, ce qui représente 47 % des 24 177 rapports pour les mêmes conditions déposés tout au long de 2021.

Les défenseurs du vaccin COVID soutiennent que, comme n’importe qui peut envoyer un rapport sans le faire vérifier, le VAERS présente une image exagérée des dangers possibles d’un vaccin. Cependant, des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont affirmé que « la sous-déclaration est plus probable » que la « sur-déclaration » en raison du « taux de vérification élevé des rapports de myocardite au VAERS après la vaccination COVID-19 basée sur l’ARNm ».

De plus, un rapport de 2010 (lire ci-dessous) remis à l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé (AHRQ) du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré que le VAERS n’a détecté que « moins de 1 % des effets indésirables des vaccins ». La seule déclaration du site Web du VAERS concernant la question de la sous-déclaration est que « des événements médicaux plus graves et inattendus sont probablement plus susceptibles d’être signalés que des événements mineurs » (nous soulignons).

Avec des images d’infiltration prises à l’intérieur du Phoenix Indian Medical Center, un établissement exploité dans le cadre du programme de services de santé indiens du HHS, Project Veritas a jeté un nouvel éclairage sur certains des objectifs de cette sous-déclaration. Dans la vidéo, les experts de la santé admettent voir des effets indésirables beaucoup plus régulièrement que l’impression donnée par la presse grand public.

L’infirmière Deanna Paris témoigne avoir été témoin de « beaucoup » de personnes qui « sont tombées malades à cause des effets secondaires » des injections COVID, mais « personne » ne les divulgue à VAERS « parce qu’il faut plus d’une demi-heure pour écrire ce putain de truc », selon le médecin des urgences, le Dr Maria Gonzales, qui déplore que les cas de myocardite ne soient pas signalés « parce qu’ils veulent le mettre sous le tapis ».

Les inquiétudes des experts concernant les «lacunes» dans la surveillance fédérale des vaccins COVID ont été notées par Kaiser Health News en mai 2021. Le rapport expliquait que bien que le gouvernement dépende actuellement d’un «mélange» de sources d’informations sur la sécurité, les experts cités ont appelé pour un système de surveillance « active » plus «robuste [qui] peut rechercher de grands volumes de dossiers de soins des patients pour comparer les taux d’événements indésirables chez les personnes qui ont reçu des vaccins avec celles qui ne l’ont pas fait».

Cependant, VAERS n’était pas la seule source de données à sonner l’alarme.

Selon les statistiques que Pfizer a dû révéler en décembre de l’année dernière, sur les 270 « grossesses uniques » auxquelles le vaccin de la société a été soumis, « aucun résultat n’a été fourni pour 238 grossesses ». Les cas restants comprenaient 23 avortements spontanés (fausses couches), deux naissances prématurées avec décès néonatals, deux avortements spontanés avec décès intra-utérins, un avortement spontané avec décès néonatal et une grossesse avec une « issue normale » ; ainsi, sur les 32 grossesses dont l’issue était connue, 28 avaient comme issue la mort fœtale.

Lire le document ci-dessous :

La FDA poursuivie pour avoir dissimulé des enregistrements de l’approbation du vaccin Moderna COVID-19

Une poursuite en vertu de la loi sur la liberté d’information a été déposée contre la FDA pour avoir caché des enregistrements de l’approbation d’un vaccin COVID-19 Moderna nommé Spikevax par Defending the Republic.https://i0.wp.com/greatgameindia.com/wp-content/uploads/2022/06/Featured-Image-7.jpg?resize=696%2C392&ssl=1

Une organisation à but non lucratif basée au Texas appelée Defending the Republic a déposé une plainte en vertu de la loi sur la liberté d’information contre la FDA pour avoir refusé de remettre les dossiers liés à l’autorisation des vaccins COVID-19 de Moderna.

Le groupe a demandé des dossiers liés au processus d’examen interne de la Food and Drug Administration (FDA) du vaccin COVID-19 de Moderna, commercialisé sous le nom de « Spikevax », via une demande de Freedom of Information Act (FOIA).

Étant donné que les facteurs qui ont influencé la décision de la FDA d’approuver le vaccin peuvent avoir influencé la décision des Américains de se faire vacciner ou non contre la COVID-19, Defending the Republic a demandé que les dossiers pertinents soient traités rapidement.

« Veuillez fournir toutes les données et informations soumises par Moderna concernant l’examen et l’approbation de Spikevax par la FDA. Cela inclut, mais sans s’y limiter, toutes les données et informations sur la sécurité et l’efficacité ; toutes les données et informations du dossier du produit biologique ; et tous les ingrédients », a souligné la demande initiale de FOIA.

La FDA a rejeté la demande de traitement accéléré le 9 février, moins d’une semaine après le dépôt de la FOIA initiale, forçant Defending the Republic à faire appel.

« La FDA a rejeté l’appel, ne laissant à Defending the Republic d’autre choix que de déposer cette action en vue d’obtenir une ordonnance du tribunal exigeant que la FDA produise les documents demandés selon un calendrier accéléré – tout comme ceux qui ont obtenu une ordonnance du tribunal pour la production accélérée de documents relatifs au vaccin Pfizer-BioNTech approuvé par la FDA », selon la plainte.

Defending the Republic était particulièrement intéressé à en savoir plus sur le processus d’approbation du vaccin COVID-19 de Moderna, car des preuves ont montré que les risques du vaccin n’étaient pas entièrement transmis aux personnes qui l’ont reçu, et les données sur son efficacité sont encore inconnues. Comme l’explique Defending the Republic :

Malgré les promesses de la FDA, une inspection plus approfondie de l’approbation de Spikevax révèle qu’il peut y avoir des problèmes flagrants dans le processus d’approbation. La notice de Spikevax concède que « [a] les données disponibles sur SPIKEVAX administré aux femmes enceintes sont insuffisantes pour informer les risques associés au vaccin pendant la grossesse ».

Et tandis que la FDA a déclaré publiquement que « les données ont démontré que Spikevax était efficace à 93 % pour prévenir le COVID-19 », la fiche d’information Spikevax pour les bénéficiaires et les soignants fournit un contexte important omis par les fonctionnaires : « La durée [de Spikevax] de la protection contre COVID19 est actuellement inconnu.

Lisez l'action en justice ci-dessous:

